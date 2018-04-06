Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении пребывания американских войск в Сирии. Одновременно с этим он не проявляет особого энтузиазма относительно необходимости восстановления Восточной Сирии. Аналогичную позицию Трамп занимает и в отношении продвижения мирного сирийского процесса и создания условий для возвращения беженцев в родные дома, пишет Роберт Форд в статье для американского издания The Hill.

U.S. Army Американский спецназ

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Кажется, Трамп понял, что военная миссия в Сирии отклонилась от своей первостепенной задачи, и поэтому чувствует себя неловко. В феврале 2018 года ВВС США нанесли бомбовые удары по сирийским правительственным войскам, продвигавшимся к газовому месторождению на юго-востоке Сирии, которое находилось под контролем боевиков, сражавшихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне США. Получается, что авиаудары были нанесены не по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже не по союзникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместо борьбы с экстремистами военные США помогли одной из фракций, участвующей в сирийской гражданской войне, сохранить экономический актив.

Точно так же военные США способствовали сдерживанию турецкого наступления на сирийский город Манбидж, находящийся под контролем той же сирийской фракции. И в этом случае деятельность американских военных не была направлена на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напротив, американские солдаты оказывали противодействие союзнику по НАТО, который понимает, что поддерживаемая США фракция в конечном итоге стремится помочь Рабочей партии Курдистана, действующей на территории Турции и внесенной в список террористических организаций. Из приведенных примеров видно, что военная миссия США не стремится уничтожить остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а оказывает помощь одной из фракций в борьбе с ее врагами.

В администрации США считают, что военная миссия в Сирии должна быть продлена для того, чтобы блокировать или, по крайней мере, уменьшить влияние Ирана. Однако сторонники сохранения военного присутствия США в Сирии так и не смогли объяснить, как это силовое присутствие в Восточной Сирии может заставить военных Ирана, находящихся в 560 километрах от места дислокации солдат США, покинуть Западную Сирию? Зачем блокировать действия Ирана в Ракке, если его военные уже укоренились в Дамаске?

U.S. Army Американские солдаты ведут бой

Также сторонники долгосрочного военного присутствия США в Сирии не могут объяснить, как блокирование наземного маршрута, проходящего через Сирию, будет препятствовать распространению влияния Ирана? Ведь Тегеран имеет доступ к аэропорту Дамаска. Конечно, никто не говорит о том, что аэропорт в Дамаске нужно закрыть, поскольку Россия создала бесполётную зону над Западной Сирией. Также утверждают, что американский военный контингент не позволит Ирану получить доступ к газовым и нефтяным месторождениям Восточной Сирии. Однако сирийский союзник Ирана Башар Асад уже получил доступ к месторождениям, находящимся на освобожденных территориях.

Трамп, похоже, осознает, что небольшие, высокосернистые сирийские нефтяные месторождения — это не слишком лакомый кусок, особенно в условиях отсутствия поддержки со стороны региональных государств.

Наконец, последнее и самое важное, глава Белого дома так и не удосужился объяснить американской общественности, почему постоянное военное присутствие США в Восточной Сирии является жизненно необходимым для интересов США. Похоже, что он тоже думает, что это совсем не так.

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Трамп прикладывает усилия, чтобы заставить другие страны войти в Сирию и получить возможность вывести американские войска. Поступают сообщения о том, что французские войска могут присоединиться к американской военной миссии в Сирии, чтобы помешать продвижению турецких войск в направлении Манбиджа. В заявлении Белого дома от 4 апреля содержится призыв к региональным государствам и даже ООН предпринять усилия для урегулирования ситуации в Сирии.

U.S. Army Американский солдат

Трамп может не до конца разбираться в сирийской ситуации, однако у него есть инстинкт, говорящий ему, что в сложной гражданской войне с участием нескольких иностранных государств и противоборствующих фракций США могут лишь незначительно влиять на события, но не контролировать их. Чувство неловкости, которое, вероятно, испытывает Трамп, можно понять, однако он должен потребовать от своих советников, чтобы они начали подготовку вывода войск из Сирии как можно быстрее.