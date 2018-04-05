Между позицией президента США Дональда Трампа и позицией его администрации в отношении России существует очевидный разрыв. Пока большинство высокопоставленных американских чиновников задействовали жесткую риторику в отношении Москвы, Трамп проигнорировал рекомендации своей администрации и поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на прошедших выборах, и даже упомянул о возможной встрече в Белом доме, пишет Дмитрий Саймс в статье для американского издания The Hill.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Интерес Трампа к работе с Путиным был особенно впечатляющим всего за несколько дней до того, как из США выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское консульство в Сиэтле. Неудивительно, что данное обстоятельство сбило с толку не только врагов, но и друзей.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Цели администрации также сбивают с толку. Президент США неоднократно призывал к дипломатии с позиции силы, чтобы добиться от России гибкости в вопросах, являющихся важными для США, и в конечном итоге улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой.

Увеличение оборонных расходов, ракетная атака на сирийскую военную базу в 2017 году и, в последнее время, удары по российским наемникам в Сирии, предоставление дополнительной военной помощи странам Прибалтики, продажа летального оружия Украине — все это шаги в этом самом направлении.

Однако давление на Россию окажется эффективным только в том случае, если США прибавят к этому давлению дипломатию и реалистичные цели. Москва, похоже, не заинтересована в присоединении Восточной Украины и поддержании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Занимающий жесткую позицию по данному вопросу, однако прагматичный специальный посланник США по Украине Курт Волкер мог бы достигнуть соглашения, которое позволило бы вернуть самопровозглашенные республики под контроль Украины.

Но для того чтобы добиться согласия Кремля, потребуются серьезные заверения в том, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, и что России позволят сохранить свое достоинство. Однако администрация США не хочет, чтобы Путин сохранил свое лицо, и категорически не согласна отговаривать Украину от вступления в НАТО.

Не нужно думать, что в ближайшее время кто-либо всерьез будет задумываться о членстве Украины в НАТО, однако поддержание принципа, согласно которому Россия не может оказывать никакого влияния на решения НАТО, похоже, превалирует над желанием вернуть Донбасс под контроль Киева.

Касательно другого спорного вопроса — «вмешательства» России в выборы США — Москва предложила провести переговоры на высоком уровне, а также отдельный диалог по вопросам кибербезопасности. Незнание того, как добиться от Москвы уступок и, что самое главное, нежелание принести в жертву право США на продвижение демократии внутри России привели к тому, что американская администрация отложила обсуждение данных вопросов.

При этом никто не может адекватно объяснить, как Соединенные Штаты могут предотвратить будущее «вмешательство» России без достижения какой-либо взаимной договоренности с Москвой.

Когда в Москве смотрят на эту американскую политику и расширение экономических санкций, то не видят готовности США идти на уступки или готовности наказать самого Путина или его окружение. Единственное, что видит Москва, — это попытки смены «режима» за счет российского суверенитета.

В Москве в ночь выборов меня поразил консенсус среди сторонников и критиков Путина, согласно которому политика США и ЕС в отношении России способствует тому, что граждане России сплачивают свои ряды вокруг Путина, рассматривая его в качестве защитника и символа национального суверенитета.

А как насчет идеи о том, что новые санкции могут заставить российских олигархов отказаться от Путина? Популярность этого предположения показывает, насколько плохо Вашингтон разбирается в российской политике. В отличие от Украины, у России нет олигархов; Путин уничтожил их 15 лет назад. Бывшие олигархи находятся в изгнании, а оставшиеся магнаты находятся в зависимости от Путина. Устранение Путина лишит их защиты от широких народных масс, возмущенных их богатством и привилегиями.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

В настоящий момент нам придется согласиться с тем, что Америка и Россия являются противниками и что наличие России в качестве противника потребует больших военных расходов, большей солидарности со стороны НАТО и все более надежного сдерживания.

Мы также должны согласиться с тем, что, если мы рассматриваем Россию в качестве противника, нам следует ожидать того, что она будет действовать как противник. Несмотря на слабые позиции, у Москвы есть ряд дополнительных вариантов: тесные связи с Китаем, использование военной силы, подрывной деятельности и кибернападений

Если вы смотрите выступления представителей российского правительства, то вы все чаще слышите об укреплении альянса с Ираном, создании новых военно-экономических отношений с Северной Кореей, о провале политики Украины и даже о слабости пятой статьи Устава НАТО.

Публичные дебаты в США, заявления американского правительства и деятельность СМИ сосредоточены на опасности, исходящей от нескольких северокорейских МБР, и на несуществующем ядерном арсенале Ирана, однако при этом присутствует поразительно легкомысленное отношение к стратегическим последствиям растущей конфронтации с Россией. Все в США хотят превратить Путина в бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, в монстра, который не может постоять за себя. Это приятная, но опасная иллюзия. Слепое противостояние с нацией, при всех ее недостатках обладающей полномасштабным ядерным арсеналом, — это признак отсутствия политической мудрости. Здесь с Трампом можно целиком и полностью согласиться.