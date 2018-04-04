Таро Коно, министр иностранных дел Японии, не желающей участвовать на основе юрисдикции Российской Федерации в хозяйственном развитии Курильских островов, выразил в адрес МИД России протест по поводу ее планов совместного с США строительства двух дизельных электростанций на российском о. Шикотан, что, по мнению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, необходимо для питания электроэнергией создаваемых на территории опережающего развития «Курилы» рыбокомбинатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Таро Коно счел возможным заявить на слушаниях в японском парламенте: «Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах, заслуживает крайнего сожаления». Не постеснялась Япония довести свои граничащие с вмешательством во внутренние дела суверенных государств сожаления и до правительства «третьей страны», ближайшего своего военного союзника — США. Вместе с тем руководство Японии весьма благосклонно отнеслось к очередному шагу своего союзника по созданию новых возможностей для проецирования его военной силы на «северном направлении».

Шахты ракет системы ПРО «Иджис» на борту американского ракетного крейсера USS San Jacinto

4 апреля размещенное в Токио командование вооруженных сил США в Японии (United States Forces Japan, USFJ) заявило, что «на этой неделе» развернет на главном острове Японии Хонсю вблизи от японской столицы конвертопланы Bell-Boeing CV-22 Osprey («Скопа»), причем сделает это гораздо раньше запланированного срока. В заявлении американского командования подчеркнуто, что ранее переброску конвертопланов в центральную часть территории Японии предполагалось осуществить лишь в рамках 2020 финансового года. При этом указано, что «развертывание CV-22 осуществлено в сфере ответственности командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана и предназначено для обеспечения безопасности в регионе в соответствии с недавно опубликованной «Стратегией национальной безопасности и национальной обороны 2018 года».

Следует отметить, что конвертоплан CV-22 Osprey представляет собой летательный аппарат, сочетающий преимущества как самолета, так и вертолета. Он обладает дальностью и скоростью полета турбовинтового самолета, а также всеми возможностями вертолета по вертикальному взлету, зависанию и посадке на удаленной и ограниченной для использования обычной авиацией территории.

Казалось бы, нет ничего особенного в том, что военное командование США в Японии решило «щелкнуть каблуками», показать свое рвение перед подписавшим новую «Стратегию» президентом Дональдом Трампом. Разворачиваемые на авиабазе Йокота CV-22 (их будет не менее 10 единиц, кроме того, туда перебрасываются подразделения аэродромно-технического обслуживани) будут выполнять боевые задачи во взаимодействии с двумя эскадрильями конвертопланов CV-22, которые уже достаточно давно находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США и, в частности, дислоцированы на авиабазе морской пехоты «Футенма» на удаленном японском острове Окинава. Однако, развернутые на Окинаве «Скопы» предназначены для применения в южных районах Азиатско-Тихоокеанского региона, а в новых условиях США могут без особых затруднений радикально усиливать боевой состав и десантные возможности американских частей и соединений в центре собственно Японских островов и кардинально наращивать способность проецирования военной угрозы в «северном», российском направлении, что не может не вызывать вполне справедливые опасения в России и принятие ею адекватных ответных мер по укреплению обороны Курил и всего Дальневосточного региона.

Очевидно, что именно для снижения мощи неизбежного в случае агрессии со стороны самой Японии или совместно с США ответного удара Япония решила закупить в США наземную систему ПРО Aegis Ashore («Иджис»), аналогичную той, которую Пентагон разворачивает в Европе, хотя корабли японских ВМС уже давно оснащены системой «Иджис» морского базирования. Лоббирует решение об ускорении принятия на вооружение «сил самообороны» комплексов ПРО Aegis Ashore лично премьер-министр страны Абэ, заявлявший о стремлении отменить и без того давно нарушаемую 9-ю статью японской конституции и считающий, что Япония «как суверенная страна имеет право обладать вооруженными силами, способными проецировать угрозу другим государствам».

Ядерный взрыв

Япония планомерно создает потенциал вооруженной агрессии против российских островных территорий. На граничащем с южными Курилами и Сахалином о-ве Хоккайдо размещена добрая половина насчитывающих около 180 тысяч личного состава сухопутных войск Японии, в том числе крупнейшая Северная армия, единственное бронетанковое соединение. Здесь сосредоточено 60% всего танкового парка японских «сил самообороны», около 800 артиллерийских и минометных систем, до 90 самолетов, современное ракетное оружие. Построенный (не в последнюю очередь исходя из военно-стратегических соображений) между островами Хоккайдо и Хонсю туннель «Сэйкан» позволяет быстро наращивать железнодорожным и автомобильным транспортом эту группи­ровку (до пяти дивизий в сутки), что регулярно отрабатывается в разных масштабах, в том числе и в рамках совместных учений с вооруженными силами США начиная с 1988 г.

Что касается совместных учений сухопутных войск Японии и США, то ежегодно проводится по 4−7 (в т. ч. не менее двух раз в год — в зимних условиях), на которых отрабатываются вопросы оперативной совместимости и взаимодействия в военных действиях, причем нередко они проходят на ближайшем к российским территориям о. Хоккайдо с частями и подразделениями 3-й дивизии морской пехоты, 25-й и особенно 9-й пехотных дивизий США, причем личный состав последней специально перебрасывается для участия в маневрах «Ямато» с западного побережья США. По 2−3 командно-штабных учения офицеров «сухопутных сил самообороны» Японии и соединений из состава «сил быстрого развертывания» США под кодовым названием «Ямасакура» проводятся ежегодно поочередно на японской территории и на Гавайях. Вся система укрепления и повышения боевой готовности японских сухопутных войск призвана, по словам их бывшего командующего генерала М. Накамуры, обеспечить их способность «вести длительную войну в соответствии с требованиями «чрезвычайных обстоятельств».

Осенью 1997 г. внимание военных наблюдателей привлек необычный характер подготовки и проведения учений морских пехотинцев США на полигоне японских сухопутных войск Ясубэцу на Хоккайдо. Как отмечали эксперты, их особенностью стало не то, что они были беспрецедентными по масштабам или что они состоялись в непосредственной близости к России, а то, что для переброски американских пехотинцев впервые была задействована японская военно-транспортная авиация.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В свете попыток Запада на бездоказательных и абсурдных обвинениях по поводу отравления в английском Солсбери бывшего шпиона Скрипаля и его дочери создать образ России как государства, готового применять по любому поводу оружие массового поражения, следует посмотреть, как к использованию такого оружия относятся те же США, которые, не дожидаясь итогов расследования инцидента, объявили о высылке из страны сразу 60 российских дипломатов, и их союзник по «договору безопасности» Япония. Далеко идущие последствия может иметь участие японских вооруженных сил в учениях и маневрах совместно с американскими формированиями, имеющими на вооружении оружие массового поражения. В ходе учений сухопутных войск двух стран проигрываются боевые действия в условиях применения не только ядерного, но и химического оружия, которым обладают части 3-й дивизии морской пехоты, а также пехотных бригад и дивизий армии США, прибывающих для участия в учениях на Японские острова. Об этом же свидетельствуют закупки Японией специальной техники для проведения дезактивации и дегазации военнослужащих и вооружения, наличие в дивизиях японских сухопутных войск рот защиты от «специальных видов оружия» и тренировочного центра в префектуре Сидзуока, где японские военнослужащие отрабатывают действия в условиях учебного применения ядерного, химического и бактериологического оружия. Япония и сама в состоянии быстро (по оценкам экспертов — буквально за 8 недель) приступить к созданию ядерного оружия, к чему ее в последнее время стали призывать США. Так, в бытность кандидатом в президенты США «прагматичный» Д. Трамп заявил, что богатые Япония и Южная Корея могли бы и сами защищать себя в военном отношении. И допустил, что для этого они могли бы обзавестись собственным ядерным оружием. Недавно бывший командующий ВМС США на Тихом океане вице-адмирал Джон Бёрд также, затронув северокорейскую программу создания ракетно-ядерного потенциала, заявил, что Японии следует создать свое ядерное оружие. О наличии технологических возможностей создания такого оружия неоднократно заявляли официальные лица Японии. 30 ноября 2006 г. на заседании комитета по безопасности палаты представителей это подтвердил тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Асо (ныне, в кабинете С. Абэ — заместитель премьер-министра, министр финансов. — В.З.). При этом Т. Асо разъяснил позицию кабинета о том, что конституция страны якобы не запрещает ей иметь ядерное оружие.

«Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9-й статьи конституции, — заявил Асо. — Не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение».

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота России в Охотском море

В подписанных 23 сентября 1997 г. «Руководящих принципах японо-американского оборонного сотрудничества» и их обновленной редакции от апреля 2015 г. отражены положения о возрастании роли Японии в совместной стратегии в регионе, что в свете попыток Вашингтона ломать нормы международного права способно втянуть Токио в опасные военные авантюры союзника.

Проведение большого количества совместных учений выгодно на данном этапе как Японии, так и США. В ходе них японские «силы самообороны» овладевают современными достижениями военного искусства, получают практику организации вооруженной борьбы на обширном театре военных действий с использованием всех видов вооруженных сил как во взаимодействии с войсками и силами авиации и флота США, так и самостоятельно. Американская сторона, в свою очередь, надеется, передав Японии свой военный опыт, подготовить ее к решению, если это понадобится Вашингтону или будет диктоваться интересами западного альянса в целом, части задач, решаемых ныне вооруженными силами США.

Существует и более серьезная опасность. С такой же легкостью, как и в случае с конвертопланами, США могут развернуть свои силы и средства на Курильских островах в случае их перехода при гипотетической передаче или, что в новых условиях нельзя исключать, захвате вооруженным путем под юрисдикцию Японии, ведь в 2009 году Япония решением парламента волюнтаристски «провозгласила» южные Курилы своими «неотъемлемыми территориями».

После капитуляции Японии все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Токио при поддержке США, хотя возвращение Курильских островов, так же как и Южного Сахалина, СССР было согласовано с союзниками по борьбе с агрессорами в годы Второй мировой войны, осуществлено в результате операций советских Вооруженных сил против милитаристской Японии и закреплено решениями оккупационных властей, подписанным Японией Сан-Францисским мирным договором и имеющими международно-правовую силу решениями советского правительства.

Эти острова имеют важнейшее военно-стратегическое и экономическое значение. Дело в том, что гряда Курильских островов представляет собой своеобразный ключ к Охотскому морю, которое решением ООН в 2014 г. определено как «внутреннее море» Российской Федерации и является, как пояснил «Газете.Ru» бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко, «одним из районов несения боевой службы ракетными подводными крейсерами стратегического назначения Тихоокеанского флота». Утрата хотя бы южных Курил влечет за собой возможность «запирания» противником единственного на выходе из Охотского моря на восток глубоководного незамерзающего пролива, чем, кстати, Япония активно пользовалась в годы Второй мировой войны.

Солдаты военно-морских сил США и матросы японских сил самообороны строятся на японском десантном карабле Kunisaki

И вот на этом фоне Японией делаются попытки убедить российское руководство в целесообразности скорого «компромиссного» решения т. н. «проблемы северных территорий», во имя чего, по словам премьер-министра С. Абэ, его правительство готово пойти на расширение широкого сотрудничества с Россией, и он намерен вновь поднять этот вопрос на ожидаемой в мае с.г. новой встрече с российским президентом.

В связи с тем, однако, что со времени широко разрекламированных, но весьма скромных (общий объем их не превышает 10 млн долларов) прожектов 2016 года из восьми пунктов японская сторона не только сама ни иены не вложила в «совместные проекты», но и категорически выступает против участия в развитии южных Курил третьих стран, даже США (как говорится, «сама не гам и другим не дам»!), нельзя не согласиться с мнением известного японоведа, доктора исторических наук Анатолия Кошкина, опубликованным им в ИА REGNUM 4 апреля. А. Кошкин считает, что, «не желая, вопреки разрекламированным заявлениям о договоренностях совместно развивать Курилы, работать на островах по российским законам, Токио в ультимативном порядке требует, чтобы для начала Москва согласилась фактически вывести эти российские земли из состава России и превратить их в некую «нейтральную зону», где будут введены законы, «учитывающие позицию Японии». При этом в Токио не скрывают, что «совместное хозяйствование» рассматривается как этап на пути к «возвращению всех северных территорий» Японии».

На мой взгляд, не в последнюю очередь для «подкрепления» своей решимости не мытьем, так катаньем добиться реализации своих реваншистских целей Япония при поддержке США осуществляет наращивание вопреки антивоенной 9-й статье Конституции страны свою военную мощь и военные приготовления на «северном направлении». Остается надеяться на твердость позиции президента Российской Федерации В. В. Путина, не раз заявлявшего, что Россия своими территориями не торгует, и Российское государство в состоянии защитить свои суверенитет и территориальную целостность от любой угрозы.