Президент США Дональд Трамп сообщил, что пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Белый дом. Такой поступок Трампа удивил экспертов гораздо больше, чем телефонное поздравление, направленное Путину в связи с победой на выборах. Трамп сделал телефонный звонок, несмотря на возражения своих ключевых советников. Конечно, в большинстве случаев действия Трампа уже больше никого не удивляют, поскольку он дал понять, что не любит чувствовать себя связанным какими-либо правилами. В момент, когда его администрация сосредоточила внимание на высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Трамп решил пригласить Путина в Белый дом — это уже слишком, даже по меркам Трампа, пишет Дов Закхайм в статье для издательства The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Эксперты и официальные представители иностранных государств предположили, что приглашение, озвученное Трампом, является свидетельством отсутствия единства в американской администрации, когда речь заходит о России. По мнению экспертов, Трамп проводит в отношении России одну политику, а его администрация — другую.

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Кроме того, Трамп, по общему признанию, неохотно подписал документ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, ранее одобренный конгрессом Соединенных Штатов. Также глава Белого дома явно не хочет задействовать негативную лексику в отношении президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

С другой стороны, у Трампа нет никаких проблем с тем, что его администрация проводит антироссийскую политику. Единственный, о ком беспокоится Трамп — это Путин. Глава Белого дома стремится поддерживать хорошие личные отношения с российским лидером, чего бы это ни стоило. Конечно, такая позиция Трампа не имеет ничего общего с «вмешательством» России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, несмотря на то, что Трамп продолжает отрицать то, что такое «вмешательство» имело место.

Интерес Трампа к поддержанию хороших отношений с президентом России может быть обусловлен его гостиничным бизнесом и бизнесом в сфере недвижимости. Трамп уже на протяжении трех десятилетий проявляет интерес к ведению бизнеса в России. Первая деловая поездка в Россию состоялась в 1987 году, еще во времена СССР.

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На протяжении многих лет Трамп неоднократно ездил в Россию, даже выступал спонсором конкурса «Мисс Вселенная-2013», проходившего в Москве. Его цели и задачи в отношении России никогда не менялись: строительство блестящей Трамп-тауэр в Москве и отелей или курортов в других городах России.

Многочисленные аналитики неоднократно утверждали, что в России есть только один человек, который всё решает — это Путин. Таким образом, для того, чтобы Трамп мог реализовать свои личные амбиции в этой стране, ему нужно получить одобрение всего одного человека. Неудивительно, что Трампу нечего сказать относительно вторжений России в соседние страны, покушений на диссидентов и политических оппонентов как на территории России, так и за ее пределами; подавлении СМИ, а также в отношении срыва выборов в Европе и «вмешательства» в американские выборы 2016 года.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Трампу не нужно было быть гением или предсказателем для того, чтобы предвидеть исход президентских выборов в России и переизбрание Путина. Нынешний президент России будет находиться на своем посту до 2024 года, или до окончания второго строка Трампа, конечно, если Трампа переизберут на второй срок. К тому моменту Путин может помочь Трампу с заключением всех необходимых сделок и получением документов на недвижимость в России. Именно к этому Трамп стремился долгие годы.

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Тем временем глава Белого дома продолжит отказываться от критики в адрес президента России независимо от действий, которые может предпринять Путин. Между тем американскому правительству придется противодействовать российским посягательствам, будь то в Европе, на Ближнем Востоке или на территории Соединенных Штатов.