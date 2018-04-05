Уже более девяти месяцев в Октябрьском районе Волгоградской области продолжается противостояние районной администрации и семьи, проживающей на хуторе Заливском, из которой в конце июня 2017 были изъяты четыре опекаемых ребенка. Несмотря на то, что дело о побоях, которые якобы стали причиной изъятия детей, закончилось оправданием родителя, а иск семьи к администрации был выигран ещё 23 марта, детей до сих пор не вернули.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Михаил К. и Марина К. имеют родную дочь, но впоследствии решили усыновить ещё одну девочку. Это произошло в 2008 году. Они оформили все необходимые документы, представили характеристики и справки, после чего взяли под опеку годовалую девочку, которая впоследствии стала им как родная. Затем с 2014 года они взяли под опеку ещё троих детей, причём инициатива исходила от сотрудников социальной защиты, которые на тот момент, очевидно, считали семью благонадёжной.

Гром грянул, когда 27 июня 2017 года в детском саду воспитатели обнаружили на ноге у одного из опекаемых мальчиков крупный синяк. Об этом они составили соответствующий акт и сообщили в полицию. Вечером того же дня для выяснения обстоятельств получения синяка в дом семьи явились правоохранительные органы и опека. В ходе опроса шестилетний мальчик пояснил, что получил синяк то ли в результате драки со сверстником, то ли упав с велосипеда. После чего чиновники ушли.

Однако уже 29 июня Марину К. и всех детей попросили прийти в подразделение полиции по делам несовершеннолетних в районный центр — рабочий поселок Октябрьский. Там травму осмотрел эксперт, зафиксировавший наличие на правом бедре мальчика одного крупного кровоподтека и нескольких поменьше. После медицинской экспертизы инспектор ПДН по полтора часа в отсутствие законного представителя опрашивала двух старших девочек.

Сразу же после получения показаний, поздно вечером, матери вручили постановление администрации о том, что она отстраняется от обязанностей опекуна и все находящиеся под опекой дети изымаются из ее семьи. Основанием послужило то, что якобы мать отшлёпала взятого под опеку шестилетнего ребёнка «ремнём по попе». Через несколько дней все четверо детей были помещены в Ворошиловский социально-реабилитационный центр (СРЦ) в Волгограде, куда их пришлось везти родителям, потому что детей совершенно не хотели покидать семью.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Стенд «Ювенальная юстиция в России». III Съезд РВС

Более того, спустя два месяца в отношении Марины К. будет возбуждено административное дело о побоях. А уже с начала июля 2017 года анкеты отобранных из семьи детей стали появляться на сайте Минобрнауки как анкеты несовершеннолетних, которых можно усыновить или взять под опеку. Причём анкеты находятся на сайте до сих пор.

В свою очередь семья не собиралась сдаваться и начала борьбу за детей. Особенно это касается старшей девочки, взятой под опеку в годовалом возрасте, которая считает Михаила и Марину своими родителями. За них также вступились жители хутора, которые писали обращения на имя главы администрации, пытались провести массовый пикет в районном центре, но им было отказано. Также семья обратилась за помощью к представителям волгоградского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Марина К. пояснила общественникам, что возможной причиной столь радикальных действий органов опеки и попечительства стал конфликт между ней и чиновниками. Дело в том, что в мае 2017 года она потребовала задержанные с апреля выплаты на опекаемых детей. А когда получила отказ, то не постеснялась обратиться в областной центр, откуда последовала незамедлительная реакция — деньги были перечислены на следующий день, а местные чиновники вызваны для головомойки «на ковер».

«И без судебных разбирательств очевидно, что медицинская экспертиза и опрос девочек были организованы не для выяснения правды, а для того, чтобы наскрести хоть какие-то основания для уже заранее готового решения чиновников. Однако, летняя стремительность в отношении изъятия детей почему-то не распространилась затем на доказательство своих действий. Административное дело по факту побоев было возбуждено только 1 сентября, а протокол о правонарушении составлен участковым 10 октября, причем с жуткими нарушениями», — сообщил активист РВС Виктор Шилин.

Семья обратилась в суд с иском о признании постановления главы администрации о прекращении опеки над детьми, неправомочным. Судебное заседание состоялось 19 сентября 2017 года, и принятое решение было не в пользу семьи. Семья обжаловала данное решение в апелляционном порядке, и 19 ноября состоялось рассмотрение жалобы. Суд снова встал на сторону чиновников, оставив жалобу без удовлетворения.

Ситуация развернулась на 180 градусов после того, как 19 февраля 2018 года Октябрьский районный суд начал рассмотрение административного дела о побоях. Из документов, составленных в результате дознания, следует, что родная дочь рассказала о том, что видела, как её мать ударила взятого под опеку шестилетнего мальчика несколько раз ремнем по ягодицам за провинность в гостях. Однако на суде она заявила, что не давала таких показаний (которые, кстати, были добыты без присутствия законного представителя). Более того, во всех документах фигурировало то, что «мать отшлёпала ребёнка ремнём по попе», тогда как синяки были обнаружены на бедре. Дело (его расследование продолжалась практически восемь (!!!) месяцев) развалилось, и суд постановил «производство по делу об административном правонарушении в отношении Кирьяновой М. Д. по ст. 6.1.1 КоАП РФ прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения».

В итоге единственное основание для изъятия детей — побои — оказалось опровергнуто. Марина К. вновь обратилась с иском в суд, и дело было принято к рассмотрению по вновь открывшимся обстоятельствам, которым и является ложность обвинений в побоях. А уже 23 марта суд отменил решение предыдущих инстанций.

В суде

Тем не менее чиновники до сих пор не отменили вынесенное ранее постановление о прекращении опеки. Дети по-прежнему остаются вне семьи, а их анкеты внесены в базу данных для усыновления.

«О чем говорит вся эта история и имеющая место сегодня юридическая неопределенность? Скорее всего, четверо детей стали просто орудием мести озлобившейся местной власти. Кого-то волновали их судьбы, их психологическое здоровье во всей этой истории? Или, может, все это действительно происходит в их интересах, как уверяют нас официальные документы? Нет! Толпа облеченных властью взрослых уцепилась за шаткие как карточный домик доказательства — и на них разворотила сложившуюся уже годами семью. Быть может, чиновники представляют себя этакими современными помещиками, а опекунских детей — новыми крепостными, которых они сдают гражданам в аренду? Или это просто невероятное упрямство местной бюрократии, отказывающейся признать и исправить собственную неправоту?» — задаётся вопросами Виктор Шилин.

И это правильно поставленные вопросы. Случай с данной семьёй, который был предан огласке ещё осенью 2017 года в телевизионной передаче одного из федеральных телеканалов, далеко не уникальный. Неоднократно приходилось писать о том, что сначала органы межведомственного взаимодействия отбирают детей из семьи, а затем начинается целая кампания по демонизации одного из членов семьи. Как будто обвинения, например, в побоях как-то оправдывают действия чиновников. Но во-первых, побои или иные правонарушения (преступления) надо доказать в суде, а во-вторых, побои не являются основанием для отбирания детей из семьи, тем более из кровной. По крайней мере мы сталкивались с подобными случаями в Амурской, Кемеровской и в Свердловской областях.

Как бы то ни было, на сегодня главным является единственный факт — больше нет никаких правовых оснований для удержания детей вне семьи из хутора Заливского. Однако, они до сих пор не там. Почему?