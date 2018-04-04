Джозеф Смит (1805—1844), основатель общины мормонов, начал свою проповедь в 1820-х годах, и его рассказ отличался экстравагантностью даже на фоне остальных религиозных общин США. Существует версия, что основой для его проповеди послужил фантастический рассказ Соломона Сполдинга «Найденная рукопись». Русскоязычная версия «Википедии» упоминает эту коллизию довольно скептично: рассказ Сполдинга «напоминал» смитовскую Книгу Мормона и был «якобы» написан еще до ее появления. Стоит к версии «Википедии» добавить, что вредный Сполдинг еще и умер за несколько лет до ниспосланного Смиту откровения, а именно в 1816-м, то бишь это скорее смитовская книга напоминает сполдингскую, но в делах религиозных такие мелочи не должны смущать.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Смит

Джозеф Смит

Как бы то ни было, Смит пошел гораздо дальше, чем просто фантастика. В своих построениях он ссылался не на то или иное толкование Священного Писания, а непосредственно на откровение, данное лично ему «ангелом божьим» и повествующее об особом избранничестве Америки. Крайняя ценность этого утверждения проявилась не сразу, но почва для нее была заложена еще с первыми переселенцами. В смысле религиозного представления Америка строилась бежавшими из Европы протестантами как земля обетованная, чистая от «греха», в который впали классические христианские церкви Старого Света. Логическая неувязка, которая мучила представителей религиозных сект и течений Нового Света, состояла в отсутствии в Священном Писании какого-либо подтверждения их устремлений на особо благословенную землю. Выхода было два. Или вернуться к признанию религиозного приоритета Европы, что было исключено в рамках логики «Америка — избранная Богом страна»; или создать подходящее Священное Писание. Джозеф Смит пошел по второму пути и весьма преуспел: несмотря на многочисленные конфликты с более традиционными мировоззрениями, численность общины росла, а вынужденные скитания только закаляли приверженцев его учения.

Джозеф Смит проповедует индейцам

Учение это отвечало на самый главный вопрос американской религиозности: благословил ли Бог Америку непосредственно? На этот вопрос давался решительно утвердительный ответ. Считалось, что писание Смита получено им в виде золотых пластин, которые он по указанию ангела откопал неподалеку от своего дома, и повествует о беженцах из древнего Израиля, которые в 7-м веке до н.э. переселились на американский континент. Один из персонажей этого повествования, некий Мормон, дал свое имя всему течению. Но самое главное, из повествования Смита явствует, что Иисус Христос после воскресения посетил Америку и благословил потомков тех «ветхозаветных» беженцев. Духовным наследником этих «американо-еврейцев» и провозгласили себя мормоны. Что же касается золотых пластин, их ангел забрал обратно, дабы не допустить возможного осквернения этой святыни. Вообще, практичность отношений мормонов с Богом поразительна и сопровождает их на протяжении всей истории, о чём мы еще поговорим. Пока что для этапа становления движения мормонов важнее понимать отличия, вызвавшие исходное неприятие со стороны остальных американцев.

Мормонов били. Случались и взаимные стычки, заканчивавшиеся смертоубийством. Самого Смита однажды с трудом удалось спасти от смерти после того, как его обмазали смолой и вываляли в перьях. Этот обычай общественного порицания, пришедший из Средневековья, ныне воспринимается как фигура речи, но до массового распространения бензина, которым можно снять смолу, он зачастую оканчивался гибелью подвергнутого такого рода наказанию. Наиболее частой причиной отвращения к мормонам было практиковавшееся ими многоженство, европейской культурной традиции чуждое. Искажение же Священного Писания вменялось им в вину значительно реже, мало ли, какие там ангелы кому являлись: в Америке 19-го века с этим делом было довольно просто, а вот многоженства исконно протестантская этика вынести не могла. В конечном итоге метания мормонов по территории США закончились в штате Юта, пустынном углу на северо-западе страны возле солёного озера и прилегающих территорий с ужасным климатом.

Члены организации верят в то, что Джозеф Смит был призван быть современным пророком, будучи посещён Богом-Отцом и Иисусом Христом

Всё перечисленное — общественные гонения, скитания, вызывающая инокультурность, и, в конце концов, организация общины в месте, непригодном для проживания, — выковали из мормонов крайне интересный человеческий тип. Там, где другие секты быстро шли на уступки в угоду общественному мнению, мормоны сопротивлялись почти 50 лет, до конца 90-х годов 19-го века, когда посредством «божественных указаний» было запрещено многоженство. Вообще практика указаний свыше лидерам секты является удобным способом приспосабливать нужды общины к злобе дня, причем руководство мормонов достаточно разумно, чтобы не пользоваться этим приемом в угоду нововведениям, которые могли бы разрушить дух единства общины.

В ХХ веке мормоны смогли показать американскому обществу, что может сделать сплоченная и накаленная религиозная деятельность в социальном плане. Штат Юта превратился в место, вполне пригодное для жизни, а поселение Солт-Лейк-Сити — в благоустроенный город с нижайшим уровнем преступности. Трудолюбивые, чурающиеся вредных привычек, ненавидящие алкоголь мормоны постепенно стали захватывать всё большую роль в общественной жизни Штатов, и хотя их долго третировали официальные политические структуры, в 1898 году в палату представителей конгресса от штата Юта был избран мормон. Правда, его уличили в многоженстве и изгнали с должности.

В 1903 году законодательное собрание Юты специально выбрало из своих рядов Ричарда Снута, входившего в верхушку мормонской церкви, но имевшего только одну жену. Со временем мормоны подкорректировали и свою антигосударственность, которую им вменяли на основании доминирования в Юте церковного правления над светским.

Любопытно при этом, что мормоны во многом шли в ногу со временем, а в чем-то его опережали. Намного раньше, чем в других штатах, в Юте было предоставлено право голоса женщинам (в 1870-м), а трезвость мормонов сделала их одними из самых ярых сторонников сухого закона начала ХХ века. Также в ХХ веке они, раньше многих других, отметились своим антикоммунизмом, ставшим для США частью религиозности, с небольшим перерывом на время Второй мировой войны. В 1936-м мормоны официально заявили:

«Будет необходимо уничтожить наше правительство, прежде чем коммунизм сможет быть установлен в Соединенных Штатах. С тех пор, как коммунизм был учреждён, чтобы уничтожить наше американское конституционное правительство, поддержка коммунизма — это измена нашим институтам свободы, и непатриотично для американского гражданина быть коммунистом или поддерживающим коммунизм».

Ricardo630 Внутреннее убранство конференц-центра, в котором дважды в год проходят генеральные конференции организации

И это было сказано за полтора десятилетия до охоты на ведьм, развернутой сенатором Маккарти. Таким образом, мормоны показали высокую способность не только к социальному, но и идеологическому конструированию, оказываясь в этом смысле на передовых позициях. Отсюда становится яснее их огромный успех по вхождению в американскую элиту во второй половине ХХ века. Ярчайший представитель антикоммунизма, который говорил, что пусть лучше его дети сгорят в атомном огне, чем станут красными, Рональд Рейган, сам мормоном не являлся, но имел в своей администрации троих советников-мормонов (Д. Фишер, Р. Ли, Р. Вирслин) и интересовался мормонским учением еще со времен губернаторства в Калифорнии, признавая их моральное лидерство и социальное влияние, говоря о том, что вклад мормонов в американскую жизнь не поддается измерению.

Главный приоритет мормонов перед всеми прочими религиозными конфессиями и деноминациями Нового Света заключается в том, что они наконец-то предъявили религию с фундаментальным превосходством Америки, религию с мощным, идейно и социально значимым центром в США.

Интересно положение мормонов в других странах, например, в России, где, по данным их официального сайта, их численность составляет 22 тысячи человек (всего в мире — 15 млн). Входя в ту же структуру управления, замыкающуюся на центральный храм в Юте, мормоны, несмотря на прогрессирующий в России антиамериканизм, не вызывают никаких неприятных реакций ни у властей, ни у РПЦ. Обыденная критика ограничивается аргументацией, выработанной еще в XIX веке, хотя с тех пор мормоны прошли долгий путь «божественных откровений», серьезно их преобразовавший. Возможно, что нынешним официальным и церковным структурам импонирует антикоммунистичность мормонов, ставшая непременным атрибутом их имиджа. Возможно, официальные лица подтверждают своей относительной лояльностью к мормонам гипотезу о предназначенном исключительно для широких народных масс антиамериканизме, которому не подвержены т.н. просвещенные и влиятельные новые русские аристократы. А возможно, мормоны просто исключительно приятны в личном общении, в чём, к сожалению, автор статьи удостовериться не смог, так как указанные на сайте «церкви» телефоны недействительны.

Baskinsayhi Болельщики-мормоны на баскетбольном матче

Главный храм мормонов на постсоветском пространстве находится в Киеве, поэтому всякий практикующий русский мормон минимум раз в год старается там побывать (как свидетельствуют данные исследования). Поскольку Украина из всего бывшего СССР — лидер американского влияния, то зачастую под то же определение стараются подвести и мормонов. Мол, раз из Америки, да еще и в Киеве, — значит, точно «майданщики». Логика соблазнительная, но совершенно не обязательно указывающая на нечто реальное. Нарождающаяся тенденция оценивать то или иное негативное, незнакомое или сомнительное явление с точки зрения его майданного потенциала чревата уводом рассуждения в сторону. Мормонам совершенно не нужно быть потенциальными майданщиками, «шпионами, вредителями», даже если некоторые из них были замечены в чем-то подобном. Главная черта их веры, если очистить ее от шелухи ангельских посланий и прочей мифологии, сводится к простому утверждению: Америка — это страна, особо благословленная Богом. И в этом смысле мормонам не нужно заниматься никаким противозаконным деструктивом, достаточно по всему миру поддерживать и распространять эту идею.