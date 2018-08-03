Таможня является органом исполнительной власти, выполняющим функцию защиты экономической безопасности и интересов того или иного государства. Со стороны таможенных органов бюджет государства пополняется соответствующими таможенными платежами, сотрудники ведомства ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства. Таможенные органы принимают непосредственное участие в разработке мер экономической политики государства, ведут таможенную статистику внешней торговли и специальной таможенной статистики, выполняют ряд других функций.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Слышь, Абдулла! Не много ли товару взял И всё, поди, без пошлины»

Однако сложная процедура таможенного оформления ввозимых грузов, льготы в отношении некоторых хозяйствующих субъектов, высокие таможенно-тарифные ставки могут привести к перекосу в экономике и коррупции.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Оставь хоть патрон, Абдулла! Нечем будет застрелиться»

Узбекская таможня. Необходимы изменения

В условиях проводимых в Узбекистане широкомасштабных преобразований национальной экономики, либерализации валютной политики и создания благоприятной деловой среды таможенное законодательство в нынешнем его состоянии является одним из тормозящих моментов в созидательных процессах.

За годы независимости одной из мер по защите национального производителя являлось внедрение в таможенно-тарифное регулирование высоких ставок таможенных платежей, иных мер нетарифного регулирования, которые в целом привели к сложностям в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Однако жизнь показала, что поддержание высоких таможенно-тарифных ставок в течение долгого времени на импортные товары не стимулирует должным образом отечественного производителя, а в некоторых случаях такая мера защиты действует на местных предпринимателей разлагающе.

Кроме того, высокие таможенные платежи и сложность их расчета способствуют коррупции. Правоохранительными органами республики в разные годы к ответственности привлечены десятки и сотни как предпринимателей, так и сотрудников таможни.

Среди самых распространенных обвинений, фигурирующих в уголовных делах — недостоверное декларирование товаров и ввоз товаров на территорию Узбекистана контрабандным путем. Целями предпринимателей при осуществлении таких нарушений является желание повысить конкурентность своих товаров против тех, которые завозятся в установленном порядке, а также банальная жажда наживы. Этого можно было избежать, не будь таможенные платежи столь высоки и сложны в расчетах, ведь тогда риск был бы не оправдан. Иными словами, «овчинка не стоила бы выделки» как для недобросовестных предпринимателей, так и нечестных на руку сотрудников таможенных органов.

Еще одним фактором, тормозящим динамичное развитие республики, является предоставление отдельным предпринимателям (недавно отмененных) льгот и привилегий (и не только в системе таможенных платежей), в частности в рамках реализации программ локализации и инвестиционных проектов. Таким образом, создаются неравные условия для хозяйствующих субъектов, последствием которых является уход бизнеса в теневой сектор.

Оказывающим негативное влияние на конкуренцию, а также влияющим на необоснованный рост цен является предоставление льгот некоторым субъектам предпринимательства и на ввоз товаров народного потребления (ТНП), в основном продовольственной продукции.

К примеру, по официальным данным, только 4% предприятий, занимающихся реализацией продовольственной продукцией, ввозят в страну 50% ТНП, на которые приходится 68% таможенных льгот.

Сложности в процедуре таможенного оформления ввозимых грузов является другим фактором, тормозящим развитие предпринимательства и экономики в целом.

Непрозрачное, излишне зарегламентированное законодательство создает почву для коррупционных проявлений. По статистике, в среднем для таможенного оформления импортного груза необходимо более 10 дней, при этом в отдельных случаях требуются фитосанитарные, карантинные, гигиенические сертификаты, заключения и иные документы разрешительного характера, что создает бюрократические барьеры и препоны для предпринимателя, накладывает на него дополнительное финансовое бремя, а также сказывается на сроках и вынуждает работать по незаконным схемам.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Помойтесь, ребята»

Готовящиеся реформы в таможне

В настоящее время в недрах правительственных структур разрабатывается проект постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствования таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан».

Документ готовится в целях создания наиболее благоприятной предпринимательской среды, улучшения инвестиционного климата, создания современных, реально конкурентоспособных и экспортоориентированных производств, а также совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования.

В частности, проектом предусматривается снижение и унификация ставок импортных таможенных пошлин и акцизного налога на ввозимые товары до уровня стран ЕАЭС. При этом существующая ставка НДС будет снижена с нынешних 20% до 12%.

Документом планируется отмена практики предоставления льгот, принятие мер по совершенствованию законодательства о конкуренции, сокращению сроков оформления разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций, упрощению таможенных процедур, усилению контроля за единообразным применением таможенных ставок.

Кроме того, будет создан инструмент мониторинга уровня цен на внутреннем рынке для оперативного реагирования на его необоснованное завышение посредством сговора отдельных групп хозяйствующих субъектов.

Планируется внедрение интерактивной информационной платформы «Интегрированный тариф», позволяющей участникам внешнеэкономической деятельности получать подробную информацию о ставках таможенных платежей, об исчерпывающем перечне документов, необходимых для таможенного оформления всех видов товаров.

Нововведения в таможенном законодательстве создадут принципиально новую «бизнес-среду» для иностранных инвесторов, а также для национальных производственных и коммерческих предприятий.