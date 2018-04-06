На прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином впервые с момента вступления в свою должность в 2011 году. При обычных условиях подобная встреча не вызвала бы никакого удивления, поскольку Китай и КНДР — это союзники. Однако настали необычные времена, пишет Лиза Коллинс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США, Китай и КНДР

Встреча между двумя лидерами застала экспертов врасплох, поскольку в последнее время отношения между двумя странами были напряженными. С момента прихода Ким Чен Ына к власти произошло всего несколько встреч на высоком уровне между официальными представителями обеих стран. Также поступали сообщения, что за последние несколько месяцев объем торговли между Пхеньяном и Пекином значительно сократился.

Как сообщалось, разногласия, возникшие из-за северокорейских ракетных и ядерных испытаний, активизировали китайскую санкционную деятельность против КНДР, а личные разногласия между северокорейским лидером и председателем КНР способствовали возникновению напряженности в отношениях между двумя государствами. В прошлом председатель КНР якобы разочаровался в северокорейском лидере из-за его навязчивого и непредсказуемого поведения, и стремления заполучить ядерное оружие. В свою очередь, Ким Чен Ын был возмущен тем, что Китай воспользовался союзническими отношениями с КНДР, чтобы утвердить экономическое и политическое влияние на Пхеньян.

Однако недавний визит Ким Чен Ына в Пекин свидетельствует о том, что отношения между двумя странами восстанавливаются. Неожиданный «неофициальный визит», вероятно, придал новый импульс быстро развивающимся событиями вокруг Корейского полуострова и внутренним установкам в обеих странах. Северная Корея поэтапно выстраивает отношения с Южной Кореей, США, а теперь и с Китаем.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Сближение Пхеньяна с КНР, вероятно, было обусловлено несколькими факторами. Ким Чен Ын, похоже, был ошеломлен быстрыми технологическими достижениями, достигнутыми в 2017 году в рамках программы по созданию ядерного оружия, и дипломатическими достижениями с Южной Кореей за последние несколько месяцев. Уверенность в двух этих направлениях создала дополнительные дипломатические возможности для начала переговоров с Китаем и США.

Необходимость снизить негативное влияние санкционного давления США на экономику страны, вероятно, также сыграла свою роль. Более того, у КНДР появилась возможность воспользоваться растущим разрывом в торговых отношения между Вашингтоном и Пекином для укрепления связей с КНР. Также встреча с председателем КНР в преддверии майских переговоров с президентом США Дональдом Трампом может сыграть на руку Пхеньяну в случае, если переговоры с Трампом провалятся.

Отмена ограничений срока полномочий председателя КНР и завершение процесса консолидации власти позволили Цзиньпину сосредоточиться на политике в отношении Северной Кореи. Внезапное согласие Трампа на проведение переговоров с северокорейским лидером, похоже, побудило Пекин переиграть ситуацию и организовать встречу с Ким Чен Ыном до саммита с Трампом.

В Пекине хорошо осведомлены о важности предстоящего саммита с Трампом, поскольку нынешний глава Белого дома станет первым американским президентом, встретившимся с северокорейским лидером. В связи с этим Пекин обеспокоен тем, что он может быть исключен из процесса принятия важной сделки. Китай, похоже, обеспокоен потенциальной угрозой потери влияния на Корейском полуострове. Встреча между Цзиньпином и Ким Чен Ыном напомнила миру о роли Китая в регионе и, в частности, в северокорейском кризисе.

В рамках двусторонних консультаций Китай определенно попытается оказать некоторое влияние на межкорейский саммит, намеченный на 27 апреля, и на саммит с участием США, намеченный на конец мая. Пока еще слишком рано говорить о том, какие именно требования будут выдвинуты со стороны КНДР и на какие уступки она согласится, а также насколько китайское вмешательство повлияло на результат встречи Трампа и Ким Чен Ына.

До сих пор не понятно, намерена ли Северная Корея вести переговоры об утилизации программы ядерного оружия. Ясно, однако, что решения, принятые в Вашингтоне и Пекине, безусловно, повлияют на готовность Китая сотрудничать с Соединенными Штатами в будущем. Если отношения между Китаем и Америкой еще более ухудшатся из-за торговых трений, Цзиньпин может принять решение о снятии экономического и политического давления на Северную Корею.

То же самое можно сказать и о союзниках Вашингтона. Если Трамп оттолкнет не только Китай, но и Южную Корею, и Японию из-за разногласий, связанных с торговлей и уровнем оборонных расходов, то политика в отношении КНДР превратится в непрерывное сражение в ближайшие месяцы, а, возможно, и годы.