Несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке остается мрачной, у региона есть шанс на мирное урегулирование. Ключевой предпосылкой для мира служит сохранение территориальной целостности государств. Это означает, что необходимо оказывать противодействие любым силам, которые стремятся создать собственные деспотические государства за чужой счет. К таким силам можно отнести ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочую партию Курдистана (РПК) и курдские отряды народной самообороны (YPG), пишет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

С военной точки зрения, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело значительное поражение, которое было обусловлено не только тем, что отряды, обученные и вооруженные США, смогли нанести террористам решающий удар. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение благодаря действиям иракской армии и глобальной коалиции, действовавшей с территории Турции. Слабость ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала очевидной, когда военные Турции — единственная армия НАТО, вступившая в прямое противостояние с боевиками — нанесли боевикам поражение в Джараблусе на севере Сирии.

Перегруппировке сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время препятствует целенаправленная работа коалиции, в которую также входит и Турция, которая в настоящий момент проводит самую крупную в мире гражданскую операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kurdishstruggle Снайпер рабочей партии Курдистана (РПК)

От влияния идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет нелегко избавиться. Террористические акты на улицах наших городов совершались и до появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по-прежнему будут совершаться, независимо от военных операций на Ближнем Востоке. Борьба с терроризмом должна продолжаться с полной энергией, однако стоит уделить больше внимания своевременному сбору разведывательных данных, финансированию и мерам, направленным на борьбу с вербовкой и радикализацией.

Причиной разногласия с Соединенными Штатами стала политика Вашингтона, направленная на вооружение РПК и курдских отрядов народной самообороны и превращение их в пехотинцев, даже несмотря на то, что они принимали участие в организации террористических актов. Это сомнительная политика, как с юридической, так и с моральной точки зрения. Эта политика раньше проводилась администрацией бывшего президента США Барака Обамы и каким-то образом проникла в администрацию нынешнего президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты сыграли на руку своим критикам и оппонентам, решив сформировать альянс с террористами, забыв о своих ценностях и 66-летнем альянсе с Турцией.

Многие союзники по НАТО дистанцировались от такой политики Вашингтона, которая противоречит ценностям нашего альянса. Эта политика также противоречит нашим общим интересам в регионе и за его пределами. Надеюсь, что следующий государственный секретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон скорректируют направление курса.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Ирак, Сирия, Йемен, Ливия и другие страны Ближнего Востока сталкиваются с деструктивным давлением со стороны транснациональных сил, которые угрожают их выживанию. Трудности, с которыми они сталкиваются, служат хорошим предлогом и оправданием для всех видов вмешательств со стороны иностранных государств и негосударственных субъектов. Это приводит не только к кровавой бойне, но также к массовой миграции и росту террористического давления на Турцию и европейские страны. Устойчивые национальные государства должны стать основой порядка и стабильности на Ближнем Востоке. Президент Сирии Башар Асад в конечном итоге проиграет, но объединенная Сирия сможет выиграть в продолжительной гражданской войне.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» привела к вторжению в Сирию, которое является прежде всего актом самообороны против террористической угрозы, с которой наши населенные пункты ранее уже сталкивались… Турция стремится убрать все препятствия на пути к миру в Сирии, которые пытаются создать противники унитарного будущего страны. Лагеря РПК и YPG, расположенные на турецко-сирийской границе, имели двойное предназначение. Во-первых, это создание плацдарма наподобие того, что присутствует на севере Ирака. Данный плацдарм предназначался не только для совершения террористических операций РПК, но и для объединения с иракским, чтобы создать сплошной террористический пояс. Оружие и военная инфраструктура, обнаруженные в Африне, решительным образом подтверждают данные опасения.

Вторая цель лагерей террористов состояла в том, чтобы сформировать территориальную пристань для своего собственного государственного образования, построенного из сирийской и иракской территории, освобожденной от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция «Оливковая ветвь» предотвратила сползание ситуации в полномасштабную войну, которая сказалась бы и на Европе и на США.

Не было и дня, чтобы военную операцию Турции не оклеветали. Истина заключается в том, что мы проявили максимальную осторожность, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Операция «Оливковая ветвь» — одна из самых успешных операций в истории.

Курдские ополченцы Kurdishstruggle

Существуют утверждения, что операция «Оливковая ветвь» затрудняет борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку курдские отряды народной самооборону были переброшены для борьбы с турецкими военными. Действия YPG являются доказательством безрассудства стратегии, которая делает ставку на курдские отряды народной самообороны. Однако, можете быть уверены, что Турция не позволит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оправиться от поражения и продолжит работать с США в данном направлении.

Нужно также противостоять любым утверждения, представляющим «Оливковую ветвь» как борьбу между курдами и турками. Все должно быть понятно, что террористы РПК и YPG не представляют курдов. Например, отряды YPG изгнали около 400 тыс. курдов из района, захваченного в Сирии.

Ближний Восток должен быть защищен от угрозы сектантства, сфер влияния, возрождения империализма, королевской семейной вражды и экстремизма всех видов, религиозного и других. Государства и жители региона уже достаточно страдали. Турция может возглавить процесс продвижения к успешному будущему региона. Я надеюсь, что Соединенные Штаты захотят воспользоваться моментом и поддержат это видение мира.