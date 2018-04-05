Как майдан едва не посадил сам себя
На этой неделе на Украине произошла история, удивительная даже по местным меркам. Полиция задержала Ивана Бубенчика — человека, ранее признавшегося в убийствах полицейских на майдане. В среду прокуратура потребовала его ареста, но уже через сутки отозвала эти требования и стала вменять тому, кто признался в убийствах, незаконное хранение оружия.
При более внимательном рассмотрении история расцветает еще более яркими красками. Для начала напомним, что на постмайданной Украине действует удивительный закон, по которому никого из тех, кто участвовал в «протестных акциях» в феврале 2014 года, нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме прямых убийц.
Но именно данный конкретный подозреваемый два года назад снялся в небольшом фильме и рассказал, что убил как минимум двух полицейских на майдане. Убил выстрелами в спину — потому, что «это Бог так направил».
В начале недели Бубенчика задержали. А представители прокуратуры заявили, что закон, запрещающий привлекать к ответственности участников госпереворота, противоречит уголовному кодексу страны и потому «ничтожен».
Пока журналисты, раскрыв рты, наблюдали, как майданные власти ведут дело к посадке самих себя, прокуратура официально потребовала ареста для признавшегося убийцы.
Начиная с этого момента, прокуроры могли либо сдать назад, выставив себя полными идиотами (а заодно напомнив гражданам, что стрелять в полицию разрешено), либо продолжать гнуть свою линию. Но тогда вслед за одним убийцей прокуроры должны были потребовать ареста для еще нескольких десятков граждан, чье непосредственное участие в организации госпереворота и массовых убийств подтверждено документально. В том числе — главы совета национальной безопасности Турчинова, спикера парламента Парубия, министра внутренних дел Авакова, генерального прокурора Луценко.
В этот момент признавшемуся убийце пришли на помощь такие люди, как и.о. министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун, которая пришла в суд и сказала, что за убийства полицейских на майдане сажать нельзя. Или такие, как спикер парламента, слабоумный со справкой Андрей Парубий, который пообещал обсудить эту историю с генеральным прокурором.
И уже на следующий день, в четверг, Луценко сменил группу прокуроров по этому делу, а «новички» отозвали все требования, выдвинув против признавшегося убийцы новые претензии — в посягательстве на жизнь полицейских и в незаконном хранении оружия. И таким образом подвели Бубенчика под амнистию.
Эффект этой истории оказался очень велик. Власти собственными руками оживили интерес к теме убийств на майдане и к ситуации с безопасностью в стране. А ситуация эта такова: закон запрещает сажать «участников протеста», в том числе организаторов госпереворота и массовых убийств; сами организаторы находятся у власти; по стране ходят объединяющиеся в частные армии десятки тысяч граждан с оружием — и не только помогают министру внутренних дел подавлять инакомыслие, но также зарабатывают на жизнь вооруженным грабежом и рейдерством.
Историю с неудавшимся арестом признавшегося убийцы можно списать на слабоумие майданной власти в целом и ее правоохранительной системы в частности. Отрицательный отбор, который начался с прихода к власти организаторов массовых убийств и продолжился чисткой органов от профессионалов, привел к тому, что второго апреля текущего года национальная служба безопасности отчиталась о раскрытии «преступления» (поджога польского автобуса во Львове), которое было первоапрельской «шуткой» и в реальности не происходило.
Возможны и более сложные конспирологические версии. Ведь не все участники майданной власти имели отношение к организации убийств на майдане. К примеру, нет свидетельств личного участия Петра Порошенко в их организации. И при большом желании во внезапных действия прокуратуры можно усмотреть очередной выстрел в битве всех против всех за год до президентских выборов.
Еще одна версия может состоять в том, что майдан, задерживая убийцу полицейских, хотел показать Западу, что расследует дела о госперевороте объективно, но потом что-то пошло не так.
Но гражданам Украины вряд ли стоит вникать в такие подробности и разбираться в сортах майдана. Им вполне достаточно и того, что было показано.
А показано было следующее. Убивать полицейских можно, если ты «патриот» и если госпереворот победил. Сажать за убийства не будут, если ты «свой». Преступная сущность майдана дополняется слабоумием и непрофессионализмом. Разделения властей не существует, судебной системы — тоже, правоохранительные органы не работают, уголовный кодекс не действует. Все в этой власти друг друга обманывают, никто в этой власти никому не верит, и чем ближе к выборам, тем ярче борьба всех против всех. Каждый за себя, потому что потерявший власть почти наверняка потеряет и наворованные деньги, и свободу.
Граждан Украины вряд ли должно интересовать, кто из этих пауков лучше. Скорее их должно интересовать, как избавиться от всей этой банки разом.