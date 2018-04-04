Среди консерваторов существует мнение, что консерватизм понес ужасный ущерб после прихода к власти нынешнего президента США Дональда Трампа. В настоящий момент американский консерватизм сталкивается с кризисом, однако проблема не в Трампе. Сделав ставку на идеологию военного интервенционизма, чуждую американскому конституционализму, консерватизм сбился со своего пути, пишет Уильям Смит в статье для издания The American Conservative.

Американские солдаты

После окончания холодной войны у США была историческая возможность взять на себя более скромную роль на международной арене, ограничить внешнеполитическую деятельность и возвратиться обратно к конституционализму. Даже у 40-го президента США Рональда Рейгана не было такой возможности, поскольку США имели определенные обязательства в условиях холодной войны, однако в 1990 году такая возможность появилась. К сожалению, Республиканская партия и влиятельная часть консервативного движения упустили этот момент, объявив о крестовом походе, который должен был создать новый мировой порядок и провести демократизацию даже тех стран, у которых не было исторической предрасположенности к демократии.

После окончания холодной войны Демократическая партия признала, что войны не только способствуют расширению сферы национальной безопасности США, но также способствуют развитию внутригосударственных программ. Таким образом, демократический истеблишмент смирился с военными интервенциями США. Они пришли к выводу, что та нация, которая расширяет свои возможности на международной арене, также расширяет и внутриполитические возможности. Однако, войны, как правило, подрывают федерализм.

Многие консерваторы не понимают, что Первая мировая война ускорила процесс вильсоновского прогрессизма, сопровождаемого высокой политической активностью среднего класса и социальных низов, что в свою очередь привело к крупным социальным и политическим реформам. Вторая мировая война способствовала появлению первого общего подоходного налога, а война во Вьетнаме совпала с реализацией целей по построению в США «Великого общества», в котором не будет бедности. Также не стоит забывать, что война в Ираке совпала с крупнейшим расширением программы медицинского страхования для населения старшего возраста «Medicare».

U.S. Army Американские солдаты

Начиная с 1990 года, демократы умело пользовались постоянным желанием Республиканской партии вести дорогостоящие войны, чтобы увеличить внутренние расходы. В 1991 году, когда для операции «Буря в пустыне» потребовались «экстренные дополнительные ассигнования», демократы подготовили законопроект, предусматривающий увеличение количества продовольственных талонов, пособий по безработице и субсидий на оплату жилья. Тогдашний президент США Джордж Буш, единственным приоритетом которого была война, незамедлительно подписал законопроект. С тех пор установился общий шаблон действий для Демократической и Республиканской партий.

Расходы на обеспечение национальной безопасности превратились в главный политический приоритет Республиканской партии. Консерваторы, похоже, не понимают, что на протяжении всей истории беспорядочный военный интервенционизм всегда находился в оппозиции к финансовой честности.

Сейчас США оказались на неизведанной территории. Конституция фактически не работает, как в отношении государственного надзора за гражданами США, так и в отношении военных кампаний. Консерватизм ослаб, потому что забыл о том, чему учит история: страны с имперскими амбициями никогда не придерживались конституционного консерватизма.

U.S. Army Американский патруль в Афганистане

Таким образом, Соединенные Штаты сталкиваются с трехголовой гидрой: военным интервенционизмом, конституционной вялостью и расточительными внутренними расходами. Последние войны — это лишь симптомы регресса конституционализма. Трамп в существенной степени не имеет отношения к данному многолетнему процессу.

Когда у США наконец-то появится правительство, которое будет защищать гражданские свободы и проявит бюджетную дисциплину? Ответ заключается в том, что США могут возродить консерватизм, если сократят свои военные обязательства, ограничат число войн, отложат в сторону свою воинственность и будут действовать с большей долей сдержанности. Часть Республиканской партии, которую представляет новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — это самая последняя политическая сила, которая смогла бы повести нацию в консервативном направлении.