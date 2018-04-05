На этой неделе на Украине произошла история, удивительная даже по местным меркам. Полиция задержала Ивана Бубенчика — человека, ранее признавшегося в убийствах полицейских на майдане. В среду прокуратура потребовала его ареста, но уже через сутки отозвала эти требования и стала вменять тому, кто признался в убийствах, незаконное хранение оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Бубенчик

При более внимательном рассмотрении история расцветает еще более яркими красками. Для начала напомним, что на постмайданной Украине действует удивительный закон, по которому никого из тех, кто участвовал в «протестных акциях» в феврале 2014 года, нельзя привлекать к уголовной ответственности. Кроме прямых убийц.

Но именно данный конкретный подозреваемый два года назад снялся в небольшом фильме и рассказал, что убил как минимум двух полицейских на майдане. Убил выстрелами в спину — потому, что «это Бог так направил».

В начале недели Бубенчика задержали. А представители прокуратуры заявили, что закон, запрещающий привлекать к ответственности участников госпереворота, противоречит уголовному кодексу страны и потому «ничтожен».

Пока журналисты, раскрыв рты, наблюдали, как майданные власти ведут дело к посадке самих себя, прокуратура официально потребовала ареста для признавшегося убийцы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

Начиная с этого момента, прокуроры могли либо сдать назад, выставив себя полными идиотами (а заодно напомнив гражданам, что стрелять в полицию разрешено), либо продолжать гнуть свою линию. Но тогда вслед за одним убийцей прокуроры должны были потребовать ареста для еще нескольких десятков граждан, чье непосредственное участие в организации госпереворота и массовых убийств подтверждено документально. В том числе — главы совета национальной безопасности Турчинова, спикера парламента Парубия, министра внутренних дел Авакова, генерального прокурора Луценко.

В этот момент признавшемуся убийце пришли на помощь такие люди, как и.о. министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун, которая пришла в суд и сказала, что за убийства полицейских на майдане сажать нельзя. Или такие, как спикер парламента, слабоумный со справкой Андрей Парубий, который пообещал обсудить эту историю с генеральным прокурором.

И уже на следующий день, в четверг, Луценко сменил группу прокуроров по этому делу, а «новички» отозвали все требования, выдвинув против признавшегося убийцы новые претензии — в посягательстве на жизнь полицейских и в незаконном хранении оружия. И таким образом подвели Бубенчика под амнистию.

Эффект этой истории оказался очень велик. Власти собственными руками оживили интерес к теме убийств на майдане и к ситуации с безопасностью в стране. А ситуация эта такова: закон запрещает сажать «участников протеста», в том числе организаторов госпереворота и массовых убийств; сами организаторы находятся у власти; по стране ходят объединяющиеся в частные армии десятки тысяч граждан с оружием — и не только помогают министру внутренних дел подавлять инакомыслие, но также зарабатывают на жизнь вооруженным грабежом и рейдерством.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

Историю с неудавшимся арестом признавшегося убийцы можно списать на слабоумие майданной власти в целом и ее правоохранительной системы в частности. Отрицательный отбор, который начался с прихода к власти организаторов массовых убийств и продолжился чисткой органов от профессионалов, привел к тому, что второго апреля текущего года национальная служба безопасности отчиталась о раскрытии «преступления» (поджога польского автобуса во Львове), которое было первоапрельской «шуткой» и в реальности не происходило.

Возможны и более сложные конспирологические версии. Ведь не все участники майданной власти имели отношение к организации убийств на майдане. К примеру, нет свидетельств личного участия Петра Порошенко в их организации. И при большом желании во внезапных действия прокуратуры можно усмотреть очередной выстрел в битве всех против всех за год до президентских выборов.

Еще одна версия может состоять в том, что майдан, задерживая убийцу полицейских, хотел показать Западу, что расследует дела о госперевороте объективно, но потом что-то пошло не так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Но гражданам Украины вряд ли стоит вникать в такие подробности и разбираться в сортах майдана. Им вполне достаточно и того, что было показано.

А показано было следующее. Убивать полицейских можно, если ты «патриот» и если госпереворот победил. Сажать за убийства не будут, если ты «свой». Преступная сущность майдана дополняется слабоумием и непрофессионализмом. Разделения властей не существует, судебной системы — тоже, правоохранительные органы не работают, уголовный кодекс не действует. Все в этой власти друг друга обманывают, никто в этой власти никому не верит, и чем ближе к выборам, тем ярче борьба всех против всех. Каждый за себя, потому что потерявший власть почти наверняка потеряет и наворованные деньги, и свободу.

Граждан Украины вряд ли должно интересовать, кто из этих пауков лучше. Скорее их должно интересовать, как избавиться от всей этой банки разом.