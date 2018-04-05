В декабре 2018 года истекает срок соглашения о передаче полномочий по вопросам местного значения, заключенного между городским поселением Горки Ленинские и Ленинским муниципальным районом Московской области. Но вопрос о продлении встает уже сейчас: местные жители против и призывают главу поселения Горки Ленинские, руководителя администрации и совет депутатов воздержаться от принятия сомнительных решений, провести публичные слушания и обеспечить конституционное право населения на местное самоуправление.

Политинформация в колхозе на полевом стане. 1930-е

Еще совсем недавно жители Подмосковья могли влиять на принятие решений и активно участвовать в благоустройстве в своих населенных пунктах: главы поселений находились в пределах досягаемости, на расстоянии вытянутой руки от жителей и занимались решением локальных вопросов в интересах граждан. Всё закончилось, когда региональные власти сочли местное самоуправление непростительным излишеством, подлежащим безотлагательному искоренению.

Реформа местного самоуправления, которую с 2014 года осуществляет правительство Московской области, заключается в насильственной попытке укрупнить поселения и сильно упростить местное самоуправление. Делается это путем уничтожения самого близкого к интересам населения уровня сельского и городского самоуправления: его заменяют на уровень муниципального района, который, согласно реформе, преобразуется в уровень городского округа вместе с административным преобразованием района в городской округ.

Но передача полномочий, согласно закону, может быть и без преобразований в округ — что и произошло в Ленинском районе. Жители считаю, что следствием административной реформы губернатора Московской области Андрея Воробьева являются обострившиеся в последнее время проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии и социально-экономической политики.

Kremlin.ru Андрей Воробьёв

Речь идет о том, что в июле 2014 года Воробьев подписывает закон № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», на основании которого у органов местного самоуправления городских поселений отбираются полномочия, касающиеся сферы землепользования и застройки. Региональные власти не могли позволить себе лишиться такого лакомого куска, коим является «золотая» подмосковная земля.

Теперь муниципалитеты, передав полномочия району, должны переводить туда и деньги на осуществление этих полномочий. То есть поселения фактически лишились возможности на свое усмотрение расходовать те средства, которые были получены как земельный налог, которые составляют основную долю в доходной части бюджета многих поселений.

Например, в городском поселении Горки Ленинские в 2017 г. из 360 млн.руб. фактических поступлений 290 млн. рублей — это поступления от земельного налога. Понятно, что региональные власти не могли упустить возможность в очередной раз «присосаться к теплой вене», денежные потоки необходимо было поставить под жесткий контроль.

В городском поселении Горки Ленинские процесс передачи полномочий был стремительным и беспощадным. В октябре 2015 года глава администрации поселения Александр Котов, не выдержав прессинга со стороны администрации Ленинского муниципального района, подал в отставку и уже через три дня в Горках Ленинских состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, на которое был вынесен вопрос о передаче всех полномочий администрации поселения в администрацию Ленинского района.

Присутствующие депутаты единогласно отказались передавать полномочия. 28 октября 2015 года по просьбе главы района Олега Хромова состоялась его личная беседа с депутатами, но они вновь не вняли призывам высокопоставленного чиновника. В «дружеских беседах» проголосовать за передачу полномочий требовал и исполняющий обязанности главы администрации поселения Александр Смирнов.

На состоявшемся 29 октября 2015 года заседании депутаты в очередной раз проголосовали против передачи полномочий району. 17 декабря 2015 года состоялось еще одно заседание Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские. В повестку заседания исполняющий обязанности главы администрации Александр Смирнов снова внес вопрос о передаче части полномочий. В течение часа Александр Смирнов пытался доказать целесообразность передачи оставшихся полномочий, но его аргументы не убедили депутатов, и они опять проголосовали против.

Несмотря на попытки сопротивления, на основании решений совета депутатов городского поселения Горки Ленинские (№ 2/35 от 04.02.2016) и совета депутатов Ленинского муниципального района (№ 8/42 от 29.02.2016) соглашение о передаче полномочий всё же было заключено. Как же это произошло, если депутаты трижды отказывались голосовать за передачу?

В исковом заявлении в Видновский городской суд депутаты написали, что 4 февраля 2016 года на заседании Совета депутатов присутствовало девять человек из 11, и в повестке заседания вопроса о передаче части полномочий Ленинскому району не было. Когда председатель Совета Вячеслав Иевлев предложил включить его в повестку, депутаты Соколов, Муканов, Иваненко, Замятина в связи с рассмотрением указанного вопроса уже в четвертый раз предложили этого не делать. Иевлев поставил вопрос о включении в повестку на голосование и за него проголосовали пять депутатов, против — четыре.

Голосовать конкретно по передаче полномочий четверо депутатов отказались, потому что трижды уже не принимали решение, и покинули помещение. Решение о передаче было принято голосами пяти оставшихся депутатов — без кворума, то есть решение они не имели право принимать. В протокол же записали «с учетом мнения депутатов, покинувших помещение» проголосовали «ЗА» — 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 4, что не соответствует действительности, поскольку четверо депутатов, покинувших помещение, свое мнение не выразили.

Соглашение с администрацией Ленинского муниципального района Московской области о передаче части полномочий с 10.04.2016 г. до 31.12. 2018 г. было поручено Советом депутатов исполнять и.о. главы городского поселения Горки Ленинские Александру Смирнову, а контроль за исполнением решения был возложен на председателя Совета депутатов Вячеслава Иевлева.

Gorkilenin.ru «Лес Победы – 2017». Горки Ленинские

Решение о передаче полномочий вместе с перечнем имущества было принято и утверждено в феврале-апреле 2016 без каких-либо общественных слушаний. Более того, даже информация о содеянном не была размещена на официальном сайте городского поселения и появилась там только после представления прокуратуры, куда в октябре 2017 года обратился депутат Михаил Серяпов.

В обращении на имя генпрокурора он просил инициировать проведение проверки муниципального нормативного акта о передаче имущества и принять меры прокурорского реагирования. Обращение было перенаправлено в Видновскую городскую прокуратуру, которая 28 декабря 2017 года признала факт грубого нарушения действующего законодательства и внесла представление в адрес муниципального образования городское поселение Горки Ленинские.

В этот же день (спустя почти два года!) документы появились на официальном сайте городского поселения. Месяц спустя решения были опубликованы в газете Горкинские вести (№3 от 02.02.2018 и №4 от 05.02.2018). Оба номера были выпущены тиражом 2 тыс. экземпляров каждый, только вот местные жители их так и не увидели, но еще имеют возможность ознакомиться с ними на сайте поселения.

Какие именно полномочия и какое конкретно имущество городское поселение Горки Ленинские передало в ведение администрации Ленинского муниципального района и чего лишились жители?

Всего в уставе городского поселения Горки Ленинские в полном соответствии с ФЗ №131 перечислено 39 полномочий, из них 36 было передано районным властям. Отдали такие важные полномочия, как формирование и исполнение бюджета, управление и распоряжение имуществом, организация электро-, тепло-, газо‑ и водоснабжения, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, обеспечение проживающих в поселении граждан жилыми помещениями, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленения территории поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд.

Но этого оказалось мало, и районные власти, помимо полномочий по вопросам местного значения, забрали еще 16 дополнительных полномочий, в том числе: осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма, проведение конкурсных процедур по выбору управляющей организации многоквартирных домов.

Gorkilenin.ru Первомай. Горки Ленинские

Теперь давайте обратимся к перечню имущества, переданного в муниципальную собственность Ленинского района. Этот перечень занимает 87 страниц и включает более 2 тыс. объектов. Сюда входят объекты уличного освещения, автомобильные дороги, тротуары, объекты, расположенные на детских площадках, газоны, скамейки, урны.

Руководством городского поселения Горки Ленинские было отдано в район 148 квартир, 137 жилых домов, 14 земельных участков. Отдали в ведение района компьютеры, кондиционеры, тумбы, столы, стулья, шкафы, жалюзи, телефоны, калькуляторы, мячи и множество других объектов, всего не перечислить. Не погнушались районные власти забрать даже деревья. Нет-нет, это не шутка, в перечне передаваемого имущества числится в общей сложности 224 дерева: березы, ивы, рябины, яблони и сосны.

Вместе с переданным имуществом и полномочиями из поселения начали уходить деньги в виде межбюджетных трансфертов. Согласно отчету главы городского поселения Горки Ленинские Натальи Камалихиной, в 2017 г. доходная часть бюджета поселения составила более 360 млн.руб., из них 191,6 млн.руб. были потрачены на различные нужды поселения. Еще 78,9 млн.руб., в виде отрицательных межбюджетных трансфертов, было направлено городским поселением Горки Ленинские в вышестоящие структуры.

То есть Горки Ленинские, как поселение-донор, направило 78,9 млн. руб другим поселениям-реципиентам. Куда ушло еще 89,5 млн.руб. понять из доклада главы поселения не представлялось возможным. Нет, жители не против, чтобы эти деньги шли на строительство школ и детских садов в других поселениях, но они хотят получить подробный финансовый отчет с указанием, на что именно были потрачены данные средства, а его нет. Даже если отчет есть, общественности он не был представлен.

Кроме того, наряду с отчуждением полномочий и имущества, граждане лишились возможности избирать руководство поселения. Теперь руководитель администрации избирается по конкурсу, при этом из шести членов конкурсной комиссии четверо — представляют районную администрацию. Можно предположить, что в подобных условиях на должность руководителя администрации поселения может быть назначен только «свой» человек.

Gorkilenin.ru Масленица. Горки Ленинские

Анализируя вышесказанное, можно заключить, что руководство городского поселения Горки Ленинские передало в район все свои полномочия и всё имущество, сопроводив это еще и межбюджетными трансфертами. Какую же функцию в таком случае теперь выполняет администрация и совет депутатов?

Ответ прост: декоративную — механическое исполнение поступающих наказов от районных властей. Формально всё в соответствии с законом, а фактически — отсутствие реальной возможности гражданского общества участвовать в управлении и влиять на принятие решений, то есть то, что принято называть имитационной демократией.

Осуществленная передача полномочий в полном объеме подразумевает фактическое упразднение (ликвидацию) органа местного самоуправления ввиду отсутствия возложенных на него полномочий. Другими словами, жители попросту лишились возможности участвовать в решении вопросов местного значения через орган местного самоуправления (депутатов, представляющих своих избирателей).

Полноценное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью стало невозможным. Ресурсы концентрируются в районе, местный бюджет, предназначенный для развития поселения, «растворяется» в общей массе выравнивания и не доходит до населения, доступность муниципальной власти для населения снижается.

По-видимому, нынешние руководящие органы городского поселения не собираются что-либо менять, а глава района Олег Хромов в феврале 2018 г. на отчете главы городского поселения Горки Ленинские заявил, что, вопросы, касающиеся передачи полномочий и имущества, это «лирика» и «ленинские лозунги».

Местные жители продолжают борьбу: 8 апреля 2018 г. в Видном — административном центре района — жители собираются обсудить сложившуюся в районе обстановку и потребовать отставки главы города Видное Моисея Шамаилова, главы Ленинского района Олега Хромова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.