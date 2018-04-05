28 марта 2018 года глава образовательного ведомства столицы Исаак Калина выпустил приказ, коим обязал директоров подведомственных школ не позднее одного рабочего дня информировать департамент обо всех происшествиях со школьниками. Данное ноу-хау чиновников открывает широкие возможности для интерпретации в крайне негативном ключе любых действий родителей.

Доносчик. Плакат(фрагмент)

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Screenshot Приказ за подписью Исаака Калины

Копию данного приказа опубликовали на странице одного из учительских сообществ в соцсети Facebook. В интернете чего только не публикуют, поэтому за подтверждением информации, мы обратились в некоторые московские школы, где ИА REGNUM подтвердили, что данный приказ образовательными учреждениями действительно получен.

Подробности читайте здесь: Столичное образование

Непосвященным в отношения родителей и школы читателям может показаться, что документ не несет заявленных нами угроз. Сначала и мы так подумали, мол, обычная бюрократическая волокита, в очередной раз чиновники прикрывают свое «мягкое место» и выпускают ничего не значащие документы. Тем более что та часть приказа, в которой говорится, о каких конкретно происшествиях необходимо в течение одного рабочего дня информировать департамент, действительно посвящена инцидентам с детьми. Ну кто, будучи в здравом уме, усомнится в том, что находящийся в алкогольном либо наркотическом опьянении ребенок — это не ЧП?

«В целях оперативного информирования под происшествием понимаются:

— любое действие несовершеннолетнего, выражающееся в употреблении наркотических средств, психотропныхх и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные антиобщественные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц», — из приказа департамента образования Москвы.

Хулиган

И пусть к этой части и возникли законные претензии: разве деятельность между департаментом образования и органами опеки и полиции по координации профилактики правонарушений налажена настолько из рук вон плохо, что требуется специальный приказ Исаака Калины? Но, в конце концов, это работа чиновников — «усиливать», «координировать», и прочая, и прочая.

Однако вторая часть, в которой чиновник объяснил, как еще в руководстве департамента понимают «информирование о происшествии», заставила усомниться в том, что перед нами очередной бессмысленный шедевр чиновничьего нормотворчества. Наученные горьким опытом прошлых ювенальных вторжений в наши семьи, мы внимательно вчитались в документ. Предлагаем сделать это и Вам, читатель.

«В целях оперативного информирования под происшествием понимаются:

— неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию, отрицательное влияние на его поведение, в том числе совершение действий, наносящих ущерб физическому ли психическому здоровью ребенка, либо жестокое обращение с ним», — из приказа департамента образования Москвы.

Screenshot О чем и в какой форме учителя обязаны сообщать в департамент образования Москвы

Разница между первой частью, конкретно поясняющей, что подразумевается в том или ином случае, и второй, в которой предлагается педагогам заняться поиском истоков поведения детей, и не где-нибудь, а в семье, на наш взгляд, очевидна.

Дабы не гадать, является ли сей бюрократический шедевр следствием раздвоения личности в головах отдельных чиновников, или мы видим очередную атаку на семью, мы попросили специалистов дать экспертную оценку данному двусмысленному приказу.

На вопросы ИА REGNUM ответила педагог, помощник члена ОП РФ, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Анна Кульчицкая.

«Если просто изложить содержание этого документа, то получается, что самый главный руководитель столичной системы образовательных учреждений приказывает всем подчиненным — а это учителя, директора школ, воспитатели, тренеры, руководители кружков и прочие — срочно, в течение одного дня, без разбирательств на месте доносить о любых происшествиях с детьми в департамент образования. А уже департамент образования сдает также оперативно все сведения в органы профилактики безнадзорности и правонарушений, грубо говоря, в опеку, комиссию по делам несовершеннолетних (КДНиЗП). После чего опека уже «шьет дело», и несовершеннолетний и его семья попадают «в список неблагополучных», — отметила правозащитник.

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Особо отметила она и тот факт, что речь идет не только о случаях, когда дети находятся в алкогольном, наркотическом опьянении, бродяжничают, попрошайничают, занимаются проституцией, эти «показатели правонарушения» понятны нормальному человеку. Но доносить нужно (и можно) педагогу о любых случаях неисполнения родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, о том, что родители отрицательно влияют на его поведение, совершают насилие над ребенком (психическое, физическое), жестоко обращаются с ним.

«То есть поставил в угол, не дал гаджет, не сводил в кафешку, не купил игрушку — «спровоцировал» плач, а это психическое насилие. Учил своего сына давать сдачи, ты охотник и «убиваешь бедных животных, а значит, учишь агрессивному поведению», и тому подобное. В общем, поводов привязаться к происходящему в семье огромное количество. По сути, этот приказ позволяет держать родителей в повиновении, так как теперь угроза учителя: «Будете возникать и приставать ко мне со своими требованиями — натравлю на вас опеку!» подкреплена приказом Исаака Калины», — убеждена Кульчицкая.

Цитата из мф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Поставили Малыша в угол

Мы отдаем себе отчет в том, что данный приказ только-только появился из недр департамента образования, в том, что прежде чем делать такие далеко идущие выводы, необходимо дождаться, когда его начнут применять. Мы также уверены, что многие учителя будут манкировать возложенными на них «почетными» обязанностями в течение одного рабочего дня доносить на родителей воспитанников.

Увы, но «большинство учителей» не равно «все учителя». А накопленный опыт позволяет нам утверждать, что учителя, врачи, в общем, те, кто взаимодействует с гражданами, ставятся подобными ведомственными распоряжениями в такие условия, когда проще, не вникая, выполнить распоряжение. Ибо невыполнение грозит карами вплоть до увольнения с работы, и не все готовы выдержать подобный прессинг начальства.