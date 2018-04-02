В Конституции Российской Федерации нет понятия гражданского общества.

Граждане?

В двух из 12 ежегодных докладов Общественной палаты о его состоянии это понятие сообщается, но по-разному. Однако единой концепции не получается, даже если проанализировать все 1790 страниц текстов всех докладов.

В недавно опубликованном докладе ОПРФ за 2017 год гражданское общество — это включенные в заботу об общем будущем неравнодушные и активные граждане(то есть не все граждане государства, а только особенные, активно позитивные). Гражданское общество — почти всегда конфликтная среда. «Дизайн» его не похож на тот, что был еще двенадцать месяцев назад. На него нельзя посмотреть сверху, его нельзя нарисовать на бумаге, а потом делать по придуманному проекту. Но каким должно быть наше гражданское общество для успешного развития России — это следует обязательно понять новому составу палаты, и такая задача, считают в Общественной палате, является актуальной.

Пленарное заседание Общественной палаты. Москва. 2015

У предыдущих составов ОП РФ, в 2008—2016 гг., таких попыток понимания не было. Шли через характеристику разных институтов (элементов, частей, сегментов et cetera) гражданского общества, но общую картину гражданского организма не описывали.

Однажды сообщили, что создать гражданское общество вообще невозможно — оно возникает само. А в одном из докладов утверждали, что на селе гражданское общество вообще исчезает как таковое.

В 2015 году стали уверять, что гражданское общество все-таки развивается, и это — все те, кого объединяют идеи патриотизма, социальной справедливости и демократии, для кого значимы гражданская активность и ответственность, нетерпимость к нарушениям прав и свобод. Если расширить эти выражения, то получится преамбула текста Конституции про всех нас, про многонациональный народ Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

609 раз словосочетание «гражданское общество» встречается в докладе за 2016 год.

В 2007 году утверждалось, что «гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам, их объединениям реализовывать свои интересы и инициативы» (то есть активность отдельного гражданина должна быть опосредована общественным объединением, чтобы считаться элементом гражданского общества).

Почему важно договориться о том, что такое гражданское общество

Потому что Россия — огромная страна.

Возможное и действительное, должное и сущее, необходимое и достаточное, вымыслы и факты в общественной практике регионов страны перемежают друг друга и проявляются по-своему.

В Якутии за развитие гражданского общества уже всерьез принялось республиканское государство и создало в 2016 году целое министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия). Через два года отпраздновали это событие: второе апреля впервые отметили как День гражданского активиста.

Во Владимирской области констатировали факт перехода от этапа начального становления гражданского общества к новому качественному состоянию, в том числе потому, что там зарегистрированы 54 региональных отделения политических партий.

А в Калининградской области уже всё построили — там гражданское общество «выступает как мощная и консолидированная социально-политическая сила, а институты гражданского общества чётко выражают ожидания и предпочтения жителей области».

В Уфе видят задачу в том, чтобы организовать терапию — проводить оздоровление гражданского общества.

В Ярославской области на основе рекомендаций организации CIVICUS (Международный альянс за гражданское участие) создали карту развития гражданского общества и разработали индекс его развития, равный 0,17, что характеризует гражданское общество на территории Ярославской области как недостаточно развитое.

В Краснодарском крае, как и во многих других территориях, дело поставили на плановую основу и разработали государственную программу «Региональная политика и развитие гражданского общества».

В Курской области гордятся тем, что у гражданского общества области есть свое лицо, свои приоритеты социально-экономического и политического развития.

В Хабаровском крае почувствовали недостаток в общем понимании гражданского общества и восполнили пробел, положив в его основу мысли Г. Гегеля.

В Амурской области под гражданским обществом понимают «совокупность независимых общественных организаций, дистанцировавшихся (здесь и далее выделено мною — А.М.) от государственных и коммерческих структур и функционирующих в соответствии со своими целями и задачами ради реализации общественных интересов». В ряде других регионов есть формулы гражданского общества — самые разные, менее радикальные и более позитивные, чем на Амуре. Не привожу их: и так, наверное, утомил занудством.

В Свердловской области считают очень важным место, которое занимает Средний Урал по показателям развития гражданского общества.

В ряде мест ориентируются на классификацию регионов Российской Федерации по потенциалу развития гражданского участия, выполненную по грантам USAID — американской госструктуры, деятельность которой в России была правильно прервана шесть лет назад.

В Тульской области гражданское общество и социально-экономическое развитие региона, в понимании идеологов общественной палаты области, — это параллельные реальности. Оно нуждается в том, чтобы регион развивался стабильно и динамично, но общественные объединения пока ещё не являются полноценными участниками социально-экономической жизни.

Повсеместно гражданское общество отождествляется с местным самоуправлением и считается и им, и публичной властью. В Нефтеюганском районе реализация муниципальной программы «Развитие гражданского общества района на 2017−2020 годы» «обречена» на успех до такой степени, что уже на март, апрель и май 2018 года администрацией района через сайт госзакупок заказаны услуги по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире презентационных фильмов о результатах деятельности по этой программе. Эта пиар-работа продолжается уже не первый год.

Желание позитива — нормальное. Ориентация на успех — верный вектор.

Но цена многолетнего украшательства для страны не должна быть чрезмерной.

Кстати, предшественник действующего секретаря ОПРФ, готовя ежегодный доклад о состоянии гражданского общества, создал интернет-страницу и обратился к стране: давайте соберем примеры проявления гражданской позиции и покажем, как усилия активистов и профессиональных общественников приводят к реальному результату.

С негативом, типа, просьба не обращаться. Это же доклад о состоянии, а не некролог…

А что наука?

При всем многообразии взглядов, а за постсоветский период защищено шестьдесят (!) докторских диссертаций по теме гражданского общества, они сводятся либо к обоснованию или, напротив, к умалению тех или иных элементов гражданского общества в нашей реальной практике.

Одни убеждены, что заимствованные из-за рубежа идеи, формы экономической, политической и духовной жизни только тогда давали результат, когда опирались на схожие отечественные представления.

Другие, опираясь на опыт последних лет и данные межстрановых социологических исследований, делают вывод о нарастающем недоверии граждан к основным демократическим институтам даже в странах с наиболее развитыми демократическими традициями. Обнаруживают своеобразную «эрозию веры» в демократическую идею.

Советский плакат. Свобода по Американски

Третьи на примере социальных трансформаций немецкого общества для его понимания популяризируют новые понятия из немецкой социологии: коммунальная дисперсия, поселенческая циркуляция, сморщивание города, де-экономизация (де-капитализация), очаг социальной напряженности, лакунизация, цифровое расслоение, дивайс-контекстуализация, мультиэтнические социальные сети, параллельное общество, социальная взрывчатка, семейно-трудовой баланс и мн. др.

Есть и такое: гражданское общество — синоним экономически, политически и культурно развитого общества.

В общем плане под гражданским обществом стали понимать всё то, что остается за вычетом экономики и государства и противопоставлено государству, рынку, правящим элитам.

Наиболее фундаментальный вывод некоторых авторов заключается в том, что идея создания в России гражданского общества и есть общенациональная идея, заменяющая идею построения коммунистического общества.

Может быть, это и так, но песен по общественному заказу, как это было в отношении коммунизма, на тему гражданского общества пока не появилось.

В любом случае Общественная палата может быть инициатором обсуждения самых существенных, самых фундаментальных тем развития Российской Федерации.

Тема гражданского общества — такая тема.

Потому что классик объяснил нам, что самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове.

Как-то так произошло, что с 80-х годов прошлого столетия понятие гражданского общества стало обращаться в нашем мире слов и терминов как нечто само собой разумеющееся и не требующее никаких дополнительных разъяснений.

Все кандидаты на должность президента России, участвовавшие в публичных теледискуссиях, активно его использовали, при этом, понятно, каждый наполнял понятие противоположным смыслом. Застряли на полпути от социализма к капитализму. Или наоборот.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Неопределенность, отсутствие границы между описанием и нормами понятия порождают в общественной жизни и поведении государственных органов самые разнообразные формулировки и практики.

Надежду дает решение Общественной палаты Российской Федерации о переименовании форума активных граждан в форум тех, кто действует. Стране нужна не просто активность. Стране нужны дела. И деятельные люди у нее есть. Это — правда. Об этом — позже.