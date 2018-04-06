Буквально на днях президент России Владимир Путин после переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Москва приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Было заявлено и о возможности совместного производства или передачи Анкаре технологий С-400. Напомним, что переговоры по контракту проходили непросто, его базовые параметры были согласованы к лету 2017 года. Против выступали США, партнеры Турции по НАТО, хотя Анкара вела переговоры с Вашингтоном о закупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Но США, как заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, «слишком долго торговались», в то время как Россия проявила большую гибкость в вопросе цены, а также предложила более выгодные условия по передаче вооружения и его обслуживании. Кстати, Калын давал понять, что Анкара продолжит переговоры о покупке Patriot, если Вашингтон «удовлетворит требуемые условия». По его словам, сейчас «мяч находится на стороне США, несмотря на наше членство в НАТО, у нас были большие проблемы с обеспечением системами противовоздушной обороны, в которых мы остро нуждаемся, с помощью наших западных союзников, но они не предоставили нам эти системы». На Анкару также давил Брюссель, заявлявший, что С-400 «невозможно интегрировать в общую натовскую систему ПВО». Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявлял, что Вашингтон надеется на отказ Анкары от приобретения российских комплексов, и предупреждал ее о «последствиях».

Mil.ru ЗРС С-400

Более того, буквально накануне визита в Анкару президента России группа американских сенаторов-демократов обратилась в государственный департамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции из-за планируемого приобретения С-400, применив положения американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает меры против стран, решившие пойти на заключение «значительных» сделок с российским военно-промышленным комплексом. Видимо, предвидя такой ход событий, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что Анкара «готова к ответным шагам в случае американских санкций». В то же время премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил, что «несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам Patriot не являются альтернативой приобретенным у России С-400». Одним словом, турки торговались с американцами и россиянами до конца, использовали наработанные годами дипломатические приемы, давая многим экспертам серьезные основания подозревать, что сделка по С-400 может не состояться.

Тем более госдепартамент предупреждал Анкару, что ведет переговоры со всеми зарубежными покупателями российского оружия, настойчиво «уговаривая» их отказаться от контрактов под страхом американских санкций. И только теперь, как сообщает турецкий информационный портал Haberturk со ссылкой на дипломатические источники, Вашингтон решил-таки предложить Турции совместное производство батарей Patriot, направив «меморандум о намерениях». Анкару в ближайшее время должна посетить руководитель управления по военно-политическим вопросам госдепартамента Тина Кайданов и провести переговоры по этой проблематике. Помимо того, Вашингтон соблазняет Анкару и поставками самолетов F-35. В то же время турецкие эксперты подчеркивают, что если правительство пойдет на закупку Patriot — это станет исключительно политическим решением, так как эти американские ЗРК уже выходят из обращения. С-400 превосходят их по многим характеристикам. Более того, Россия могла бы помочь Турции в создании современной системы воздушно-космической обороны, состоящей, помимо С-400, из РЛС и систем боевого управления, «которые интегрировали бы все имеющиеся у Турции возможности в области ПВО и ПРО». А в целом республика может обзавестись тремя разными системами ПВО. Две из них — Patriot и Hisar — интегрирует в систему НАТО, а С-400 сможет использовать автономно. Hürriyet, комментируя складывающуюся ситуацию, пишет: «Тот факт, что Турция, будучи членом альянса НАТО, вступает в военное сотрудничество с Россией в этой области, подразумевает важный вызов западному миру с точки зрения укоренившейся линии Турции во внешней политике».

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Анкара вместе с Москвой действует совместно в направлении формирования будущего Сирии, несмотря на некоторые разногласия между ними. Поэтому, по мнению издания, политический диалог между Турцией и Россией обретет еще большее значение, чем когда-либо, а «Эрдоган подает западному миру, прежде всего, США, сигнал о том, что у него на руках неслабые карты, он также может повернуться лицом к Востоку, и заставляет почувствовать, что у Турции есть прекрасный простор для более независимых действий».