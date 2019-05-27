Тюменские родители бьют тревогу по поводу тенденции развала в культурных учреждениях. Тем временем в культурном вакууме набирают силу «популярные молодёжные исполнители» с деструктивным посылом, говорят они.

Иван Шилов ИА REGNUM Поколение Z

Два с половиной миллиона просмотров и почти четыре с половиной тысячи комментариев набрал ролик «Я Не Ребёнок» репера Thrill pill (в дословном переводе «острые таблетки»). Концерт данного исполнителя прошёл в Тюмени 18 марта. Дорогостоящие билеты скуплены за день до концерта. Фотоотчёт с автограф-сессии говорит о высокой популярности Thrill pill в Тюменском регионе. На снимках с модным рэпером, который матом не разговаривает, он на нём вроде как читает — подростки. Право на снимок со «звездой» давали вип-билеты стоимостью свыше тысячи рублей. Конечно, дети не заработали ещё на дорогие билеты. Деньги дали родители, которые вряд ли в курсе, на какой именно концерт ходило их дитятко.

«Кто сомневается в том, что этот Thrill Pill является для детей авторитетом, а его поведение образцом для подражания?» — вопрошают тюменские родители.

И, конечно же, возмущены, что люди часто говорят о невозможности оплаты культурного досуга детей, но при этом находятся «тыщи» на концерты модных исполнителей. Нынешних детей, родившихся после 2000 года, принято называть поколением Z. Они не мыслят себя без технологий, вайфая, гаджетов, у них тонкие, часто рвущиеся социальные связи, изломанная психика.

«Люди старше 20 удивляются тому, почему «дети» так любят исполнителей типа Face, Pharaoh, Thrill Pill и прочих до ужаса похожих друг на друга молодых бунтарей. Если хотите, можно назвать это рафинированным эпикурейством, где стремление человека к счастью ставится в центр, а вся остальная шелуха в виде общественного мнения, проблем быта и прочих проявлений «взрослой жизни» шлется на три буквы», — пишет в «Актуальных комментариях» молодой политолог Михаил Карягин.

Thrill Pill Цензурная часть обложки Chelsea 2 (2017)

Кто все эти кумиры и каковы истоки их бунтарства и почему их так любят мальчишки и девчонки — тема для психологического трактата, который в статью не уложится. Если смотреть поверхностно на «образцы для подражания», то это обычные дети с сильно запущенным воспитанием, акцентируют внимание тюменские родители.

Уроженец Уфы Иван Дрёмин, известный, как рэпер Face, считается одним из самых популярных исполнителей поколения Z. Можно лишь посочувствовать родителям и учителям детей, которые берут с него пример.

«Меня зовут Иван, мне 20 лет, я страдаю неврозом, у меня часто бывают панические атаки. С самого детства я хотел, чтобы меня признали, обратили внимание. В школе меня считали выродком, моих родителей хотели лишить родительских прав, а меня — сдать в детский дом, посадить в детскую колонию, пришить мне какое-нибудь дело. Я был трудным подростком», — сообщает сам о себе в одном из треков Иван Дёмин.

Другой популярный у школьников Уральского региона 18-летний рэпер Максим Дурманов, он же «Лакшери кид», из Перми говорит о том, что Thrill Pill и Face — его кумиры.

«Я до седьмого класса жил в Екатеринбурге. Учился на пятёрки. Потом родители развелись, и я переехал в Пермь к маме, и всё полетело. Просто перестал учиться. В Перми много школ сменил, меня отовсюду выкидывали — плохо себя вёл. Очень много людей, с которыми я дружу, говорят, что закончат шарагу и пойдут работать. Но это чушь. В смысле работать? Ты пять дней в неделю работаешь, приезжаешь домой уставший и ложишься спать. На следующий день то же самое. Это же не жизнь! Я лучше волосы в зелёный покрашу, и мне дадут деньги на YouTube за просмотры, чем буду ходить на работу пять дней в неделю», — заявил он в интервью интернет-журналу «Звезда».

Я Не Ребенок (Chelsea 2 snippet), Thrill Pill Читатель рэпа Thrill Pill

На сайте исполнителя Thrill Pill также говорится о разводе его родителей. Парень бросил школу в 10-м классе. По сведениям сайта, его мать, чтобы не было проблем с органами опеки, забрала документы из школы и позволила сыну «заниматься творчеством».

Молодые люди всем показывают, как просто стать современной «звездой». Не надо семь лет в музыкальной школе по три-четыре часа в день осваивать инструмент и сольфеджио. Взял в руки микрофон и сетуй в социальных сетях на плохих родителей, таких же учителей, глупых одноклассников, враждебный мир. Тысячи лайков обратят внимание менеджеров от шоу-бизнеса — и ты уже колесишь по стране с «матерными частушками», ещё и денег заплатят, и мир у твоих ног. Прекрасный «социальный лифт», не правда ли?

Никто не говорит, что надо запрещать выступления рэпера Thrill Pill, который кричит, что он взрослый, ему нужны деньги, водка и не надо навязывать ему школу. Период подросткового максимализма переживали все. И ранее были хиппи, панки, «металлисты» и прочие неформальные объединения молодёжи — как уход из «мира взрослых» в эфемерную страну вечного детского протеста. Тем более эти рэп-исполнители не только пропагандируют ранние сексуальные контакты, алкоголь и наркотики, но и кричат про взрослых, недородителей, которые делают детей или разменной монетой в выяснении отношений друг с другом, или на своих отпрысков смотрят как на помеху в бизнес-планах, или возмещают внимание деньгами. Они кричат нам о нас, чтобы мы их услышали чрез матерные потоки. И через их «творчество» можно узнать о болях поколения Z.

Pxhere.com Детский протест

Поэтому запрещать — не выход. Надо этому противопоставить адекватную жизнь, настоящее музыкальное воспитание, считают тюменские родители. А с культурным образованием неладно, особенно в Тюменском районе, где закрылись три хоровых коллектива в ДК «Мечта». Меняются руководители студий, в очаге культуры работники не задерживаются по причине маленькой зарплаты, отсутствия жилья. Но это не волнует вышестоящее руководство.

«Мы уверены, до тех пор, пока должностные лица, отвечающие за культуру, будут и далее безнаказанно и безответственно разрушать здоровые ростки народных традиций, мы не сможем эффективно противостоять деградации культурно-исторического кода России», — пишут тюменские родители.

После разговора с тюменскими родителями вспоминаешь о массе теорий вроде «Детство 2030», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». В документах, безусловно, говорится о важных моментах формирования будущего, таких как патриотическое воспитание, возрождение семейных ценностей, поддержка национальных и культурных традиций. Откройте и прочтите, если продерётесь через терминологию: «общественный дискурс», «стейкхолдер», «позитивное использование миграционных процессов», «нуклеарная семья». Обычные граждане, не специалисты, даже не в курсе стратегических дум в министерствах и ведомствах и забот о родительстве и детстве в нашей стране. Обычные граждане страны знают заброшенный хоровой коллектив в тюменском Доме культуры, где воспитывались дети с детсадовского возраста: пели народные песни, учились музыкальной грамоте. И тех же ребят, которые заполнили вакуум рэп-культурой, которую создают такие же заброшенные дети.