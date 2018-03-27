Прошедшая неделя не должна была запомниться американскому президенту чем-то особенным. В планах были встречи с министрами, телефонные разговоры с иностранными лидерами, празднование Пасхи в Белом доме и встреча с президентами прибалтийских стран по случаю столетнего юбилея их независимости. Все в пределах нормы, ничего неординарного или хотя бы необычного.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Запланированное спокойствие было нарушено противниками нынешней администрации, которые как только могли старались испортить Трампу намеченную передышку.

Дела сердечные

Продолжающаяся в американских СМИ истерия по поводу прошлых романтических похождений нынешнего главы государства вышла на новый уровень.

До сих пор интересующимся этой темой изданиям приходилось довольствоваться порноактрисой Сторми Дениелс, которая уже давно купается во внимании прессы, в час по чайной ложке скармливая журналистам все новые подробности своего романа с Трампом, а главное того, как различные представители миллиардера старались заставить ее держать этот эпизод своей биографии в секрете. Теперь же на растерзание «четвёртой власти» себя отдала бывшая фотомодель журнала «Плейбой» Карен Макдугал. Решив не размениваться по мелочам, Макдугал сразу дала часовое интервью одному из самых влиятельных телеканалов — CNN, в котором подробно рассказала о своём романе с Трампом в 2006 году. Стремясь выжать из признания как можно больше, сначала CNN, а потом и другие медиа начали новую волну кампании по дискредитации президента.

Официальной реакции из администрации президента или от кого-либо из обширного клана Трапов не последовало, но и предположить, что бушующий в СМИ скандал совершенно не отразился на климате внутри Белого дома, тоже нельзя…

Атака на министров

В последние недели Дональд Трамп перестраивал свою команду, не обошлось без изменений и в последние дни. Но на этот раз отставка чиновника высокого ранга была связана не с его взглядами или достижениями, а с давлением со стороны оппозиции. На этот раз информационному нападению подвергся министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. В отношении министра была применена схема, уже отработанная в отношении сторонников Трампа.

U.S. Department of Veterans Affairs Дэвид Шулкин

Бдительные журналисты, ведомые жаждой справедливости и утечками информации из того или иного ведомства, обнаруживают нестыковки в финансовых документах и заключают, что глава этого ведомства использовал деньги налогоплательщиков на собственные нужды. Например, чтобы съездить с семьей в отпуск… Далее скандал в прессе, политическое давление и, наконец, отставка.

Несколько месяцев назад эта схема была успешно отработана в отношении министра здравоохранения, которого Трампу пришлось заменить. Не так давно по той же методике оппозиция пыталась «свалить» министра городского развития, но там скандал удалось замять. И вот, следующим «слабым звеном» оказался Дэвид Шулкин — единственный чиновник такого высокого уровня, сохранивший свой пост при смене президентских администраций.

Пресса и демократы, не смущаясь, атаковали выбранного на этот пост ещё Обамой Шулкина, и атака, наконец, принесла плоды. Трамп отправил проштрафившегося министра в отставку, а на его место предложил на рассмотрение сенату кандидатуру Ронни Джексона, главного врача Белого дома. Джексон оказал президенту немалую услугу, заявив после медицинского обследования о безупречном здоровье первого лица и разом погасив слухи о психических отклонениях Трампа. К тому же будущий министр по делам ветеранов сам всю жизнь посвятил военной службе и лишь несколько последних лет провёл в Белом доме, сохраняя все звания и регалии. Трамп любит военных, а ещё больше любит лояльных, что делает Джексона фактически идеальным кандидатом на неожиданно освободившийся пост.

Атака оппозиции удалась, но привела не к разладу в президентской команде, а к замене профессионального политика Шулкина, назначенного Обамой, на хорошо понимающего субординацию Джексона, который и претендовать бы не мог на такой высокий пост, если бы не желание Дональда Трампа…

Восток — дело тонкое

К всеобщей атаке на решившего передохнуть Трампа присоединился и его самый мощный противник — Китай. Стало известно, что власти КНР не станут безропотно терпеть все новые торговые ограничения, вводимые «страной свободных» с подачи Трампа. Власти Срединного Государства анонсировали ввод своих собственных пошлин на ввозимые из США товары. Всего в списке 106 различных наименований продукции, а объём тарифицируемой торговли оценивается в 50 миллиардов долларов в год.

Цитата из к/ф «Возвращение дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Противостояние

Китай даёт Трампу понять, что, несмотря на всю внешнюю дружественность и неагрессивность, Пекин прекрасно понимает намерения Вашингтона и готов вести борьбу на любых фронтах. И хотя в ответ на вести о китайских пошлинах «лидер свободного мира» написал в твиттере, что никакой торговой войны между США и КНР нет, это никого не введёт в заблуждение…

За 14 месяцев в Белом доме Трамп успел приучить администрацию и СМИ к резким перепадам активности, переносам фокуса внимания с внешней политики на внутреннюю и обратно… видимо, и в это раз за периодом малой активности должен последовать какой-то неожиданный ход. Станет ли таким ошеломляющим оппонентов маневром предложенный президентом ввод войск для защиты границы США с Мексикой, или встреча с Владимиром Путиным в Вашингтоне, или резкий вывод американского контингента из Сирии… пока неясно. Ясно лишь то, что Трамп никогда не спускает обид и всегда наносит ответный удар.