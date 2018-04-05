Западная Сахара, как явствует из названия, занимает западную часть величайшей пустыни Сахара, включая атлантическое побережье Северо-западной части Африки протяжённостью 1400 км. Площадь — 284 тыс. кв. км. На севере она граничит с Марокко, на востоке — с Алжиром, на юге и востоке — с Мавританией, а с запада омывается Атлантическим океаном. Исторически она подразделяется на две части: Сагия-эль-Хамра — «Красный ручей» и Вади Эд-Дахаб (Рио-де-Оро) — «Золотая речка». Западная Сахара является бывшей испанской колонией (Испанская Сахара) и остается последней недеколонизированной территорией на всем Африканском континенте. Согласно резолюции 1514 (XV), принятой Генеральной Ассамблей ООН, от 14 декабря 1960 года процесс деколонизации еще не завершен. Сахарцы оказывали упорное сопротивление колонизаторам под руководством различных политических организаций. Наиболее влиятельной из них стал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), созданный 10 мая 1973 года и ведущий вооружённую борьбу за самоопределение и полную независимость Западной Сахары.

Сахарская Арабская Демократическая Республика — Западная Сахара

Испанские легионеры у заграждений в Сахаре

В 1973 году испанское правительство генерала Франко под давлением ООН и сахарских повстанцев пошло на уступки и признало право сахарцев на самоопределение. Был разработан план о проведении в 1974 году референдума по вопросу самоопределения ее народа. Но Марокко и Мавритания вмешались и начали претендовать на Западную Сахару. В 1974 году обе страны обратились в Международный суд в Гааге с просьбой вынести заключение об их правах на Западную Сахару. Однако решение Гаагского суда было однозначным: народ Испанской Сахары имеет право на самоопределение и независимость, поскольку до испанского колониализма территория не была так называемой terra nullius, то есть имела свои внутренние органы власти и самоуправления. Более того, первоначальные соглашения о колонизации заключались Испанией именно с местными властями Западной Сахары, а не с властями Марокко. Однако 14 ноября 1975 года Мадрид уступил давлению Рабата и Нуакшота и подписал трехстороннее соглашение, по которому Испания передавала территорию Западной Сахары под временное управление Марокко и Мавритании, а фактически отдавала бывшую колонию на откуп ее соседям. После вторжения в Западную Сахару войск Мавритании и Марокко в истории начался новый этап притеснений, несправедливости, преследований и репрессий против сахарского народа.

В августе 1979 г. Мавритания подписала с Фронтом ПОЛИСАРИО соглашение о мире, отказалась от всяких претензий на Западную Сахару и вывела свои войска и администрацию из южной части Западной Сахары. После вывода мавританских войск вооруженные силы Марокко заняли и территорию Рио-де-Оро, которая была объявлена провинцией королевства.

Несмотря на уход Мавритании с захваченных ею территорий и ее признание Сахарской Арабской Демократической Республики, а также несмотря на все резолюции ОАЕ и ООН по поводу самоопределения народа Западной Сахары, Марокко не считается с мнением международной общественности и отказывается перейти к урегулированию конфликта цивилизованным путем, т. е. путем переговоров и проведения референдума.

Мирный процесс урегулирования в Западной Сахаре

Начиная с 60-х годов, когда Западная Сахара еще находилась под колониальным управлением Испании, вопрос о проведении референдума выносился на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В декабре 1966 г. ХХI сессия ГА ООН приняла резолюцию, в которой содержался призыв к Испании установить в соответствии с «устремлениями коренного населения Испанской Сахары и консультацией с правительствами соседних стран» порядок проведения референдума под эгидой ООН, с тем, чтобы «предоставить коренному населению этой территории возможность свободно осуществить свое право на самоопределение». Последующие резолюции ГА ООН до настоящего времени подтверждали это право и подчеркивали необходимость скорейшего принятия мер по деколонизации Западной Сахары.

Штаб ООН

Западная Сахара неоднократно обращалась к Марокко и Мавритании с призывом о прекращении военных действий и мирному урегулированию конфликта. В 1978 году сахарский конфликт был передан на рассмотрение специального комитета Организации африканского единства (ОАЕ), который рекомендовал прекратить огонь в Западной Сахаре.

ООН неоднократно подтверждала право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, призывая Марокко вывести свои войска из Западной Сахары.

В июне 1981 года XVIII сессия ассамблеи ОАЕ призвала стороны прекратить огонь и провести референдум по самоопределению народа сахарави. ОАЕ и ООН предпринимали шаги по поиску путей решения конфликта в Западной Сахаре. После долгих переговоров удалось добиться компромисса между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, на основе которого был разработан мирный план. 27 июня 1990 года Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию № 658, содержащую отдельные детали мирного плана урегулирования в Западной Сахаре.

Несмотря на все препятствия, 6 сентября 1991 года вступило в силу соглашение о прекращении огня. Оно явилось ключевым звеном во всем мирном процессе ООН. Этот шаг к мирному урегулированию проблемы был осуществлен после 16 лет боевых действий между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО, и он внушает большие надежды в регионе на решение одного из самых длительных конфликтов на Африканском континенте.

В настоящее время 70% Западной Сахары, вопреки резолюциям ООН, ОАЕ и решениям Международного суда, оккупирует Королевство Марокко, а 30% контролирует Фронт ПОЛИСАПИО, единственный легитимный и всемирно признанный представитель сахарского народа, который в 1976 году провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и ведет борьбу за самоопределение и независимость Западной Сахары.

Марокканская стена, контролируемая территория САДР (жёлтый цвет) и поэтапно отрезанные от САДР окуппированные территории (прочие цвета)

Первоначально референдум в Западной Сахаре должен был проводиться в январе 1992 года, ООН назначала множество дат проведения референдума, не раз продлевала мандат миссии, но желаемого результата добиться не удалось до сих пор.

Непреодолимой проблемой на пути к проведению референдума стала невозможность определения круга лиц, имеющих право в нем участвовать. Последняя перепись населения в Западной Сахаре проводилась испанской администрацией в начале 1974 года. По тем данным, на территории проживало около 74 тысяч человек. Сегодня, по разным подсчетам, западносахарцев более 500 тысяч.

Референдум в Западной Сахаре буксует на месте с момента прекращения огня в 1991 г. Многократно продлевался мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), постоянно меняются личные посланники Генерального секретаря ООН. С 2017 года и по сей день эту должность занимает бывший президент Германии Хорст Кёлер.

Марокко с 2007 года полностью отошло от решений ООН, принятых для урегулирования конфликта в Западной Сахаре, поддерживая его на уровне Совета Безопасности ООН. Франция постоянно тормозит мирный процесс и не допускает никаких решений против Марокко для выполнения резолюций международной общественности. Марокканский король часто не учитывает множественные резолюции Совета Безопасности ООН, которые направлены на возможность самоопределения и независимости народа Западной Сахары (последняя резолюция №2351 (2017) от 28 апреля 2017 г.). Возникает вопрос: в чем заключается роль Миссии ООН по урегулированию данного вопроса? Народ Западной Сахары под эгидой его единственного представителя, Фронта ПОЛИСАРИО, провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику 27 февраля 1976 г., которую признают 85 государств, и является одним из учредителей Африканского союза.

Судебные разбирательства за установление легитимности права народа Западной Сахары

Сегодня нет в мире ни одного государства, которое признавало бы суверенитет Марокко над Западной Сахарой. ООН, континентальные и региональные организации по-прежнему относятся к Западной Сахаре как территория в ожидании процесса деколонизации.

Последние судебные разбирательства на уровне Европейского суда, проводимые Фронтом ПОЛИСАРИО, доказали законность борьбы народа Западной Сахары за самоопределение и независимость.

Военный парад. 2010г

Протокол о рыболовстве между Европейским союзом (ЕС) и Рабатом вступил в силу в феврале 2007 года сроком на четыре года и был возобновлен дважды, последний раз в 2013 году, и на протяжении всего этого периода около 120 судов европейского сообщества из одиннадцати стран ЕС незаконно осуществляют рыболовство в сахарской акватории. Стоит напомнит, что Испания получила большие выгоды от этих соглашений о рыболовстве в территориальных водах Западной Сахары. Согласно этим соглашениям, ЕС платит Рабату 30 миллионов евро в год: 16 миллионов для доступа к воде, а 14 миллионов для поддержки марокканского рыболовного сектора.

В 2012 году Фронт ПОЛИСАРИО подал иск в Европейский Верховный суд о незаконности соглашения, которое включает территориальные воды Западной Сахары.

Несмотря на препятствия марокканского режима и ряда колониальных стран, в т. ч. Франции, появились первые положительные результаты, утверждавшие незаконность соглашения, которое включает Западную Сахару:

21 декабря 2016 года Европейский Верховный суд (ЕВС) утвердил, что Западная Сахара является «отдельной и отличной» и не может войти в состав ни одного соглашения между Европейским союзом и Марокко. Это означает, что Марокко является оккупационной силой и не может представлять интерес сахарского народа. Марокко и его соратники выступили против данного решения. Постановление ЕВС от 21 декабря 2016 года о соглашении об ассоциации ЕС —Марокко также подтвердило, что «в настоящее время не предусматривает каких-либо правовых оснований для предоставления тарифных преференций для товаров из оккупированной Западной Сахары».

27 февраля 2018 года Суд Европейского союза вновь постановил признать незаконным любое соглашение с Марокко о природных ресурсах Западной Сахары и подтвердил также право сахарского народа на самоопределение: Соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко неприменимое к Западной Сахаре, потому что она является третьей отдельной территорией.

Теперь с точки зрения закона данные постановления должны являться обязательными для всех институтов ЕС и для всех его государств-членов. В соответствии с этими решениями суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами.

На основании таких решений Фронт ПОЛИСАРИО призвал все рыболовные суда, осуществлявшие промысел в территориальных водах Западной Сахары, немедленно вывести их с территории. Он также призвал Европейский союз прекратить любое финансирование проектов в Западной Сахаре в рамках соглашений с Марокко и незамедлительно начать переговоры о подготовке соглашений о рыболовстве с единственным законным представителем народа Западной Сахары, Фронтом ПОЛИСАРИО.

Рыболовецкое судно

Во время судебного разбирательства многие иностранные компании отказались от экономической деятельности с Марокко в Западной Сахаре, потому что стало явно, что их участие в ограблении сахарских природных ресурсов противоречит международному праву и продлевает страдания целого народа, поддержанного Уставом ООН.

Уход иностранных компаний является частью общей тенденции после усиления юридического и морального давления на них за их участие в проектах Марокко, которые противоречат принципам и нормам международного права.

В марте компании Kosmos Energy и Capricorn Exploration & Development Company Ltd приняли решение о прекращении деятельности по разведке нефти на оккупированной Марокко территории Западной Сахары.

Исходя из многочисленных резолюций ООН, Африканского союза, Суда Европейского союза Международного суда, Движения неприсоединения, Марокко и его помощники просто идут против элементарных человеческих принципов: справедливости, гармонии, равенства и т. п.

Новые действия народа Западной Сахары в Африканском союзе

Марокко было лишено членства в континентальной организации (в течении 33 лет) с 1984 по 2016 год. После этого ему пришлось подписать Учредительный Акт образования АС. Марокканский парламент утвердил Акт, и его подписал сам король без оговорок (воздержания) или предварительных условий.

Среди принципов Учредительного Акта АС содержатся следующие:

любое государство в АС должно признавать все страны — члены АС;

все страны — члены АС должны решать все споры мирным путем;

страны — члены АС должны уважать границы, унаследованные от колониализма во время приобретения независимости;

страна-член лишается членства только в случае захвата власти военным путем (военным переворотом).

Африканский союз (АС) признал Марокко после подписания им всех документов, в частности Учредительного Акта образования АС. С данным подписанием Марокко должно уважать границы, наследованные во время получения независимости в 1956 году, и начать переговоры с САДР.

jaysen naidoo Празднование 30-го дня независимости освобожденных территорий Западной Сахары в Тифарити

В соответствии с положениями Учредительного Закона АС государства-члены обязаны урегулировать свои споры мирными средствами с Марокко, которое стало 55-м членом Панафриканской организации в январе 2017 года.

Марокко призвано соблюдать все международные договоры, уважать суверенитет стран-членов, скорее выполнять свои обязательства и начать переговоры с Фронтом ПОЛИСАРИО для вывода своих сил и администрации с оккупированных сахарских территорий, чтобы позволить сахарскому народу воспользоваться своим правом на создание своего государства на всех своих территориях.

Но Марокко вместо изыскания с Фронтом ПОЛИСАРИО способов для урегулирования конфликта в Западной Сахаре продолжало маневрировать и ставить препятствия перед усилиями континентальной организации для достижения мирного решения в соответствии с принципами Устава международного сообщества.

Марокко пыталось мешать участию САДР в совместных форумах или саммитах. Последние попытки Марокко были направлены против участия САДР в саммите афро-японского партнерства в августе 2017 года в Мозамбике и на 5-м Саммите Африканского союза и Европейского союза (АС — ЕС) в столице Кот-д'Ивуара в ноябре 2017 года. Африканский союз поддержал участие всех стран — членов союза в саммитах и других встречах, инициированных Союзом и другими международными и региональными организациями.

В январе 2018 года Исполнительный совет Африканского союза (ИАС), собравшийся во время совещания XXX Саммита Африканского союза в Аддис-Абебе, призвал Марокко разрешить Миссии провести свою работу по установлению фактов на территории Западной Сахары в рамках выполнения решения № 689, принятого в 2012 году на 20-й сессии совета.

Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

Следует напомнить, что в 2012 году Африканская комиссия по правам человека и народам (ACHPR) попросила направить миссию на оккупированную Марокко часть территории Сахаровской Арабской Демократической Республики (САДР) для расследования нарушений прав человека и представить доклад на очередной сессии совета в январе 2013 года. Но Марокко отказалось от выполнения такой просьбы.

Сахарское правительство приветствовало решение XXX Саммита Африканского союза (АС), призывающее обе стороны конфликта в Западной Сахаре (Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО) участвовать в прямых переговорах.

Кроме того, АС также призвал Марокко «подписать и ратифицировать Африканскую хартию прав человека и народов и соответствующие механизмы защиты прав человека».

Фронт ПОЛИСАРИО призвал Королевство Марокко незамедлительно выполнить принципы Панафриканского Устава, подписанного Марокко в конце 2016 года, подчеркнув готовность сахарского правительства выполнить решение XXX Саммита АС.

(сс) -jkb- Демонстрация активистов ПОЛИСАРИО в Мадриде (ноябрь 2006 года)

Самое удивительное, что Марокко под эгидой ООН и АС сидит за столом переговоров с представителем народа Западной Сахары, Фронтом ПОЛИСАРИО, но скрывает это от марокканского общества. Почему же марокканский режим скрывает правду от своего народа? Марокко в 1970-х и 1980-х годах отрицало вообще существования народа Западной Сахары, а сегодня его представители сидят рядом с президентом САДР на саммитах АС.

Франция, помимо Марокко, по-прежнему является главной страной, ответственной за незаконное поведение Марокко, оккупацию и жестокое обращение с сахарским народом в его родной стране, Западной Сахаре.

Самый лучший вариант для выхода из политического тупика требует оживления мирного процесса урегулирования конфликта, начиная с выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и заканчивая соблюдением права народ Западной Сахары на возможность определить свою судьбу через референдум.