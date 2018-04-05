Заявление президента США Дональда Трампа о готовности принять участие в саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ошеломило целый ряд стран, в том числе и Китай, который на протяжении долгого времени подчеркивал, что дипломатия является единственным жизнеспособным выходом из ракетно-ядерного кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

На такое развитие событий китайские элиты отреагировали довольно сухо — смесью облегчения и обеспокоенности. Тем не менее Пекин, как никто другой, должен радоваться предстоящей встрече главы Белого дома и северокорейского лидера, пишет Фенг Чжан в статье для East Asia Forum.

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Автор отмечает, что если учесть то, с какой настойчивостью Пекин выступал за дипломатическое решение северокорейской проблемы, он мог бы довольно убедительно назвать саммит плодом своей успешной политики. И часть официальных лиц КНР так и поступила.

Gov.cn Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

В частности, издание The Global Times утверждало, что Китай, наконец, использовал свое влияние, тогда как тенденции на Корейском полуострове развиваются в соответствии с тем направлением, которое постоянно продвигал Пекин. Более того, если встреча Трампа и Ким Чен Ына поспособствует ядерному разоружению на Корейском полуострове и стабильности региона, в таком случае для недовольства КНР нет причин.

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Тем не менее часть представителей китайской элиты убеждена, что в результате саммита Китай будет оттеснён на второй план в разрешении нынешнего кризиса. Некоторые даже опасаются, что Ким может нанести Пекину еще один удар, пойдя на сговор с США: между Пхеньяном и Вашингтоном может произойти такое же стратегическое сближение, как между США и КНР в 1970-х годах. Только на этот раз оно будет направлено против Пекина, в котором теперь опасаются не войны на Корейском полуострове, а примирения Пхеньяна и Вашингтона.

Автор подчеркивает, что эти страхи Китая не обоснованы, поскольку власти КНДР стремятся исключительно к своему выживанию, а превращение Китая во врага достижению этой цели не способствует. В лучшем случае Северная Корея станет еще одним «хеджером», то есть страной, которая деликатно позиционирует себя между Китаем и США.

Обеспокоенность Китая показывает недооформленность стратегического мышления Китая в отношении Северной Кореи. Нынешний страх остаться не у дел связан с ложной предпосылкой. Китай никогда не играл центральной роли в урегулировании кризиса с тех пор, как он возник в 1992 году. Безусловно, Пекин принимал у себя стороны переговоров с 2003 по 2008 год, за что получил признание, однако на этот шаг Китай пошел только после того, как в феврале 2003 года к этому призвал госсекретарь США Колин Пауэлл.

С тех пор как в декабре 2011 года к власти в КНДР пришел Ким Чен Ын, о каком-либо дипломатическом влиянии Китая на Северную Корею говорить не приходится. С 2012 по 2017 год северокорейский лидер неоднократно отказывался встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином и его дипломатами, и список оскорблений в адрес Китая со стороны Пхеньяна довольно велик.

Положить конец китайской обеспокоенности может помочь признание того, что роль и влияние Китая на КНДР носят ограниченный характер. Тем не менее нет ответа на фундаментальный вопрос: в чем конкретно состоят национальные интересы Пекина в Северной Корее и как он должен их достигать. В экспертном сообществе КНР распространено мнение, согласно которому северокорейский кризис пришел к развилке. Многие также утверждают, что Китай больше не может позволить себе потерять возможности сформировать ситуацию в свою пользу.

Китайский плакат времен Корейской войны

Представители китайской элиты утверждают, что страна должна вернуть себе инициативу, усилить свое влияние и начать играть более значительную роль. Так, ряд официальных лиц и аналитиков убеждены в том, что Китай иметь огромное значение благодаря своей мощи, географическому положению и истории. Пекин должен хвататься за появляющиеся возможности по мере развития ситуации. Такой подход не лишен смысла, однако он недостаточен.

В свою очередь, другие считают, что Китай должен быть более активным. Они отмечают, что страна должна вмешаться в многосторонние дипломатические процессы, создавшие фундамент для саммита Трампа и Ким Чен Ына. Если Пекин будет относиться к нынешнему кризису только как к разногласиям между США и КНДР и будет по-прежнему простым наблюдателем, страна останется не у дел, а ее влияние сократится.

На протяжении по меньшей мере десятилетия китайские стратеги призывали Пекин к более уверенным действиям в КНДР, не добившись особого влияния на процесс. На фоне того, как начался второй срок правления Си Цзиньпина, их голоса могут быть услышаны, что станет началом создания новой стратегии Китая по отношению к КНДР.

Интересно, что Ким Чен Ын на прошлой неделе совершил визит в Пекин. Такое развитие событий может быть первым признаком того, что скоро появится если не новая стратегия, то хотя бы подход, подстегиваемый грядущим саммитом Трампа и Ким Чен Ына.