Кампания администрации президента США Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Северную Корею действительно работает. Под словом «работает» подразумевается создание таких условий, при которых северокорейский лидер Ким Чен Ын проявляет наибольшую готовность демонтировать не только собственную ядерную, но и ракетную программу. Это означает, что северокорейское руководство пойдет на сотрудничество. Если существует возможность разрешить северокорейский кризис без начала военных действий, она заключается именно в этом, пишет Ребекка Хайнрихс в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ключевым элементом кампании по оказанию давления на КНДР является угроза применения американской военной силы, чтобы предотвратить развитие сценария, при котором Северная Корея получит ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. Поэтому когда Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис говорят о том, что они готовы «разобраться» с северокорейской проблемой, то к их заявлениям нужно относиться с полной серьезностью.

Недавний визит северокорейского лидера в КНР укрепил позиции КНДР в преддверии переговоров с главой Белого дома. До того момента, как состоялся визит Ким Чен Ына в КНР, отношения между Пхеньяном и Пекином были напряженными. Однако, похоже, что переговоры прошли успешно, отношения были укреплены. Это означает, что КНДР получила то, на что всегда делала ставку при реализации своей ядерной программы — дипломатическое прикрытие со стороны КНР.

Великая китайская стена

На протяжении длительного времени Китай отказывался прислушиваться к санкциям ООН в отношении КНДР. Примечательно то, что администрации Трампа все же удалось убедить Китай в необходимости сотрудничества и введении санкций против Северной Кореи. Китай до сих пор остается основным торговым партнером Северной Кореи. В настоящий момент из-за санкционной кампании объем торговли между Пхеньяном и Пекином продолжает сокращаться. Тем не менее, со стороны КНР были случаи нарушения санкционного режима в отношении Северной Кореи.

Однако укрепление отношений между КНДР и Китаем снижает вероятность нанесения превентивного военного удара со стороны США, поскольку существует угроза того, что конфликт перерастет в войну с КНР. В 1961 году Пекин и Пхеньян заключили соглашение, в котором указано, что КНР окажет помощь Северной Корее, если на нее нападут. В свою очередь Северная Корея поступит точно также, если нападение будет направлено против КНР. Несмотря на отсутствие заявлений со стороны официальных лиц КНР о приверженности Пекина обеспечению безопасности КНДР, государственные СМИ Китая недавно напомнили о готовности Пекина прийти на помощь Северной Корее.

Официальные лица США могут и дальше озвучивать угрозы о возможном военном ударе по КНДР, однако переговоры между Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином сигнализируют о том, что Вашингтон сможет воспользоваться военным вариантом только в качестве ответной меры на явный акт агрессии против американских войск, Японии или Южной Кореи. Северокорейский лидер не самоубийца, однако все же никто не застрахован от возможности такого нападения.

С другой стороны, переговоры между руководством КНР и Северной Кореи в преддверии переговоров с Трампом — это малоприятный факт, однако он не свидетельствует о том, что стратегия администрации США в отношении КНДР обречена на провал. Продолжение санкционной кампании против Северной Кореи в преддверии переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и во время этих переговоров является абсолютно необходимым.

Gage Skidmore Джон Болтон

Назначение Джона Болтона на должность советника президента США по национальной безопасности в период подготовки переговоров с КНДР — это проявление большого мастерства. Болтон имеет четкое представление о том, чем грозит появление у Северной Кореи ракет с ядерными боеголовками, и обладает энергией, необходимой для того, чтобы не позволить поставить граждан США в позицию заложников, которым угрожает ядерный удар.

Несомненно, Болтон предупредит Трампа о возможных сложностях и напомнит об ошибках, допущенных предыдущими президентами США в отношении КНДР. Также очень важно, что новый советник по национальной безопасности будет настаивать на отмене переговоров, если станет ясно, что северокорейский лидер предпримет попытку выдвинуть необоснованные требования, как это случалось в прошлом, или проявит неискренность в отношении процесса денуклеаризации.

Если переговоры не будут успешными, Трамп сможет честно заявить о том, что он предпринял все необходимые шаги для начала переговоров с КНДР, выразил готовность к прямым переговорам с Ким Чен Ыном, однако тот выдвинул невыполнимые требования. Санкционная кампания в отношении Северной Кореи будет продолжена, военные союзы Вашингтона с Токио и Сеулом будут укреплены, а угроза военного удара будет виднеться на горизонте, подобно грозовой туче. Продолжение кампании по давлению на КНДР — это лучший способ для того, чтобы избежать войны.