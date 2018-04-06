Власти Китая обнародовали 4 апреля список импортных товаров из США на сумму $50 млрд, в отношении которых теперь вводятся более высокие пошлины. В этот список вошли американские соевые бобы, автомобили, летательные аппараты и продукция химической промышленности. При этом список таких товаров может быть расширен. Так Пекин продемонстрировал готовность одержать верх в торговой войне, которую пытается развязать Вашингтон, пишет китайское издание The Global Times в одной из своих редакционных статей.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Издание отмечает то, что Пекин нанес удар по США в наиболее чувствительной части его импорта, благодаря чему ущерб американской экономике будет только ощутимее. И хотя сам Китай и понесет определенные финансовые издержки из-за введенных Белым домом пошлин, они не будут идти ни в какое сравнение с ущербом экономике США, нанесенным действиями Пекина.

Американская таможня. Пошлины

С помощью своих контрмер Пекин может дать действенный ответ тактике устрашения, применяемой США не только против него, но и против других стран. Воинственные вашингтонские политики, которые считают, что могут делать все, что им заблагорассудится, очевидным образом переоценили прочность экономики США. К тому же пока Китай демонстрирует определенную сдержанность, но если США не откажутся своих шагов в сторону торговой войны, Пекин будет готов воевать до последнего.

В Вашингтоне неизбежно поймут, что именно потеряли из-за своих действий, а по их репутации будет нанесен дополнительный удар. Эта торговая война послужит прекрасным примером того, что США не могут использовать угрозы введения пошлин в качестве одной из форм дипломатии, а все их преимущества, полученные благодаря тактике запугивания, будет сведены к нулю.

В США утверждают, что страна стала жертвой двухсторонних торговых соглашений, при этом подчеркивая, что Вашингтон благодаря саботажу этих договоров сможет нанести урон Китаю. Тем не менее объем рынков обеих стран сопоставим, а компании действуют там добровольно, поэтому в случае начала полномасштабной торговой войны и Китай, и США понесут значительные экомические убытки.

Так, многие полагают, что введение администрацией США пошлин на китайские товары общей стоимостью $50 млрд направлено на то, чтобы принудить Китай поддаться требованиям США. В таком случае США, без сомнения, ждет провал, поскольку правительство Китая объединило вокруг себя своих граждан и готово к равной борьбе с Вашингтоном. В действительности же всё больше граждан КНР считают «торговую войну эпических масштабов» неизбежной, а также что только она может вбить в головы членов правительства США немного здравого смысла, чтобы те стали по-другому поддерживать отношения с Пекином.

Капиталисты. Рисунок

Если же торговая война начнется, Китай продемонстрирует наличие у него такого же количества резервных планов, как и у США, если не больше. Китайские эксперты также предполагают, что Китай может также принять меры для ослабления своей валюты. Более того, поскольку Китай является одной из крупнейших экономик мира и крупнейшим покупателем таких товаров, как нефтепродукты, Пекин может с помощью своего влияния начать продвигать свою валюту — юань — на глобальных рынках для сокращения доминирования доллара США. Это станет болезненным ударом для Вашингтона.

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Таким образом, в случае начала торговой войны мир станет свидетелем тотального столкновения равных экономик США и Китая, а не мелкой потасовки. США не стоит заблуждаться и считать, что победителем в этой войне будут обязательно они.