Благодаря Астанинскому мирному процессу сначала удалось добиться временного режима прекращения огня в Сирии, который впоследствии стал постоянным и привел к созданию зон деконфликтации. Безусловно, не все проблемы решены: в некоторых частях страны продолжаются бои из-за непреклонности сирийского правительства и желания ряда оппозиционных группировок упрочить свои позиции, прежде чем они сядут за стол переговоров. Тем не менее в целом складывается впечатление, что окончание сирийского конфликта уже близко, пишет Ильнур Челик в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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В рамках Астанинского мирного процесса был проведен организованный Россией саммит в Сочи, в котором приняли участие официальные лица Ирана и Турции. По его итогам лидеры трех стран обсудили пути развития процесса в Сирии. За этим саммитом теперь следует встреча в Анкаре, где будут обсуждаться дальнейшие шаги в рамках достижения мирного урегулирования, консолидация зон деконфликтизации и начала обсуждения будущей конституции Сирии.

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В будущем подобный саммит пройдет и в Иране. Как ожидается, представители всех трех стран подчеркнут, что единство и территориальная целостность Сирии должны быть сохранены. Такое развитие событий — неприятная новость для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые, как отмечает автор, пытаются создать «подконтрольное Рабочей партии Курдистана (РПК)» квазигосударство на севере Сирии при поддержке США.

Анкара хочет, чтобы все заинтересованные стороны поспособствовали созданию в Сирии той или иной формы демократического порядка, основанного на правлении большинства, а затем передали Сирию сирийскому народу и ушли из страны.

Турция, подчеркивает автор, освободила анклав Африн, выгнав оттуда YPG, а также освободила территории западнее реки Евфрат, нанеся поражение боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турецкие войска пришли туда не для захвата территорий, но для того, чтобы положить конец присутствию террористов в регионе. Анкара теперь планирует оказать поддержку в восстановлении административной инфраструктуры в этих регионах, после чего она будет передана курдским и арабским владельцам. Анкара также ожидает, что другие стороны поступят так же.

Москва заключила особое соглашение с Дамаском, благодаря которому Россия смогла создать две базы на Средиземном море. Автор отмечает, что им следует позволить остаться там при условии, что они смогут достичь тех же договоренностей с будущими администрациями Сирии. США же, которые пошли на сотрудничество с YPG вопреки протестам Анкары, придется рано или поздно покинуть Сирию.

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Сирию также необходимо избавить от связанных с РПК партии «Демократический союз» (PYD) и курдских вооруженных формирований YPG. Бывшим курдским политикам, которые были выгнаны из Сирии YPG, нужно позволить вернуться.

Таким образом, Турция, Россия и Иран начали благотворный процесс, который уже дал значительные результаты. Теперь они должны показать мировому сообществу, что они могут добиться мира и политического решения. Решение этой сложнейшей задачи впереди.