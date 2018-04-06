Антимусорные выступления жителей Подмосковья, в частности события в Волоколамске, привлекают к себе внимание не только потому, что экология сегодня выходит на первый план во всем мире, а массовые недовольства властью нарастают в обществе. Антимусорная тема невольно привлекает повышенное внимание к судьбе всего Московского региона, который нуждается в коренном переустройстве и обустройстве, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИА REGNUM: В чем, по-вашему, кроется корень высказываемых сегодня жителями Подмосковья претензий к местной власти?

— Москва и Подмосковье, два ведущих субъекта Российской Федерации, плотно соседствуют, но тем не менее живут совсем разной и во многом непохожей жизнью. Москва худо-бедно развивается, представляя собой вполне достойную витрину России в преддверии чемпионата мира по футболу. Тротуарная плитка неслучайно стала еще одним символом московского благополучия. И хотя трудно уследить, с чьего ведения, куда и зачем текут и перетекают огромные московские средства, здесь не забывают ни про москвичей, ни про гостей столицы.

Город преображается и заметно отличается в лучшую сторону по сравнению со временами правления Лужкова и его «соратников» по распилу бюджетных и небюджетных средств. Видимо, сказывается, что нынешний хозяин Кремля просто не спускает глаз с Тверской 13, зная из истории, как опасны для центральной власти московские бояре и их челядь.

Подмосковье, которое тоже обладает колоссальными возможностями и ресурсами, одна только подмосковная земля чего стоит, превратилось в основное место наживы разного рода проходимцев, в том числе тех, что оказались на всех уровнях региональной власти. Подмосковье от Москвы приняло пальму первенства в реализации коррупционных схем, разбазаривании бюджетных и других средств, дележе бизнеса и передела сфер влияния.

При этом о подмосковных жителях здесь вспоминают от выборов к выборам, бросая информационную пыль в глаза местных жителей и других россиян через региональные и подмосковные СМИ, которые находятся на постоянном подкорме у властей Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против полигона «Ядрово», Волоколамский район

ИА REGNUM: А какова же реальность под этой «информационной пылью»?

— Как бы хорошо сегодня ни было, но Москва по-прежнему в глазах большинства россиян остается источником всех бед и зол России. Будучи столицей России, Москва тем не менее, руководствуется не национальными интересами страны, а корыстью и жаждой наживы московских элит, тесно связанных с враждебным Западом.

А еще Москва задыхается от «человеческого» мусора, который слетелся в столицу, чтобы поживиться, покрасоваться собой и похаять власть. Они, в своем большинстве никчемные бездельники, которые оказались не нужными на своей родной земле, по своей природе всегда чем-то недовольны, готовы протестовать по любому поводу, при этом постоянно смотрят в рот своим западным покровителям.

В свою очередь Подмосковный регион, оставаясь придатком Москвы, который изначально был призван обслуживать дорогую московскую жизнь людскими, земельными и материальными ресурсами, сегодня превратился в источник наживы варягов со всех концов России и из-за границы, сеть мусорных свалок вокруг столицы, где чиновники и заезжие всячески притесняют местных жителей. Как в этих условиях не протестовать жителям Подмосковья?

В настоящее время в Московском регионе сохраняются самые высокие антиправительственные настроения. На массовых политических акциях в Москве москвичи и жители ближайшего Подмосковья вместе протестуют против антинародных действий, прежде всего, федеральных властей. Ситуация осложняется тем, что региональные власти, своими действиями провоцируя протесты населения, всякий раз прячутся за спиной федеральных властных структур.

ИА REGNUM: Чем грозит такое постоянное политическое напряжение в столице?

— Такое положение дел не раз в истории приводило к серьезной дестабилизации обстановки в России. В новейшей истории достаточно вспомнить массовые волнения в период распада СССР в 1991 г., события политического кризиса в 1993 г., когда в Москве был расстрелян «Белый дом», обострение обстановки в 2012 г. в ходе выборов и накануне инаугурации президента. Такое положение дел необходимо менять. Начинать это делать можно сегодня после президентских выборов вместе с изменениями в структурах власти.

Во-первых, надо продолжать избавлять Москву от столичных функций, по аналогии с переносом Конституционного суда в Санкт-Петербург, туда же мог бы переехать и Верховный суд, а затем и парламент. Москва может и должна остаться в качестве экономического и культурного центра России, но под контролем президентской власти. Финансовые, информационные, силовые, внешнеполитические институты управления государством и обществом во главе с президентской властью, возможно, с вновь сформированным Госсоветом страны, могли бы разместиться в новом географическом центре страны неподалеку от Москвы.

При этом территория нынешней Москвы может быть даже расширена за счет территорий и населения ближайшего Подмосковья, что добавит однородности москвичам, сделает регион самодостаточным для дальнейшего развития и комфортным для проживания жителей. Другие территории Подмосковья могли бы органично присоединиться к соседним областям, что также пойдет на пользу и регионам, и жителям подмосковных окраин, которые в составе Подмосковья развиваются по остаточному принципу, фактически ни имеют никаких преференций нынешнего Подмосковного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. День города

ИА REGNUM: Не слишком ли высокой может оказаться цена такого переноса?

— Сегодня скажут, что переезд дорого обойдется России и в прямом, и переносном смысле слова, но сегодняшняя столица обходится кратно дороже народу и стране, лишает уникальную российскую цивилизацию шансов на самосохранение и выживание в нынешних государственных границах.

Как известно, природа власти меняется только тогда, когда меняется столица. Тогда и появляется перспектива возрождения и развития государства и общества. Конечно, за Москвой «нужен будет глаз, да глаз», чтобы однажды она не вышла из состава России. Но для того существует и государево око — ФСБ, МВД, Росгвардия и т. п. А главное, верные, профессиональные и надежные кадры. Их так не хватает сегодня «златоглавой».