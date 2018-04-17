Зерновой рынок России продолжает лихорадить. Повышение цены на урожай 2017 года, начавшееся в центральной части страны, до Сибири не дошло даже к началу посевной кампании. За пшеницу 3-го класса по-прежнему дают не более 6,5 тысячи за тонну. К проблемам с вывозом добавились и свои «региональные особенности». В Новосибирской области, к примеру, накануне состоялось ключевое областное совещание о ситуации в АПК, на котором было объявлено, что министр сельского хозяйства Василий Пронькин уехал в отпуск. Позднее стало известно, что отдыхает он с последующим увольнением.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирь. Уборка овса

«Это мое личное решение», — сказал «РБК Новосибирск» сам Василий Пронькин.

Между тем, по данным некоторых политологов, его отставка не является такой уж неожиданной. Взять хотя бы прозвучавшие в региональных СМИ обвинения в лоббировании чиновником интересов Баганского и Карасукского элеваторов, ставших в итоге партнерами Объединенной зерновой компании (ОЗК).

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирь. Озимая пшеница

Напомним, в 2017 году новосибирские аграрии собрали более 3 млн тонн зерновых, но, как и в других хлебных территориях, столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт. После вступления в силу постановления правительства о льготных тарифах на перевозку зерна экспорт пшеницы из Новосибирской области с сентября 2017 года по февраль 2018 года значительно увеличился. Но это только в информации, подготовленной региональным минсельхозом, всё гладко, а судя по интервью с гендиректором «Новосибирской продовольственной корпорации» Александром Тепляковым, опубликованному в журнале «Председатель», все «сливки» от преференций достались именно ОЗК.

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«В Новосибирской области продолжаются отгрузки зерна — за пределы региона в сентябре — марте 2018 года вывезено 294,6 тыс. тонн, что на 68% выше аналогичного периода 2016—2017 годов, в том числе отправлено на экспорт 184 тыс. тонн, что в 16 раз выше, чем за аналогичный период. В марте отгружено 770 вагонов, что составляет 60% от количества заявленных вагонов, в среднем по 30 вагонов в сутки, на экспорт направлено 47,7 тыс. тонн.

Для организации поставок зерна в соответствии с постановлением аккредитовано 7 элеваторов, более 100 хозяйств Новосибирской области из 12 районов. По постановлению №1595 основные отгрузки на Новороссийск осуществляются со станций Баган и Карасук, ООО «ОЗК Юг» отправлено 1143 вагона, 85 690 тонн. Всего лимит по постановлению №1595 от 20.12.2017 составляет 100 тыс. тонн, лимит полностью исчерпан», — сказано в официальной информации регионального минсельхоза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Кстати, Александр Тепляков является еще и главой Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, и он честно признаётся:

«Местные зернотрейдеры на этом празднике жизни оказались лишними: у нас как не было вагонов, чтобы вывозить зерно, так и нет».

А как же тогда быть со словами вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, который опроверг на днях публикации СМИ о возможности дефицита зерновозов в РФ?

«У нас мощностей в разы больше, чем годовая потребность в закупках», — недавно заявил Дворкович журналистам.

И это истинная правда. Только не вся. Вагоны есть у структур ОЗК, потому эта федеральная компания и стала основным оператором по закупке и вывозу зерна.

«Ну да ладно, мы рады за наших коллег из ОЗК-Юг, выполняющих важное государственное поручение, ради бога, отгружают — молодцы. Вопрос-то в другом: может ли этот федеральный «пожарный» механизм, этот найденный властями «топор под лавкой», решить системные проблемы сибирского — и в частности новосибирского — зернового рынка? Конечно же, нет, не может. Ни 100 тысяч, ни даже 200 тысяч тонн вывезенного из области зерна не спасут рынок от коллапса.

Цены на зерно как «лежали», так и «лежат». Прежде всего потому, что объёмы вывоза зерна в нынешних условиях должны быть совершенно другими», — пояснил Александр Тепляков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

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Он утверждает, что местные зерновые трейдеры по-прежнему сидят без вагонов-зерновозов, а их владельцы предлагают на них совершенно немыслимые тарифы — до 4−5 тысяч рублей на тонну.

«То есть вагонному хозяйству Сибирь по-прежнему неинтересна и не нужна. И зерно из Новосибирской области, несмотря на все бодрые декларации, никуда не едет!» — подчеркнул эксперт.

Между тем, по оценке Национального зернового союза, в целом в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) цены сельхозпроизводителей снизились на 2,3% по стране, в то время как цены на промышленную продукцию выросли на 7,6%. Это не могло не сказаться на настроении крестьян. К примеру, в Мамонтовском районе Алтайского края около 20 фермеров отказались сеять культуры в этом году, чтобы не продавать продукцию в убыток. К тому же у некоторых фермеров возникли проблемы и с выращиванием сои, которую активно рекламировали в крае в прошлом году, — пишет ИА «ПолитСибРу».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых на Алтае

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Относительно ближайшего будущего Александр Тепляков тоже не питает особых надежд. Побывав на недавней зерновой конференции в Сочи, поговорив там с руководителями компаний — операторов вагонного бизнеса, он привёз неутешительную информацию.

«Нам в кулуарах сказали чётко и откровенно: «Даже не надейтесь! До апреля — мая ничего для вас обнадёживающего по вагонам не будет! Здесь, в европейской части страны, ещё очень много невывезенного зерна. И нам выгодно работать здесь, а не в вашем медвежьем углу», — поделился Александр Тепляков.

Очевидно, что в этом вопросе уже давно нужно было задействовать такий инструмент государственного регулирования зернового рынка, как интервенции. Но с 2017 года, несмотря на просьбы многих регионов, в их проведении было отказано: господа из правительства заявили, что это невыгодно.

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Невыгодно временщикам и не помнящим истории: в 2008—2009 годах по решению тогдашнего главы Минсельхоза Алексея Гордеева в «закрома родины» было закуплено 9 миллионов 627 тысяч тонн зерна на сумму 46 миллиардов (!) рублей, и что у уже через год это зерно стало настоящим спасением для страны после страшной засухи, поразившей европейскую часть России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

«Четыре миллиона тонн были проданы, накормили страну и сбили ценовой ажиотаж. И это было сибирское зерно. Сибирь фактически спасла страну, как сибирские дивизии в 41-м. В 2012 году «сгорела» уже сама Сибирь, и интервенционный фонд снова сыграл свою положительную роль: государство неплохо заработало на этом зерне, продавая его по 12−13 рублей и получив двойную (!) маржу», — напомнил Александр Тепляков.

Он сожалеет, что Минсельхоз РФ сейчас действует не как орган государственного управления, а как коммерсант: «выгодно — невыгодно», «заработаем — не заработаем», «дорого — дёшево».

"Это не государственный подход. Из-за этого «коммерческого» подхода экономическое пространство страны оказалось разорвано. Это разбивает, разъединяет страну», — считает эксперт.

Свидетельство тому — зерновая отрасль Западной Сибири, которая по большому счёту оказалась никому не нужной: вагонов нет и цены рухнули.

Действительно, изгоями, «чемоданами без ручки», инвалидами на паперти, выпрашивающими в Москве государственные «милостыни», ощущают себя многие территории. Также очевидно, что у государства отсутствует внятная стратегия развития сибирского зернового рынка. А посему регионам не справиться с проблемой, даже если полностью трансформировать всё растениеводство региона.

«В условиях отсутствия государственной стратегии, понятных сценариев развития отрасли вся наша «диверсификация» будет лишь бессмысленными метаниями от одной культуры к другой в надежде «поймать» высокую цену — и в итоге гарантированно сесть в лужу из-за перепроизводства. Сегодня гречка, завтра рапс или ячмень, послезавтра — какая-нибудь чечевица.

В Алтайском крае посевы гречихи за год увеличились на 215 тысяч га. В Новосибирской области в 2016 году было 18 тысяч га гречихи, в 2017-м — 55 тысяч га. Итог: цена рухнула с 32 до 5 рублей. В нынешнем году многие аграрии бросятся в производство рапса.

Например, одно из крупных хозяйств Новосибирской области собирается увеличить посевы с 2,5 до 10 тысяч гектаров. Да, в Китае громадный спрос на рапс, но, как я уже показал, возможности вывоза из сибирских регионов пока весьма скромные. Есть гарантия, что цены на рапс в этом случае не пойдут по «гречишному» или «пшеничному» сценарию? Нет такой гарантии», — приводит примеры Александр Тепляков.

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Напомним, урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 миллиона тонн. Ведущие зерновые эксперты уже называют предварительные цифры переходящих запасов в стране к 1 июля 2018 года — 25−30 миллионов тонн. И если Россия действительно вышла на стабильные ежегодные большие урожаи, за 130 миллионов тонн, то прошлогодний катастрофический сценарий будет повторяться, а значит, коллапс на зерновом рынке Сибири можно считать системным и долговременным.