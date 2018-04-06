



President.am На что решил обратить внимание президента Саргсяна папа Франциск?

Делегация армянских политиков и религиозных деятелей побывала в Ватикане. Среди них — президент Армении Серж Саргсян, католикос всех армян — первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II, киликийский католикос Арам, патриарх Армянской католической церкви Григор Бедрос ХХ. Поводом для визита стало торжественное открытие и освящение в Ватиканских садах статуи святого Григора Нарекаци, армянского монаха-писателя, которое 5 апреля возглавил папа Римский Франциск, ранее провозгласивший Нарекаци одним из учителей Церкви.

Учитывая такой представительный состав армянской делегации, можно сказать, что на встрече с ними понтифик выступал в двух шляпах. С католикосами и патриархом — как предстоятель Католической церкви, с политиками — как глава города-государства Ватикан. В первом случае, пожалуй, важнейшим вышло общение папы с киликийским владыкой Арамом. Дело в том, что паства последнего сосредоточена преимущественно в «горячих точках» на Ближнем Востоке, например, в охваченной войной Сирии. Христиан там попросту убивают, не обращая внимания на их принадлежность к той или иной Церкви. Поэтому католикос выражал признательность Франциску за «твердую позицию в вопросе признания Геноцида армян». Были затронуты и другие вопросы. Арам предложил Церквям приостановить «древние богословские дебаты» и сосредоточиться на поиске «общих ответов на современные вопросы, с которыми сталкиваются верующие». Говорил о необходимости достижения взаимопонимания между христианами и мусульманами и необходимости выведения христианско-мусульманского диалога как приоритетной темы в двухсторонних богословских диалогах. Разделяя озабоченность уменьшением числа христиан на Ближнем Востоке, глава Великого дома Киликийского заявил о «необходимости большего внимания со стороны Ватикана» к данной проблеме.

Со всем этим перекликалась и политическая повестка армянской делегации. Саргсян покидает президентский пост, это случится 9 апреля. Однако он должен остаться лидером Республики Армении, пересев в кресло премьер-министра (если, конечно, его выберут депутаты). После проведения в стране конституционной реформы по переходу на парламентскую систему правления председатель правительства и будет определять курс государства. Поэтому встречу с папой Франциском за несколько дней до этого важнейшего события можно назвать дипломатическим успехом Саргсяна, своего рода получением благословения со стороны папы, не говоря уже о щелчке по носу азербайджанского соседа. Баку ради встреч с высокопоставленными представителями Святого престола переводит католикам крупные суммы денег на реставрацию культурного наследия, Еревану достаточно было привезти в Ватиканские сады небольшой памятник. Эффективность налицо. Тем более Саргсян подчеркнул, как говорится на сайте президента, что за последние годы это уже пятая встреча его с понтификом, «что само по себе красноречиво», и счел «каждую встречу с папой Римским Франциском величайшей честью».

TharonXX Пьетро Паролин

Звучал в Ватикане и вопрос армяно-азербайджанских отношений. Хотя в Закавказье — в отличие от Ближнего Востока — пока еще не стреляют, напряженность в регионе сохраняется. Проблемой окончательного установления мирной жизни остается нерешенный карабахский конфликт. О нем Саргсян разговаривал с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. «Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению и развитию двусторонних отношений, обменялись мнениями вокруг региональных проблем и вызовов, переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы, — сообщила президентская пресс-служба. — Президент Серж Саргсян представил госсекретарю последние события в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Собеседники придали большое значение необходимости исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта». Собственно, об этом же постоянно говорят страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция. Они призывают Баку к сдержанности и исключению силовых методов в попытках «вернуть» Республику Арцах (Нагорный Карабах) в то время, когда азербайджанские власти публично грозят войной Степанакерту и заявляют о своих «правах» на Ереван. Правда, прислушаются ли в Баку? Когда в мае 2017 году покинул свой пост апостольский нунций в Азербайджане, Армении и Грузии архиепископ Марек Сольчинский, уставший выступать медиатором в армяно-азербайджанских спорах, новый нунций, епископ Жозе Авелину Беттанкур получил агреман только в феврале 2018 года и только от Еревана и Тбилиси. Азербайджан пока молчит.

Но в любом случае нельзя не приветствовать приверженность Ватикана исключительно мирному решению нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем кое-что здесь будет зависеть и от Армении. В интервью американскому католическому информационному агентству CNA армянский посол при Святом престоле Микаел Минасян, зять президента Саргсяна, перед началом торжественных мероприятий в Ватиканских садах подчеркнул следующее: «Святой Григор Нарекаци — это мост. Он является мостом между армянской Церковью и Католической церковью. Мост между нашими двумя реальностями и, что очень важно, мост между двумя мирами: армянским миром и западным миром. Он является мостом между Востоком и Западом». Получается, что, помимо диалога с Евросоюзом, уже одного моста между Востоком и Западом, ереванские политики теперь и второй прокладывают, со Святым престолом. Дело полезное, но не стоит и забывать о географии. Сегодня в Закавказье происходят интересные вещи. В те дни, когда делегация христианской Армении гостила в Ватикане, президенты трех стран — христианской России, суннитской Турции и шиитского Ирана — вели переговоры на саммите лидеров и выходили на новые соглашения. Они являются соседями армянского государства, а с соседями лучше дружить.