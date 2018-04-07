Конфликты, начало которым в Грузии было положено еще до распада СССР и обретения страной независимости, на волне национализма и ксенофобии, привнесенных в страну силами так называемого национально-освободительного движения, пытались решить (военными или мирными путями) все правители независимой Грузии, но до сих пор все усилия были безуспешными, а инициативы приводили если не к войне, то к очередному отчуждению втянутых в конфликт народов.

Флаг Грузии

Методы по восстановлению «территориальной целостности» применялись самые разные — от явно карательных (которые ничего, кроме потери очередных территорий стране не принесли) до гуманно-завлекательных (которые также ничего еще не дали и к потеплению отношений с абхазами и осетинами не привели).

Восстановление доверия между конфликтующими народами и на его основании добровольное возвращение Абхазии и Южной Осетии под контроль центрального правительства Грузии было одним из предвыборных обещаний учрежденной олигархом Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта».

После выборов, на которых коалиция победила, прошло уже более пяти лет, но никаких результатов «усилия» правительства Грузии в этом направлении так и не принесли. Абхазия и Южная Осетия реального желания возвращения под юрисдикцию Грузии не выражают и еще больше отчуждаются от Тбилиси и еще теснее сближаются с Россией.

Три дня назад, на заседании правительства, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с новой, по его определению, мирной инициативой «Шаг к лучшему будущему», которая, по его же оценке, станет «безальтернативным шагом на пути мирного и стабильного развития страны».

По утверждению Георгия Квирикашвили, «правительство Грузии в рамках политики примирения и включенности делает конкретные шаги, нацеленные на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Цхинвальского региона и поощрение контактов, сообщения и основанных на общих интересов взаимоотношений между населением по обе стороны разделительной линии».

Fry1989 Карта-флаг Абхазии

Инициатива, которую премьер назвал новой, и на которую Тбилиси возлагает большие надежды, состоит из трех пунктов. Первый пункт состоит в расширении и упрощении торговли между селами по обе стороны границы (которую в Грузии называют административной или разделительной линией).

«В рамках инициативы будут возможны поддержка и поощрение связанных с торговлей индивидуальных и общих бизнес-инициатив», — пояснил суть этого пункта Георгий Квирикашвили, не углубляясь в его детали.

Вторым пунктом правительство Грузии обещает жителям «по ту сторону разделительной линии» равные с гражданами Грузии возможности для получения качественного образования как в самой Грузии, так и за ее пределами.

«Для нас очень важны образование и благосостояние молодежи по обе стороны разделительной линии. Это именно то поколение, которое должно жить вместе в объединенной Грузии и участвовать в процессе строительства страны», — подчеркнул Квирикашвили.

А третий пункт, которым правительство Грузии пытается привлечь интерес и восстановить доверие абхазов и осетин, — это создание механизмов по упрощению их доступа к тем благам, которые Грузия получила и еще получит на пути евроинтеграции. В том числе — к свободной торговле с ЕС и безвизовому сообщению со странами Шенгенской зоны.

Как объяснила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, решить эту третью задачу правительство намерено «созданием новых нейтральных возможностей идентификации личности для жителей Абхазии и Цхинвальского региона», что будет выражаться в их регистрации по персональному номеру и не будет связано с установлением их гражданства. А для заинтересованных лиц правительство Грузии «упростит установление отдельных юридически значимых фактов, регистрацию гражданских актов и выдачу паспорта гражданина Грузии».

Для претворения новой инициативы в жизнь правительство Грузии разработает соответствующий пакет законопроектов и в ближайшее время представит его на утверждение парламента, сообщили премьер и госминистр.

Инициативу уже поддержали главные партнеры правительства Грузии — представительство ЕС и посольство США.

Специальное заявление распространил спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по мнению которого, предложенная правительством Грузии инициатива «может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, содействуя торговле, образованию и мобильности».

«Эти предложения соответствуют политике взаимодействия Европейского Союза с сепаратистскими регионами Грузии, которая охватывает несколько текущих проектов ЕС. Мы поддерживаем инициативы, направленные на наведение мостов через разделительные линии и решение гуманитарных проблем», — говорится в специальном заявлении спикера, который в очередной раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и приверженность мирному урегулированию конфликтов и политике непризнания.

Одобрило пакет предложений правительства Грузии и посольство США.

«Эти меры помогут удовлетворить потребности наиболее уязвимых групп населения по обе стороны административных границ и обеспечат более широкие возможности для мобильности, улучшения условий жизни и доступа к образованию. Мы приветствуем стремление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта», — сказано в заявлении американского посольства, которое также выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Так ли новы эти инициативы и предложения, с которыми власти Грузии обращаются к населению «конфликтных регионов»?

С аналогичными предложениями к абхазам и осетинам неоднократно выступал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Причем, одно из таких предложений прозвучало за несколько месяцев до войны 2008 года, которая была начата с целью восстановления юрисдикции Грузии над «Цхинвальским регионом».

В конце апреля 2008 года Саакашвили обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и предложил им «вместе строить демократическое, свободное и процветающее государство, в котором будут защищены права представителей всех этнических групп». За несколько месяцев до августовских событий Саакашвили утверждал, что в планы Грузии входит не война, а создание достойных условий жизни и новых рабочих мест для населения Абхазии и Южной Осетии. Дальнейшие его действия и события доказали обратное.

Advisors Карта-флаг Южной Осетии

Резко критиковал политику правительства Саакашвили в отношении Абхазии и Южной Осетии пришедший к власти во главе коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Еще в ранге премьера, выступая на одной из сессий ПАСЕ, он заявил, что его предшественники за последние 20 лет допустили в отношении абхазов и осетин множество ошибок, которые его правительство повторять не будет.

«Наша цель — не повторять подобного и не допустить решения вопроса силой», — заверил участников сессии Иванишвили.

На пресс-конференциях, которые бывший премьер давал как до, так и после своего прихода к власти, он обещал «убедить абхазов и осетин в том, что жить вместе с Грузией им интересно».

Но годы, прошедшие после смены власти в Грузии, не только к сближению с ней Абхазии и Южной Осетии не привели, но и еще больше отдалили от Тбилиси официальный Сухум и Цхинвал. Стали активнее строиться так называемые «заградительные линии», обозначающие границы между Грузией и ее уже бывшими регионами. Усложнилось сообщение через эти «разделительные линии». Абхазия и Южная Осетия заключили новые соглашения с Россией, на основании которых еще больше упрочили свои связи с ней и фактически оказались под ее «крылом».

Все мирные (и немирные) инициативы, которые после начала конфликта с абхазами и осетинами выдвигала Грузия, пока ощутимых для грузинской стороны результатов не принесли. Убедит ли население Абхазии и Южной Осетии новая инициатива правительства Грузии? Насчет населения ничего сказать не можем, но официальный Цхинвал в лице МИД уже откликнулся на предложение Квирикашвили и назвал его «неуклюжей пиар-акцией» и «наивной попыткой привлечения населения Южной Осетии к новым приманкам».

«Эти инициативы не более чем очередная PR-акция, новая неуклюжая попытка представить Грузию в глазах международного сообщества как миролюбивое государство с конструктивным руководством. Это далеко не первая такая попытка Тбилиси заявить о желании налаживать сотрудничество с Южной Осетией, поэтому принимать такие заявления всерьез едва ли стоит. Надеяться на то, что в Тбилиси встали на путь мирного сосуществования с соседними молодыми государствами, не приходится.

Подобного рода инициативы являются иллюзорными и заведомо нереализуемыми. Они не только уводят в сторону существо проблемы, но и препятствуют принятию действительно реалистичных решений Грузией, которые заключаются в подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы, в признании государственной независимости Республики Южная Осетия и своей ответственности в геноциде народа Южной Осетии», — говорится в комментарии МИД Южной Осетии.

А министр иностранных дел Абхазии Даур Кове призвал премьера Грузии «прекратить ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям».

«Республика Абхазия — независимое, суверенное государство. Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазия и построение полноценного межгосударственного диалога между нашими странами во имя стабильности и процветания будущих поколений. Альтернативы этому процессу нет», — подчеркнул Кове.