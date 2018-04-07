В Тверской области разгорается конфликт между властями Ржевского района, увеличившими коэффициент базовой доходности для субъектов некоторых видов бизнеса, и предпринимателями, работающими в небольших селах и деревнях.

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1985. СССР

Решение об увеличении налоговой нагрузки на предпринимателей было принято районными властями еще в прошлом году, однако скандал поднялся только сейчас, когда бизнесмены стали готовить отчетность за первый квартал. Теперь бизнесмены обещают «поднять на вилы» администрацию, а власти утверждают: повышение касается лишь тех, чей бизнес связан с торговлей алкоголем на селе, и является частью программы по борьбе с алкоголизацией населения.

Обращения появились в группах в социальных сетях — под громким заголовком «Администрация Ржевского района решила убить малый бизнес».

В сообщении говорится о жалобах предпринимателей, работающих в пяти деревнях в разных концах Ржевского района. В группе прямо цитируются неназванные бизнесмены: «Вот мы соберёмся и поднимем администрацию района на вилы».

Причина недовольства — в резко выросшей налоговой нагрузке на людей, которые занимаются малым бизнесом. Новые коэффициенты базовой доходности были утверждены депутатами Ржевского района в 2017 году — еще в июне. Документ размещен на сайте администрации района. В действие решение вступило в силу с 1 января 2018 года.

В соответствии с документом, например, значение корректирующего коэффициента базовой доходности для предпринимателей, занимающихся оказанием ветеринарных услуг, составляет в населенных пунктах с численностью жителей до 500 человек — 0,5, до тысячи и до десяти тысяч — 1, для предпринимателей, занимающихся авторемонтом и мойкой машин коэффициент составит 1, также до единицы вырос коэффициент для магазинов, которые торгуют алкогольной продукцией.

Витрина

Но когда решение принималось, бурных протестов оно по какой-то причине не вызвало. Скандал поднялся, когда предприниматели начали готовить к сдаче налоговую отчетность за первый квартал 2018 года. Теперь же выяснилось, что коэффициент для предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей алкоголем в деревнях и селах с населением менее 500 жителей, вырос сразу в 20 раз — до повышения он составлял 0,05. Рост коэффициента на оказание ветеринарных услуг составил 10 раз — с 0,05 до 0,5, а коэффициент для предпринимателей, зарабатывающих на автомойках и стоянках, увеличен в три — пять раз.

«Один из предпринимателей вместо ожидаемой суммы ЕНВД в 4 000 рублей был ошарашен суммой к уплате в 80 000 рублей. Скажите, уважаемая наша администрация Ржевского района, возможно ли окупить возросшие в 20 раз налоги в вымирающей вашими стараниями сельской местности? В городе Ржеве коэффициенты базовой доходности на 2018 год оказались значительно ниже, то есть предпринимателей намеренно выдавливают из населённых пунктов Ржевского района», — говорится в опубликованном обращении.

Не поможет увеличение налогов, считают авторы обращения, и в борьбе с торговлей левым алкоголем:

«Совсем недавно глава Ржевского района вещал с трибуны о желании навести порядок в сфере торговли алкоголем в сельской местности. В итоге количество точек торговли палёной водкой не уменьшилось, и о них все прекрасно знают, предприниматели же хоть и раньше часто приторговывали алкоголем из-под полы, так теперь и вовсе уйдут в тень!».

В администрации Ржевского района все обвинения в «убийстве малого бизнеса» отвергли — как утверждает первый заместитель главы администрации Ржевского района Михаил Петрушихин, повышение коэффициентов коснулось лишь тех предпринимателей, которые занимаются торговлей алкоголем на селе

«Налоги увеличились только для предпринимателей, торгующих алкоголем. Мы не можем пресечь торговлю «паленым» алкоголем — не хватает сотрудников полиции, но, по крайней мере, они делают всё, что могут. Но полностью перекрыть этот канал алкоголя пока не удается. Поэтому решено увеличить налоговую нагрузку на предпринимателей, строящих свой бизнес и получающих доходы от торговли алкогольной продукцией. Пора прекращать с алкоголизацией населения», — цитирует Петрушихина Tverigrad.ru.

Пустая тара

По утверждению чиновника, повышение налогового коэффициента коснулось тех предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией, в том числе — в магазинах у автомоек или автосервисов. А вот для предпринимателей, которые оказывают ветеринарные услуги, ничего не поменялось, утверждают в администрации района.

Предприниматели другого мнения — в социальных сетях появились сообщения об увеличении ЕНВД по целому ряду видов деятельности.

После скандала, поднявшегося в СМИ и соцсетях, власти района и представители налоговой инспекции предложили провести для представителей бизнеса «консультацию о порядке уплаты налога на вмененный доход за I квартал 2018 года».

В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Тверской области ИА REGNUM сообщили, что обращение в связи с ситуацией в Ржевском районе к ним пока не поступало, однако обещали тщательно разобраться в ситуации.

Между тем в администрации района отчитываются о прогнозах по увеличению числа малых и средних предприятий: по данным чиновников, в 2017 году таких предприятий в районе было 237, в 2018 году ожидают, что их будет 239.