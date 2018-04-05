Президент США Дональд Трамп принял правильное решение, когда заявил об отсрочке вывода американских войск из Сирии, однако ему нельзя на этом останавливаться. У Соединенных Штатов нет оснований для оказания помощи президенту Сирии Башару Асаду в установлении контроля над освобожденной территорией. Также у США нет причин, по которым они не могли бы возложить на Россию и Иран всю финансовую нагрузку, связанную с поддержанием сирийского правительства. Такое давление могло бы стать ключевым элементом американской стратегии в отношении обширных сирийских территорий, который уже оказались под контролем сирийского правительства, пишет Энтони Кордесман в статье для американского издания The Hill.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

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Быстрый вывод американских войск из Сирии лишил бы США дипломатического рычага, бросив на произвол судьбы последние оставшиеся умеренные оппозиционные силы и курдские формирования, которые выступали в качестве главного союзника Вашингтона в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такой шаг подорвал бы доверие других стратегических партнеров Вашингтона, которые рассматривали бы вывод американских войск как крупное поражение США, которое открыло бы путь для дальнейшего вмешательства все более авторитарной Турции.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и терроризм все еще не побеждены.

Учитывая то, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все еще не окончена, а другие экстремистские группировки увеличивают свое влияние, было бы ошибкой считать, что американские войска будут выведены из Сирии в ближайшее время. Конечно, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлось самой крупной и организованной угрозой в Сирии и Ираке, однако она была далеко не единственной.

U.S. Department of Defense Американский патруль в Ираке

В базе данных «START», указано, что в 2016 году в Сирии было зарегистрировано 472 инцидента, связанных с терроризмом. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастно лишь к 168 нападениям (36%) из 472. В Ираке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастно к 1 тыс. 202 нападениям из 3 тыс. 356, это опять всего лишь 36%. Пока еще никто не выиграл в борьбе с терроризмом. По мнению большинства экспертов, террористическая угроза будет иметь решающее значение в некоторых районах Ближнего Востока, по крайней мере, на протяжении следующего десятилетия.

Усилия США в гражданской сфере также имеют важное значение, как и в военной. До настоящего момента борьба с терроризмом была сконцентрирована в основном на устранении симптомов, а не первоначальных причин. Отказ от предоставления гуманитарной помощи в размере $200 млн лишит США нравственного, этического влияния и дипломатического рычага.

Пока не было предпринято мер для решения проблем в сфере управления, экономики и национального единения. Все эти проблемы способствовали росту экстремизма и терроризма. Вывод американских войск лишь увеличит риски, связанные с ростом экстремизма.

Американский солдат в Ираке

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США стоит учитывать как расходы, так и приобретения.

Военные США существенно сократили расходы, связанные с поддержкой присутствия американских войск в Сирии и Ираке. Военное руководство сделало основную ставку на авиацию и ограниченное число поездов для поддержки солдат США, что позволило снизить расходы. Если посмотреть бюджетные статьи расходов на 2019 год, то можно увидеть, что стоимость обучения и оснащения сирийских оппозиционных сил уменьшилась с $500 млн в 2018 году до $300 млн в 2019 году.

Расходы, связанные с обеспечением пребывания американских солдат в Ираке, также сократились с $1,27 млрд в 2018 году до $850 млн в 2019 финансовом году. Иракский опыт и опыт, приобретенный в Афганистане, указывают на то, что вывод войск до того, как национальные силы безопасности смогут самостоятельно обеспечивать безопасность государства, будет означать, что США выбросили на ветер те деньги, которые были предназначены для создания иракских сил безопасности, подготовки их к победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и противодействию региональным амбициям Ирана.