Ирак по-прежнему сталкивается с внутренней нестабильностью. Одной и причин, способствовавших дестабилизации Ирака, стало решение США об отмене поддержки гражданских служб после свержения бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Органы местного самоуправления и гражданские службы были разрушены, государственные служащие были вынуждены спасаться бегством, оставив после себя вакуум, который впоследствии заполнили экстремистские группировки, пишет Марк Ворд в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийская оппозиция

Если Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую помощь местным общинам, расположенным на территории Сирии, Вашингтон повторит ту же ошибку, которую он совершил в Ираке.

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С 2012 года Вашингтон поддерживает сообщества, лояльные сирийским оппозиционным силам, которым сирийское правительство отказало в предоставлении помощи. Благодаря американской поддержке опытные местные чиновники до сих пор остаются на своих местах, они держат власть в своих руках и обеспечивают жизнедеятельность городов: контролируют канализационные сети, организовывают уборку улиц. Они не сдаются и не бегут из Сирии.

Вашингтон регулярно выплачивает жалование сирийским чиновникам, лояльным оппозиции, поскольку Дамаск отказывается выплачивать заработную плату и выделять финансовые средства на покупку оборудования, необходимого для поддержания жизнедеятельности населенных пунктов. Сюда относятся мусоровозы, генераторы, резервуары для воды и пожарные машины. Белый дом помогает сирийским учителям, врачам и местной полиции, перечисляя жалование и поставляя всё необходимое оборудование.

Arian Zwegers Дамаск до войны. 2009

Когда в Сирии воцарится мир, все эти чиновники будут находиться на своих рабочих местах, готовые вновь подключить свои населенные пункты к национальной системе в рамках процесса восстановления и воссоединения Сирии.

Без поддержки Вашингтона и некоторых из его союзников все эти чиновники уже покинули бы территорию Сирии в поисках убежища в Турции, Ливане или Иордании, так же как и миллионы других беженцев. Все заинтересованы в том, чтобы они оставались на своих рабочих местах, чтобы им платили жалование и обеспечивали всем необходимым, поскольку в противном случае никем не управляемое пространство окажется в руках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских группировок.

В настоящий момент государственный департамент ждет приказа президента США Дональда Трампа о выделении достаточно скромной суммы — $200 млн, которой было бы достаточно для поддержания этой важной американской инициативы, особенно в момент, когда сирийский конфликт, похоже, подходит к концу. Другие страны-доноры также присоединились к данной инициативе, в частности Великобритания, Нидерланды и Дания. Другие страны перечисляют средства в целевой фонд в Иордании, деньги из которого направляются на поддержание сирийских населенных пунктов. Сокращение финансирования поставит все усилия США под угрозу.

Соседи Сирии также принимают активное участие в мирной инициативе США. Если сирийские органы местного самоуправления продолжат функционировать, то снизится риск того, что местные жители станут беженцами. Также для интересов США важно, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не захватило новые территории, оставленные органами местного самоуправления.

Конечно, сирийское правительство и его сторонники — Россия и Иран — выступают против поддержки лояльных оппозиции населенных пунктов, поскольку они стремятся, чтобы такие населенные пункты подчинились сирийскому правительству. Автор статьи утверждает, что по собственному опыту знает, что ни одна из программ по оказанию финансовой помощи, которые Трамп грозит сократить, не предназначается для поддержки боевиков. Все средства предназначаются исключительно для сирийских гражданских служащих, которые обеспечивают функционирование городских служб, помогают больным и раненым, учат детей.

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Сирия

Президент Трамп, скорее всего, беспокоится о сумме финансовых средств, которые потребуются на восстановление Сирии после окончания войны. Для восстановления страны потребуются огромные средства, однако США не должны играть в этом процессе важную роль. Пускай страну восстанавливают те, кто ее разрушал. Пусть сирийское правительство, Россия и Иран выделяют столько миллиардов долларов, сколько потребуется для восстановления всего того, что было ими разрушено.

Необходимость выделения американской финансовой помощи в размере $200 млн, предназначенной для сирийских служащих, сейчас рассматривают в совете по национальной безопасности. Остается надеяться, что межведомственная группа не забыла о том, что произошло в Ираке. Ей стоит обратить внимание на успех, которого добился Вашингтон за счет поддержки сирийских органов самоуправления, и ободрить выделение относительно небольшой суммы для поддержания стратегически важной инициативы.