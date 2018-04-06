Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Экономист Всеволод Степанюк, комментируя возможную приватизацию предприятия «Турбоатом» (один из крупнейших объектов энергетического машиностроения Украины, выпускает турбины для всех типов электростанций), предсказывает, что государство этим только загубит завод.

«Естественно, что его могут купить конкуренты, это могут быть американские компании. Но тогда он вряд ли будет развиваться как высокотехнологичное предприятие, об этом свидетельствует вся история этого предприятий в Украине. Если иностранный инвестор покупает высокотехнологичное предприятие в Украине, то первое, что он делает, это фактически ликвидирует конструкторское бюро, научные подразделения, и предприятие начинает выпускать менее высокотехнологичную продукцию, более примитивную. Поэтому лучшего метода, чем приватизация, продажа иностранцам для уничтожения «Турбоатома» не придумать. То есть власть, продав «Турбоатом», фактически его уничтожит, как любое высокотехнологичное производство», — размышляет специалист.

Правда, Фонд госимущества, принимая недавно проект плана большой приватизации, пока что исключил «Турбоатом» из списка предприятий, которые будут пробовать продать в этом году. Исключил также три из четырех ТЭЦ (Криворожскую, Днепровскую и Херсонскую), которые также собирался выставить на продажу, оставив только Николаевскую. Между тем Степанюк характеризует ТЭЦ как «суперпривлекательные» в нынешних условиях объекты: тарифы на отопление, горячую воду и электроэнергию этому способствуют. Из перечня были убраны также облэнерго (вероятно, было решено подождать введения RAB-тарифов) и Запорожский титано-магниевый комбинат.

Сообщается также, что указанный проект в скором времени вынесут на рассмотрение правительства Украины, так что нынешнее решение имеет предварительный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вычёркивал предприятия на продажу не только Фонд госимущества. В Кабмине решили пока не выставлять на продажу «Аграрный фонд», Государственную продуктово-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) и «Черноморское морское пароходство» (ЧМП). Впрочем, из всех перечисленных реальными активами обладает только ГПЗКУ. «Аграрный фонд» работает на арендованных мощностях, и причиной его снятия с продажи могло послужить опасение, что продажная цена будет ниже, чем его ежегодная прибыль, — смысл тогда продавать? Что же касается ЧМП, то его основные активы были распроданы ещё 25 лет тому назад, сегодня осталось разве что 40% порта «Лотос» во Вьетнаме.

В Фонде госимущества подвели итоги 2017 года. Деятельность Фонда принесла государству аж 5,36 млрд грн. 3,38 млрд из этой суммы были получены за счёт продажи предприятий, остальное — арендные платежи, дивиденды и т. п. Глава ФГИ не преминул указать, что это самый высокий результат за последние пять лет, и действительно все так и есть. Что не отменяет только факта, что план по приватизации его ведомство выполнило примерно на 20%.

К слову, за I квартал этого года государство получило от аренды уже более 343 млн грн., что составляет треть от запланированного на год.

Валюта

По состоянию на 5 апреля доллар стоил 26,26 грн. (-0,14 грн. с 29 марта). Т. е. доллар вернулся к значениям двухнедельной давности. Евро — 32,24 грн. (-0,09 грн.). Российский рубль — 0,454 грн. (-0,004 грн.).

Если на прошлой неделе доллар на межбанке торговался выше официального курса, то на этой — наоборот: 26,02−26,05 грн./долл. (-0,44 грн.). Ситуация на чёрном рынке примерно такая же, доллар даже ушёл вниз за отметку 26 грн.: 25,97−26,04 грн. (-0,33 грн.). По всей видимости, это вызвано приближающейся Пасхой, перед которой ослабляется спрос на валюту.

«Госвнешинформ» сообщает, что экспортёры наращивают приток валюты в страну. В январе 2018 года объёмы валютных поступлений от экспорта черной металлургии достигли 873 млн долл. (+33,5% к январю прошлого года).

В НБУ собрались расширить перечень методов регулирования валютного курса. Сегодня это делается с помощью валютного аукциона — одного из видов валютной интервенции. НБУ объявляет о проведении аукциона. Желающие направляют заявки на покупку или продажу валюты на аукционе. После изучения заявок НБУ устанавливает курс отсечения, т. е. курс, выше которого НБУ не будет покупать валюту на аукционе или ниже которого не будет продавать.

Теперь же НБУ собирается использовать также интервенцию по единому курсу, запрос относительно наилучшего курса, а также адресную интервенцию.

«До настоящего времени приоритетной формой осуществления валютных интервенций являлся валютный аукцион. Вместе с тем другие формы валютных интервенций также подтвердили свою эффективность, в частности для оперативного вмешательства в незначительных объемах. Поэтому правление НБУ считает необходимым отказаться от приоритизации конкретных форм интервенций. Отныне целесообразность использования тех или иных форм интервенций будет определяться в зависимости от ситуации на межбанковском валютном рынке», — говорится в заявлении пресс-службы главного банка страны.

Впрочем, пока что интервенции НБУ применяет весьма ограниченно как раз из-за достаточного притока валюты от экспортёров. Наоборот, за I квартал текущего года НБУ купил на 757 млн долл. больше, чем продал.

Поддерживают валютный курс не только экспортёры, но и население. В I квартале украинцы продали валюты на 380 млн долл. больше, чем купили (+50 млн к январю — марту 2017 года). Причём чистая продажа валюты в марте 2018 года (эквивалент 104 млн долл.) в шесть раз превышает аналогичный показатель в феврале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление гривны.

«Сезонные факторы продолжат оказывать влияние на динамику курса. Предложение валюты на рынке повысится на фоне заведения аграриями валюты для пополнения ликвидности под посевную кампанию. Кроме того, завершение отопительного сезона и снижение критического импорта поспособствуют стабилизации валютного рынка и укреплению гривны», — комментирует старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин для finance.ua

В экспертной среде продолжается обсуждение законопроекта «О валюте», поданного в Верховную раду президентом Украины Петром Порошенко. Мнения экспертов разделились. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко указывает, что украинцы и без этого закона могут открывать счета в иностранных банках и переводить туда валютные средства. Однако при этом к ним неизбежно возникнет вопрос о легальности происхождения этих средств, и необходимость декларирования заставляет украинцев выбирать иные пути перевода денег в зарубежные банки.

Экс-замглавы НБУ Сергей Яременко и вовсе утверждает, что ценность законопроекта как минимум сомнительна.

«Я присутствовал на заседании экспертного совета НБУ, когда обсуждался этот законопроект. Тогда он получил разгромные отзывы, начиная от теоретических и заканчивая технологическими. Этот законопроект — это, скорее, пожелания, как жить хорошо. На закон он не тянет. Там нет описания, что такое валюта. Нет понимания нынешней ситуации в мире и в финансовом секторе, и нет позиции страны с ослабленной экономикой. Перед тем как принимать такой закон, необходимо иметь стратегию развития национальной валюты, а ее нет», — утверждает он в комментарии для издания «Сегодня».

В Администрации президента Украины на это отвечают, что лишь хотят свести регулирование всех вопросов, связанных с использованием иностранной валюты, к одному закону (сегодня регулируется десятком нормативных актов). К тому же в законопроекте фиксируется разрешительный принцип, отсутствующий в действующем валютном законодательстве.

МВФ

Один из излюбленных аргументов постмайданной власти Украины в коммуникации с обществом — «…а то Путин нападёт». Вместо троеточия подставляется любая проблема, разбираться с которой власть не хочет и не планирует. И, судя по интервью главы МВД Арсена Авакова порталу Liga, используют его не только внутри страны.

«Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметёт власть. А после этого проголосует за популистов, которые всё вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги?» — заявил глава МВД корреспонденту издания.

Похоже, для Украины большое упущение, что Аваков возглавляет МВД, а не Минфин или Нацбанк. С такой риторикой у Фонда точно не вышло бы добиваться от Украины исполнения любых требований, в т. ч. тех, которые явно вредят украинской экономике. Из-за чего даже дефолт был бы более предпочтительным, чем продолжение сотрудничества, считает народный депутат, заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья Олег Мусий.

«…Стоит вопрос об неэффективности использования нынешней властью одолженных денег. Если бы эти средства пошли реально на развитие экономики, то это можно было бы допустить. Пока же в том числе из-за выполнения условий МВФ происходит обнищание населения Украины. Возможно, дефолт был бы лучшим выходом в настоящей ситуации и для действующей власти. Это могло бы стать позитивным фактором для смены украинской власти», — заявил он в интервью для «Голос.ua».

При этом депутат напоминает, что Фонд почему-то систематически игнорирует ветвь власти, которая, согласно Конституции, имеет первенство (законодательной, то есть парламента).

«Фонд диктует президенту и ВР, какие законы принимать. Притом МВФ общается почему-то исключительно с президентом и правительством, думая, наверное, что они принимают в Украине законы. У нас же все-таки парламентско-президентская республика. Надо было бы вначале спросить у Рады, что она думает. При таком неоднозначном отношении к сотрудничеству с МВФ на тех условиях, которые диктует МВФ сегодня, я не вижу дальнейшей возможности сотрудничества Украины с этой организацией. Нужна серьезнейшая перезагрузка отношений, как со стороны МВФ, так и со стороны нашего государства», — подчеркивает Мусий.

Это опять-таки возвращает нас к теме, поднятой ещё в предыдущем обзоре: Украина всё ещё ждёт выделения новых траншей от западных кредиторов, хотя, по сути, ничего для этого не делает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и МВФ

Тот же Мусий говорит о том, что сотрудничество стоит продолжать, однако для этого сначала придётся перевести его в иной формат: условия ставит не МВФ, а сама Украина. В качестве примера он приводит Грецию, Польшу — страны, которым МВФ был вынужден списывать долги.

«Думаю, что это [списание долгов — Ред. ] должно было бы быть условием следующих переговоров о сотрудничестве с МВФ. После разрыва отношений условием возобновления сотрудничества должен был бы стоять вопрос о списании долгов… Если будет угроза дефолта — это может быть своего рода мягкий шантаж МВФ: если вы не погасите долги, то наступит дефолт. Безусловно, международные организации также заинтересованы в том, чтобы им вернули их средства. И поэтому через процедуру списания они могут соответственно списать эти средства у себя», — считает политик.

Любопытно, что одновременно эти мечты о списании долгов как-то сочетаются с ожиданием новых поступлений. А также с непоколебимой уверенностью в том, что сотрудничество после разрыва обязательно будет продолжено.

Как видим, идея постепенно завладевает умами: сторонников разрыва отношений с МВФ на Украине становится всё больше.

Топливо

По состоянию на 5 апреля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,11 грн. (-0,02 грн. в сравнении с 29 марта, +0,7 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,39 грн. (-0,02 грн., +0,72 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,85 грн./л (-0,02 грн., +0,64 грн. с начала года).

Автогаз продолжает дешеветь — с прошлой недели его средняя стоимость по рынку упала до 12,45 грн./л (-0,02 грн.).

В Нефтегазовой ассоциации Украины критически высказались о лоббистских усилиях «Укртатнафты», пытающейся протолкнуть через правительство идею о квотировании импорта иностранного моторного топлива.

«…Это привело к отставанию по качеству украинских нефтепродуктов, а впоследствии — к отрицательной экономике их производства. Ситуация изменилась, как только качество топлива было улучшено в 2016—2017 годах», — напомнили в ассоциации.

В целом справедливое замечание: стандарт топлива Евро-5 на Украине ввели только в 2016 году, а полный запрет на продажу топлива более низкого качества стал действовать только с этого года. Для сравнения: Евро-5 обязателен для новых автомобилей в Европе с 2008 года, а обращение бензинов и дизельного топлива с качеством ниже этого стандарта было полностью запрещено с июля 2016 года.

Кроме того, в ассоциации опасаются, что предложение «Укртатнафты» направлено не столько на защиту национальных интересов, сколько на стремление подмять под себя рынок.

«Степень диверсификации рынка нефтепродуктов Украины намного превышает уровень многих европейских стран: в 2017 году топливо поступало более чем из 10 стран. Предложение «Укртатнафты» ведет к разрушению этой устойчивой системы и созданию монополии», — цитирует пресс-служба НАУ президента ассоциации Дмитрия Кулика.

В свою очередь, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Анжела Махинова отмечает, что «Укртатнафта» защищает интересы национального производителя не только неправильно, но и противоречит при этом нормам ВТО.

«Укртатнафта»… заявляет о росте импорта с 2005 по 2016 год. Это в принципе противоречит правилам ВТО, согласно которым специальные меры должны быть направлены против недавнего, внезапного, резкого и значительного роста импорта. Очевидно, что стабильный рост импорта на протяжении последних 12 лет не может быть таковым», — говорит она в комментарии для enkorr.com.ua.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предупреждает, что если усилия лоббистов «Укртатнафты» увенчаются успехом, то уже с мая топливо может вновь начать дорожать. В апреле же, по его словам, есть задел на снижение стоимости бензинов и дизтоплива примерно на 1 грн./л.

Цена бензина

Разное

Согласно данным Госстата Украины, в январе — феврале инфляция составила 2,4%. Таким образом, увеличение учётной ставки с 12,5% (октябрь прошлого года) до 17% (март 2018 года) пока не помогает замедлить инфляцию.

Как минимум 22,9% украинцев работают в теневом секторе экономики, утверждает Госстат. «Как минимум» — потому что даже на первый взгляд данные явно занижены. Скажем, 22,9% — это среднее значение. В городах, по мнению Госстата, официально неоформленных работников всего 15,3%, а в сельской местности — 39,6%. К тому же, если верить этим цифрам, то придётся признать, что теневая экономика работает эффективнее белой. Оценки тенезации экономики Украины разнятся, и довольно существенно. По версии министерства экономического развития, в тени находится всего 33%, по версии МВФ — все 45%. Однако в любом случае получается, что примерно 23% нелегально работающих украинцев обеспечивают производство трети ВВП. И это в лучшем случае, ведь если опереться на данные МВФ, картинка станет и вовсе комичной. Ведь в таком случае лучшим планом реформ для Украины будет загнать в тень 100% занятого населения.

Украинские производители за март текущего года нарастили экспортные поставки сахара на 15% по сравнению с февралем — до 47,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор». Основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки. В частности, 50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан, далее в рейтинге покупателей украинского сахара следуют Турция, Сомали, Таджикистан и Бенин. Суммарно за сентябрь — март 2017−2018 маркетингового года экспорт сахара составляет 338,1 тыс. тонн.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составили 18,191 млрд долларов (в эквиваленте), что на 219 млн долларов, или на 1,2%, ниже показателя на 1 марта. Как сообщает Национальный банк Украины, сокращение резервов преимущественно обусловлено проведением платежей правительства и НБУ по государственному долгу. В частности, 562,3 млн долларов оплачено по еврооблигациям правительства, 678,8 млн долларов — по валютным облигациям внутреннего госзайма, 186 млн долларов — в пользу Международного валютного фонда.