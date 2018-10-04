Отношения между США и Китаем достигли неизведанных вод — это хорошее место, учитывая предыдущую ужасную историю торговых отношений межу Вашингтоном и Пекином, пишет Кристиан Витон (Christian Whiton) в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп успешно выполнил свое предвыборное обещание: ужесточить меры против торговых практик Китая, обвиняемого в хищении американской интеллектуальной собственности. На этой неделе администрация Трампа опубликовала предполагаемый список китайских импортных товаров, в отношении которых будет введена пошлина в размере 25%. В ближайшее время также будут введены ограничения в отношении инвестиционной практики Китая, направленной на незаконное приобретение американских технологий.

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Американская администрация очень скрупулезно подошла к разработке списка китайских товаров, которые подпадут под дополнительные пошлины. Кроме того, список в настоящий момент проходит общественную экспертизу и, вероятно, будет сокращен, с тем чтобы минимизировать негативное влияние на промышленность США. С другой стороны, Китай уже отреагировал на действия администрации Трампа, объявив о дополнительных пошлинах на сельскохозяйственный и аэрокосмический импорт из США.

Конечно, многие СМИ не теряли времени зря, провозгласив о начале «торговой войны». Реальность заключается в том, что объем принятых мер обойдется для каждой стороны в $50 млрд. Данный показатель окажет незначительное влияние на американскую экономику, размер которой достигает $20 трлн. Меры, предпринятые администрацией Трампа в отношении КНР, нанесут ощутимый удар по Пекину, который опирается на американских потребителей.

Скорее всего, впереди США ожидают длительные переговоры с КНР, а также торговый и инвестиционный сдвиг от Китая в направлении Индо-Тихоокеанского региона. Китайская модель в свою очередь будет сталкиваться с постепенно увеличивающимися сложностями.

Однако не стоит ожидать, что переговоры будут простыми. Некоторые аналитики уже предсказывают, что председатель КНР Си Цзиньпин сделает заявление относительно торговли с США на следующей неделе в ходе Боаоского азиатского форума. Вместо уступок Китай, скорее всего, проявит неповиновение и сконцентрирует внимание на том, что Пекин якобы готов прийти на смену Вашингтону, заняв позицию лидера в области свободной торговли.

Флаг Китая

В прошлом месяце администрация Трампа записала на свой счет крупную торговую победу (в значительной степени незапланированную), достигнутую в торговых переговорах с Южной Кореей. Сеул пошел на большие уступки в рамках обновления соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей. Есть надежда на то, что Китай все же откликнется на требования США, однако шансы невелики.

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Трамп тщательно культивировал отношения с председателем КНР, однако они несопоставимы с многочисленными экономическими, дипломатическими и культурными связями, существующими между США и Южной Кореей. Именно такие разносторонние отношения с Сеулом способствовали успешному пересмотру соглашения о свободной торговле.

Michael Mandiberg Made in China

Чтобы компенсировать отсутствие тесных и разносторонних отношений с КНР, Трамп должен вести переговоры напрямую с председателем Китая. Почему бы не организовать саммит с участием Трампа и Цзиньпина? Зачем переводить переговоры между КНР и США в обыденное дипломатическое русло с участием несметного числа дипломатов и экспертов? Вместо этой трудоемкой и длительной процедуры Трамп должен прыгнуть в самолет вместе со своим главным советником по экономике и отправиться на переговоры. Единственные люди в мире, которые могут заключить успешную торговую сделку между США и КНР, — это Трамп и Цзиньпин. Не стоит откладывать саммит в долгий ящик. Обычно все вопросы решаются еще до встречи государственных лидеров, а на саммите лишь подписываются ранее утвержденные соглашения.

Трамп может преуспеть там, где его предшественники потерпели неудачу. Ранее глава Белого дома дал понять, что он ищет реальный результат и не собирается сдаваться, пока не увидит изменений в китайском поведении. Америка и другие страны, которые в торговой сфере придерживаются установленных правил и уважают чужую интеллектуальную собственность, одержат победу в любом случае. Это большой мир, и Китай нуждается в США больше, чем США нуждаются в Китае.