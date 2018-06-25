В Заксобрании Севастополя прошли депутатские слушания по вопросу использования имущественного комплекса бывшего футбольного стадиона «Чайка», на котором последние десятилетия благополучно располагался рынок — местный «черкизон». Но в прошлом году правительство города изъяло его по суду у известного предпринимателя, главы федерации футбола Севастополя Александра Красильникова. Власти считают, что на его месте было бы уместнее разместить какой-нибудь спортивный объект, подземный паркинг или на худой конец выставочный центр. Однако конкретного плана развития данной территории, кроме сноса старых помещений, пока в руководящих кабинетах нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастопольские чайки

По словам директора департамента имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина, дело было выиграно в суде ещё в прошлом году и договор, в соответствии с которым предприниматель выкупил этот объект в украинские времена, признан ничтожным. А это значит, что он априори не предполагает компенсации.

«Решение суда уже подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями и уже вступило в законную силу, по делу открыто исполнительное производство. На часть торговых павильонов у их владельцев есть право собственности, но вопрос с землёй под ними никак не урегулирован», — отметил чиновник на слушаниях.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Юридические хитрости

Собственник, конечно, не согласен с данным положением дел и надеется на решение Верховного суда РФ.

«Меня поражает подход нашего Законодательного собрания, людей, которых мы в своё время выбирали для того, чтобы они защищали интересы севастопольцев. Это имущество официально покупалось, мы брали кредиты, чтобы его оплатить, но сейчас вопрос компенсации никого, кроме нас, не волнует», — сообщил ИА REGNUM Александр Красильников.

По его мнению, суд признал сделку ничтожной на основании внутреннего убеждения судьи, который посчитал, что предприниматель, покупая имущество, на самом деле ничего не хотел там строить, потому и недостоин компенсации.

«Почему она ничтожная, если мы заплатили за неё в 2006 году более миллиона долларов? По факту это уже была торговая площадка, но объект продавали как стадион без футбольного поля. Я много раз запрашивал разрешения на изменение проекта, у нас были большие планы: спорткомплекс, торговый центр, но нам так ничего и не дали сделать, а теперь говорят такие вещи», — негодует Красильников, коренной севастополец, кстати.

«Я собираюсь потребовать порядка 200—300 миллионов рублей компенсации и очень надеюсь на профессионализм Верховного суда», — говорит Александр Красильников.

Интересно, что буквально в феврале этого года местные власти по настоятельной инициативе губернатора Дмитрия Овсянникова решили не падать в грязь лицом и обеспечить права высокопоставленных украинских олигархов, в частности, президента Украины Петра Порошенко, компенсировав стоимость ранее национализированного у них имущества, которое они, к слову, украли у народа после развала СССР.

«Проект подготовлен в рамках реализации федерального законодательства и поручения правительства РФ и предлагает обеспечить конституционные права и интересы собственников, определив, кто вправе обратиться за возмещением стоимости. Размер компенсации будет устанавливаться с учётом документов собственников об убытках и на основании рыночной стоимости», — рапортовал ранее директор ДИЗО Севастополя Рустэм Зайнуллин.

Spravka.sevas.com Рынок «Чайка» в Севастополе

Легальный передел?

По информации севастопольской налоговой инспекции, рынок «Чайка» платит в год более 50 миллионов рублей налогов, сборов и отчислений в бюджетные фонды.

«На территории имущественного комплекса «Чайка» работают 402 индивидуальных предпринимателя и шесть юридических лиц. Из них 96 плательщиков предоставили отчётность о наличии 693 наёмных работников в 2017 году. Юридическими лицами за 2017 год перечислено в бюджет субъекта федерации 4,6 млн рублей, в государственные не бюджетные фонды 4,7 млн рублей страховых взносов. Индивидуальными предпринимателями перечислено в бюджет субъекта 22,5 млн рублей налогов и сборов, в государственные небюджетные фонды 22 млн рублей страховых взносов», — озвучила на слушаниях данные налоговиков депутат Заксобрания Татьяна Лобач.

Однако заместитель начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства города Денис Ильин утверждает, что Севастополь не получает доход от рынка.

«Более 500 предпринимателей ведут там деятельность. Основная масса никаким образом не урегулировала свои договорные отношения, идёт прямая торговля «купи-продай» без какой-либо уплаты налогов, без каких-либо заключений договоров или иных документов с городом», — подчеркнул чиновник.

Он также честно признался, что в случае перепрофилирования рынка под другой способ использования предоставить предпринимателям компенсационные места будет затруднительно.

Хотя большинство торговцев, работающих там, давно не питают иллюзий: на компенсацию уже понесённых ими затрат не надеются и перспектив с возможным переездом на другие рынки не видят, поскольку сами неоднократно наблюдали, как переселенцы с других рынков разорялись.

«Наши власти сначала предпочитают снести и сломать что-то, а потом уже думать, что же делать на этом месте потом. К сожалению, диалога с руководством города практически нет. Были только суды, где мы неоднократно предлагали заключить мировое соглашение и совместно искать решение вопроса. Я строил в Севастополе новый стадион и множество спортплощадок, содержу федерацию футбола города, футбольную команду. Откуда эти деньги берутся? Из бизнеса, которым я занимаюсь. Но, несмотря на многочисленные обещания, ни одной встречи с руководством так и не состоялось. Судьба тысяч горожан никого не интересует», — рассуждает Александр Красильников.

Отметим, среди горожан также очень популярны подозрения о том, что за фасадом благоустройства скрывается банальный передел собственности в пользу приближённых к властям «царьков».

"Посмотрите на ситуацию с застройкой, и поймёте, что два гектара в центре города заинтересовали власть абсолютно не случайно. Кто у нас является главными застройщиками? Кому позволено безнаказанно строить в заповедных зонах и парках? В Севастополе тысячи людей, у которых отбирают собственность, но как только они начинают объединять усилия для борьбы за восстановление своих прав, их сразу называют пятой колонной», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей.

Sevzakon.ru Екатерина Алтабаева

Только без паники

Однако спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева призывает не паниковать раньше времени, а дождаться окончательного решения суда.

«Итоговый документ по проведению слушаний ещё не принят. Пока есть некий проект, который 10 апреля на заседании обсудят депутаты, и если будут какие-то коррективы, мы их обязательно внесём», — сообщила спикер корреспонденту ИА REGNUM.

Она также уточнила, что рекомендации Заксобрания будут содержать не конкретные предложения насчёт того, что там стоит или не стоит строить, а именно конкретную систему мер, которые позволят определить наиболее правильный вариант.

«Конечно, нельзя просто так лишить работы предпринимателей, которые там заняты. Все эти вопросы мы отразим в итоговых рекомендациях. Помимо этого, для нас принципиально важно, чтобы была выполнена предпроектная экспертная работа, потому что там сложная геология и непонятно, что можно строить, а что нельзя. При этом очень важно помнить, что данная территория входит в черту исторического поселения федерального значения, то есть в центр города, поэтому там должны действовать особые регламенты, которые применяются для определения форм осуществления строительства. Правда, их, к сожалению, до сих пор нет, они только разрабатываются», — отметила Екатерина Алтабаева, выразив надежду, что к моменту старта строительства они будут приняты, равно как и генплан с правилами землепользования и застройки.

Она также выразила своё предположение, что на месте рынка новой жилой застройки, насчёт которой так много людей переживает, не будет. Местные законодатели сделают всё, чтобы защитить этот кусок земли от хитрых коммерсантов.

«Главная мера предосторожности — это работа в соответствии с законом. Генплан и правила землепользования будут ещё приниматься, но это не означает, что здесь можно будет что-то построить в ближайшее время. Я надеюсь, мы успеем принять все необходимые документы, которые и станут тем самым защитным законодательным каркасом», — подчеркнула спикер Заксобрания.

Что же касается этического казуса с вопросами компенсационных выплат, спикер просит общественность покорно принять решение суда, поскольку в правовом государстве, которым, безусловно, является современная Россия, эти вопросы больше никто не решает.

«Это — ответственность судебных инстанций. Суд примет решение, значит, выплаты будут. Пока окончательного решения нет, эту тему обсуждать не совсем корректно, мне кажется. О какой политической воле вы спрашиваете, если суд — это отдельная и независимая ветвь власти, решения которой должны быть обязательны как для исполнительных, так и для законодательных органов? Никто не может и не должен влиять на суд в правовом государстве. Давайте подождём окончательного решения и тогда уже обсудим дальнейшую судьбу этого места».

Давайте! В арбитраже у ДИЗО великое множество аналогичных дел.