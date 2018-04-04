В Башкирии снижение объёма инвестиций в основной капитал за 2017 год было предсказуемым, но показатель падения в 30% произвел ошеломляющее впечатление. Как республиканские власти пытались приостановить сокращение инвестиционного потока в регион и чем объясняется масштаб снижения, выясняет корреспондент ИА REGNUM.

Nurgayan K Ночная Уфа

Спад во время взлёта, взлёт во время спада

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение объема инвестиций происходило не только в Башкирии и не только в 2017 году. Так, в 2015 году в Приволжском федеральном округе по сравнению с 2014 годом объём инвестиций в основной капитал снизился, индекс составил 92,5% (в РФ — 91,6%), из 14 регионов Поволжья объём инвестиций увеличили пять субъектов, в восьми регионах отмечено падение. Тенденция сохранилась и усилилась в 2016 году — в ПФО объём инвестиций в основной капитал в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился (индекс 92,3%), показатели улучшили только два региона. По итогам 2017 года темпы снижения объёма инвестиций несколько замедлились (индекс 96, 1%), нарастить объём инвестиций смогли уже восемь регионов.

Башкирия из общей картины несколько выбивается. Когда у большинства соседей по округу инвестиционные дела идут неважно, республика увеличивает инвестпортфель, и наоборот.

«За 2015 год из всех источников финансирования республика привлекла в основной капитал 316,7 млрд руб. инвестиций (индекс 100,2%) и показала второй после Татарии результат в ПФО. Наиболее неблагоприятным для округа стал 2016 год, однако Башкирия тогда показала неплохие результаты и стала лидером ПФО по росту объёма инвестиций в основной капитал: инвестиционный портфель увеличился до 360 млрд 946,386 млн рублей (индекс 104,2%), в то время как все остальные регионы, кроме Татарии (100%) и Удмуртии (101,3%) снизили объём инвестиций. Итоги 2017 года, по данным Росстата, для Башкирии неутешительны — 260 млрд 894,4 млн инвестиций, с самым низким индексом по всему округу в 70%, в то время как в среднем по России индекс составил 104,4%», — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt.

Kmd.dk Экономика

Существует мнение, что неожиданный инвест-взлёт 2016 года и дальнейшее падение вызваны инерционностью республики.

«Республика большая, она медленно набирает скорость и так же медленно тормозит, это наблюдается и в политике, и в экономике. Это не недостаток и не преимущество, это особенность региона, которую можно и нужно использовать», — выдвигают свою версию знатоки местных реалий.

Эйфорию сменило прозрение

Патриоты Башкирии предпочитают ссылаться на место республики в рейтинге инвестиционной привлекательности. «Если в 2015 году в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), республика занимала только 40-е место, то в 2016 году поднялась уже на 20-е, а в 2017-м — на 13-е место», подчеркивают в ИА «Башинформ». При этом почти не упоминается тот немаловажный факт, что в 2015 году АСИ делало свои выводы, основываясь на результатах 2014 года, в 2016-ом — на результатах 2015-го, в 2017 — на итогах относительно благополучного для республики 2016-го года. Какое место окажется у республики по результатам 2017 года, пока неизвестно, но уже понятно, что заоблачных высот региону не достичь.

О том, что еще в августе 2016 года премьер-министр республики Рустэм Марданов напоминал, что в 2017 году Башкирии поставлена амбициозная цель войти в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов РФ, региональные власти старались не вспоминать, а ведь было и такое.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

Нельзя сказать, чтобы в местном Белом доме не догадывались о том, какими окажутся для республики итоги года в сфере инвестиций. В декабре 2017 года глава республики Рустэм Хамитов посетовал, что «по итогам 2017 года Башкирия продемонстрировала «минус» в части привлечения инвестиций», и назвал такой показатель «неприятным», сославшись на объективные причины.

Тем не менее в том же декабре 2017-го звучали победные реляции о том, что Башкирия занимает лидирующую позицию в ПФО по привлечению объему инвестиций за последние 5 лет, в реальном выражении данный показатель увеличился более чем на 26% — это первый результат в ПФО. Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков при подведении предварительных итогов за 2017 год напирал на то, что статус приоритетных проектов в республике имеют 79 объектов на 430 млрд рублей, из которых 41 объект претендует на меры господдержки. По его словам, «при условии успешной реализации приоритетных проектов к 2030 году будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест». Инвестиционные соглашения были заключены с 38 объектами на 242 млрд рублей.

В 2018-м тональность отчётов начала меняться. 6 марта во время выступления на коллегии Министерства экономического развития Башкирии Хамитов, не приводя конкретных цифр, с долей легкого огорчения обтекаемо сообщил, что «по итогам 2017 года инвестиции в республике сократились».

И только в конце марта на 51-м заседании парламента Башкирии в представленном отчёте о результатах деятельности правительства в 2017 году среди «нерешённых проблемных вопросов» самым насущным был обозначен «ощутимый спад объёма инвестиций».

«По итогам прошлого года мы не вышли на прогнозные ожидания и несколько отстали от среднероссийских цифр», — был вынужден признать премьер республики Марданов.

Причины удобные и неудобные

Одной из объективных причин похудения инвестпортфеля республики региональные власти считают завершение ряда инвестпроектов.«Многие крупные проекты, которые мы начинали пять-семь лет назад, завершаются. Новые ещё только прорабатываются», — пояснил руководитель республики.

Ряд объектов был действительно сдан, например, гостиницы, построенные к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стараниями минэкономразвития Башкирии из перечня приоритетных инвестпроектов исчезли и такие, как создание индустриального парка «Агидель», строительство трубного завода в Янауле, производства с полным циклом переработки древесины и выпуском высокотехнологической продукции ООО «Селена», создание Российского Паралимпийского центра в Уфе.

«А где завод-то, который должен был открыться в 2015 году?» — недоумевают жители городка Янаул в соцсетях. «Где индустриальный парк, где обещанный порт класса река-море?» — вопрошают жители несостоявшейся атомной столицы Башкирии, моногорода Агидель.

Уфимцы же почти не удивились, узнав, что Российский Паралимпийский центр превратился в Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской, и даже не спрашивают, «а где нарисованные на планах парковая зона и гребной канал?».

Ещё одной причиной падения объёма инвестиций является, по мнению властей, несговорчивость инвесторов. Как выразился глава Башкирии в марте 2018 года, «инвестор не очень хочет связываться с бюджетными деньгами, бюджетным финансированием, потому что там увеличительное стекло совершенно другое, через которое рассматривают бюджетные денежные потоки, проверки совершенно другие». Кроме того, некоторые инвесторы затягивают строительство.

«Мы видим, что площадки пустуют, работа не ведётся. Появился инвестор, начинает работать — пожалуйста, работай. А если он тянет — «завтра, завтра», и это превращается в годы, — то такие инвесторы на самом деле не нужны», — заявил глава Башкирии в феврале 2018 года .

В марте руководитель региона заявил, что не видит «особого желания со стороны крупных, в том числе промышленных предприятий стимулировать рост инвестиций».

«Так не пойдёт, мы так не договаривались. Вы должны, обязаны работать в этой части жёстко и предметно по тем согласованным планам, которые мы с вами будем обсуждать на наших встречах», — потребовал Хамитов от директорского корпуса.

Есть претензии и к населению. В течение нескольких последних лет неоднократно говорилось о недопонимании важности инвестпроектов жителями населенных пунктов и улиц, рядом с которыми возводятся проекты, речь зашла даже о прямом «сопротивлении населения размещению новых производств на территории республики».

Pixabay Мясная продукция из России

Так, жители Благоварского района были недовольны ООО «Башкирская Мясная Компания», построившей современный свинокомплекс (сумма инвестиций 9 млрд 242,4 млн рублей, трудоустроено 618 человек). Жители нескольких микрорайонов Уфы и ряда деревень (Дорогино, Грибово, Князево) были и остаются против строительства и функционирования подразделения австрийского завода «Кроношпан» ООО «Кроношпан Башкортостан» (сумма инвестиций около 7 млрд рублей, рабочие места для 250 человек). В июле 2017 года жители зауральского Сибая собирались протестовать против строительства в их городке цементного завода (инвестором в реализации совместного российско-китайского производства является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ», общая стоимость строительства цементного завода в Сибае оценивается в $200 млн, планировалось создание от 200 до 500 рабочих мест).

«Население можно понять — никто не хочет жить рядом со свинокомплексом, например. Но как же мы будем развиваться в противном случае?» — разводил руками Рустэм Хамитов в 2016 году.

В феврале 2018 года Хамитов делает откровенное признание об отсутствии у республиканских властей четкого понимания причин пробуксовки их инвестиционных мечтаний, отметив необходимость «проанализировать ситуацию: почему это произошло, с чем связано» и «оценить, насколько эффективно работает каждая мера государственной поддержки».

В марте этого же года была выдвинута еще одна причина снижения инвестиционной активности, на этот раз основная. Главным негативным фактором, вызвавшим снижение инвестиционной активности, было признано удорожание реальной стоимости кредитов. По мнению Марданова, именно это сделало многие проекты неэффективными, потребовало их пересмотра, сократило финансовые возможности предприятий.

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Они старались

Что же делалось властями для сохранения и увеличения объема инвестиций? Об этом рассказывает глава региона.

«С инвесторами мы работаем очень дотошно, серьёзно. Реализуем меры господдержки, внедряем новые преференции. Сформировали перечень приоритетных проектов, создали институты развития. Сокращается административное давление на бизнес, в муниципалитетах работают инвестиционные уполномоченные. Правительство республики уже сформировало ряд предложений по совершенствованию инвестиционного законодательства, созданию специального фонда для строительства объектов инфраструктуры, субсидированию затрат инвесторов на приобретение оборудования и т.д.», — перечислил Хамитов.

Власти также намеревались заниматься «точечной работой с каждым муниципальным образованием», при этом «все они должны иметь свои бизнес-планы».

К новым преференциям можно отнести и налоговые льготы. В 2017 году в Башкирии проведено снижение для ряда проектов региональной ставки по налогу на прибыль с 17% до 10%, однако воспользоваться новшеством смогли далеко не все инвесторы. Преференция предоставляется в отношении инвестпроектов с объёмом капитальных вложений от 50 млн рублей, кроме того, региональный инвестпроект не должен реализовываться некоммерческой, страховой или финансовой организацией, а также резидентом особой экономической зоны или ТОСЭР. И наконец, 10%-ая ставка налога на прибыль устанавливается только для организаций, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Таким образом, облегчение налогового бремени коснулось всего нескольких десятков разных проектов, среди них и относительно недорогое создание комбикормового цеха и элеватора (инициатор проекта — пока мало кому известный ООО «Благоварский СГЦ»), и проекты «гигантов» — возведение установки замедленного коксования (ПАО АНК «Башнефть»), а также модернизация колонного оборудования производства кальцинированной соды (ОАО «Башкирская содовая компания»).

Кроме того, бюджетные инвестиции в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в 2017 году выросли с 6,3 млрд до 14,7 млрд руб., с учетом особенностей бюджетного процесса, было освоено 10 млрд руб. В республике был создан Фонд развития промышленности, предпринимались и другие меры.

Эксперты отмечают, итоги Сочинского инвестфорума-2018 (подписаны соглашения на сумму в 63,5 млрд. руб.) для Башкирии также следует оценивать положительно. Политолог Дмитрий Казанцев выразил мнение, что новый пакет инвестиционных соглашений, подписанных республиканским правительством с представителями крупнейших экономических структур в первую очередь подчеркивает результаты построения эффективного частно-государственного партнерства и позиционирования Башкирии как экономически активного субъекта РФ.

Выход из инвестспада: надежды и сомнения

Выход из инвестиционного виража в Башкирии ищут сообща. Исполнительная власть взаимодействует с законодательной, ведутся беседы с директорским корпусом, предпринимателями всех рангов и масштабов, учеными и общественниками.

«Республиканские власти сделали что могли, главой региона и премьер министром прилагаются ощутимые усилия. И всё же главного роста инвестиций мы ждём от столицы Башкирии, где проживает четверть населения региона, но вот насколько активны в мэрии Уфы? Насколько мэрия готова снизить административные барьеры, умерить давление надзорных органов, при этом не забывая о безопасности любого проекта? Вопрос остается открытым», — считает правозащитник Валерий Аббасов.

Pravitelstvorb.ru Рустем Марданов

По последним данным, озвученным в мэрии Уфы 4 апреля 2018 года, в столице Башкирии реализуется 122 инвестиционных проекта с вложением 189 млрд рублей. Ещё два инвестиционных проекта включены в перечень приоритетных в Башкирии. При условии их полной реализации в Уфе будет создано почти 9,5 тысяч рабочих мест. Сохранится и структура инвестиций — более 90% общего их объема — это средства частных инвесторов.

Под проекты меняется законодательство: как ранее писало ИА REGNUM, правительство Башкирии скорректирует региональное законодательство, в него будет внесено изменение по специальным инвестиционным контрактам, это привлечет как минимум два крупных проекта федеральных компаний, которые ждут эти поправки.

Экономисты предлагают дальнейшее предоставление налоговых льгот, «по имуществу — 0% на 10 лет, по прибыли — 2% первые 5 лет, 7% — следующие 5 лет и 15,5% — последующие 10 лет», а также отменить на 10 лет транспортный налог, освобождать от налога на землю сразу на первые 10 лет, а не на пять, как у конкурентов. Режим свободной таможенной зоны и льготные условия аренды (2% от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет без учета понижающих коэффициентов около 30 тыс. рублей за 1 гектар) также добавит конкурентоспособности.

Правительством республики решается вопрос о продлении сроков льготного выкупа земли, арендованной предпринимателями под производственные, торговые, складские и другие объекты, предполагается, что в каждом районе республики будет составлен перечень подготовленных площадок, уже согласованных с населением, которые муниципалитет может предложить появившемуся инвестору.

Глава региона предложил директорскому корпусу «предметно заняться» темой инвестиций.

«Если для вас и ваших головных компаний этот вопрос, может быть, не является первоочередным, то для нас это тема жизни и смерти. Давайте начинать работать по-настоящему. Мы вам будем в том числе планировать инвестиции. Создавайте новые производства, тормошите своих руководителей, которые расположены в Москве или других городах Российской Федерации, и требуйте от них обновления, модернизации, строительства новых установок, производств, предприятий и т.д.», — убеждал руководителей предприятий Хамитов.

Он также пояснил, что к 2025 году республика должна выйти на объёмы 600—650 млрд рублей инвестиций в год, то есть ежегодно их необходимо наращивать на 50—60 млрд рублей.

Сбудутся ли эти планы, покажет дальнейшее развитие экономической и общественно-политической жизни региона.