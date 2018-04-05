28 марта ночью в городе Пугачев Саратовской области дом, где проживает журналист и член Общественного совета при Саратовской облдуме Сергей Аристов, подвергся нападению неизвестных. ЧП произошло около часа ночи. Тяжелым предметом были пробиты насквозь шесть пластиковых окон первого этажа в доме, где проживают мать журналиста, его сестра, двое несовершеннолетних детей и он сам с женой.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Сам журналист связал нападение со своей профессиональной деятельностью. В частности с рядом критических публикаций, касающихся деятельности депутата Саратовской областной думы Павла Артемова, крупного землевладельца и агрария. Всё началось с небезызвестной истории о продаже двух школьных стадионов в Балакове, примыкающих к берегу Волги, под коттеджную застройку. Тогда поля были отданы районной администрацией неким третьим лицам (решение об этой сделке аннулировано, ответственный чиновник уволен). Однако СМИ писали, что выгодополучателем от этих сделок был не кто иной, как Артемов. Он от этого открестился, на заседании фракции «Единой России» облдумы даже эмоционально говорил, что это клевета и провокация. Но, тем не менее, неприятный осадок остался.

Srd.ru Павел Артемов

Об этом инциденте неоднократно писал журналист газеты «Пугачевское время» Сергей Аристов. По «странной» случайности, неизвестные выбили окна в его доме. Кстати, позже сам Аристов рассказал на страницах «Пугачевского времени», что ему приходили смс-сообщения с угрозами от депутата Артемова.

«Мои критические публикации о деятельности П. Артемова, судя по всему, сыграли свою роль в решении депутата о сдаче мандата. Иначе как объяснить череду смс на мой номер телефона от местечкового олигарха, полные злобы, откровенной ненависти и скрытых угроз», — рассказал журналист на страницах газеты.

После инцидента с разбитыми стеклами по приказу атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества Андрея Фетисова казаки взяли его семью под охрану. А атаманы Пугачевского, Ивантеевского и Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области опубликовали открытое обращение к облдепу Артемову, где назвали его поведение в отношении журналиста «недостойным звания депутата и мужчины».

«Вы дискредитируете не только избирателей, оказавших Вам доверие, партию, выдвинувшую Вас на высокую должность, но и такие понятия, как достоинство и честь, опустившись до скрытых угроз и оскорблений», — высказались атаманы.

Помимо этого, они упомянули о сомнительной репутации Павла Артемова в их округе. Местные жители жаловались, что облдеп Артемов плохо вел работу в своем округе.

Были вопросы к депутатской деятельности и дисциплине и по линии партии «Единая Россия». К примеру, депутат Государственной думы Николай Панков во время своих предвыборных встреч с жителями Пугачевского района обнаружил, что Павел Артемов находится в отпуске до 19 марта — самый пик предвыборной кампании президента.

«Да нет, не думаю, что в Кисловодск поехал выборами заниматься… Отдыхать, конечно, нужно, а спокойно можно отдыхать, только если знаешь, что в округе проблем не осталось», — иронизировал депутат.

Duma.gov.ru Николай Панков

Видимо, всё это в совокупности и сформировало мнение его «старших товарищей» о том, что Артемову лучше сдать мандат.

Однако вскоре депутат-единоросс Павел Артемов решил отозвать заявление о сдаче мандата. Формальная причина этого — просьбы со стороны профсоюзных, ветеранских и прочих общественных организаций. Журналисты областного СМИ «Ъ» провели собственное расследование и не нашли организации, которые якобы попросили Артемова сохранить депутатские полномочия: «Найти организации, которые попросили господина Артемова остаться депутатом, «Ъ» не удалось. В «Федерации профсоюзных организаций Саратовской области» ничего не знают об этом. Областной совет ветеранов и региональное отделение организации «Офицеры России» ни о чём его не просили. О том же говорят и в Пугачевском районном отделении Саратовской общественной организации ветеранов войны: «Мы ничего не просили». Саратовская областная организация профсоюза работников АПК также не обращалась к господину Артемову с просьбой сохранить мандат. В Пугачевской районной организации профсоюза работников АПК в течение дня не отвечали на телефонные звонки». Сетевое издание «Саратов24» в статье «Туда-сюда-обратно, Артемову приятно» резюмирует, что:

«Метания Павла Артемова не добавляют ему ни политического веса, ни предпринимательского. Подобное поведение скорее свойственно для юной девушки, чем для взрослого состоявшегося мужчины. Память человека такова, что о причинах странного поведения скоро все забудут, а вот сам факт в памяти останется. И захочет ли кто-нибудь иметь дело с человеком, который сегодня говорит одно, а завтра совсем другое — большой вопрос».

Истинная причина его возвращения, конечно, другая, и политэлита области недоумевает по поводу этих действий. По информации интернет-газеты «Четвертая Власть», Артемов ходил к вице-губернатору Игорю Пивоварову и заявил ему, что не хочет лишаться мандата, просил оставить его, и в итоге получил согласие. Не иначе как за чистосердечное раскаяние.

Saratov.er.ru Игорь Пивоваров

Получилась беспрецедентная ситуация, когда человек заявил о сдаче депутатского мандата, а потом передумал, и добрые руководители вернули его обратно.

Несмотря на открытые обращения Общественного совета при Саратовской областной думе, представителей журналистского сообщества, атамана Саратовского отдела Волжского казачьего общества, дело о нападении на дом журналиста так и не заведно. По крайней мере, заявителей об этом никто не уведомил. Это наводит на определенные мысли.

Складывается впечатление, что Саратовская область скатывается к лихим 90-м, когда вопросы решались не в правовом поле, а посредством угроз и запугиваний.