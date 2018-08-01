



Тереза Мэй

Эксперты лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) в Портон-Дауне, которая является подразделением министерства обороны Великобритании, не смогли подтвердить, что вещество, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в России. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил глава лаборатории Гэри Эйткенхед. По его словам, к выводам, что нервно-паралитическое вещество разработано в рамках советской программы «Новичок», а за покушением стоит Москва, пришли уже сами британские власти на основе данных спецслужб.

Заявление военного ученого из Великобритании прозвучало накануне запланированного на 4 апреля специального заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором будет обсуждаться инцидент в Солсбери, по итогам чего будет принят отчетный документ. И в тот момент, когда в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступал российский президент Владимир Путин, который отметил:

«Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне — это в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, — сообщил, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества. Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом: завтра мы созываем сессию исполкома ОЗХО, для того чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом. Как минимум мы поставили 20 вопросов для обсуждения, и надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании, хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию, и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах России. Как вы знаете, Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно, конечно, будет расследоваться».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Безусловно, слова Эйткенхеда еще не являются «чистосердечным признанием» в том, о чем говорят сегодня многие — что некоторые британские политики, в авангарде которых выступили премьер Тереза Мэй, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Гэвин Уильямсон, устроили антироссийскую провокацию с неопределенными пока целями. Но учитывая, что «абсолютная уверенность» Лондона в причастности Москвы к инциденту в Солсбери строилась на шатких основаниях, даже такое заявление ученых британской военной лаборатории грозит произвести эффект политического потрясения в карточном домике. По крайней мере в самой Великобритании, как передает Sky News, Джонсона призвали объяснить его уверенность в том, что «Новичок» родом из России, причем ссылался министр как раз на экспертов из Портон-Дауна. А сейчас источник в МИД Великобритании называет этот комментарий своего шефа «оговоркой», но настаивает на своем — виновата Москва. Однако в это не верит оппозиция.

Депутат от Лейбористской партии Крис Уильямсон сообщает «дорогой Британии», что «Джонсон, ваш министр иностранных дел, просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны». Об «ошибке» главы дипломатического ведомства заявляет и теневой министр внутренних дел Диана Эбботт. Можно не сомневаться, что аналогичные острые вопросы будут заданы властям тех стран, которые пошли на поводу Лондона и выслали российских дипломатов в знак «солидарности» с британским правительством. В первую очередь можно ждать, что в неудобном для себя положении окажутся премьер-министр Германии Ангела Меркель (ХДС) и примкнувший к ней глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, хотя его действия не одобряли даже в собственной партии. Учитывая, что Меркель, войдя в «либеральную коалицию» вместе с Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном, оказывала давление на ряд стран, требуя от них присоединиться к кампании по высылке дипломатов, проиграть она теперь может сильно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отметим и еще один примечательный нюанс. Совпадение это или нет, но заявление британских военных ученых прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сначала поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, пригласил его в ближайшее время совершить визит в Вашингтон и на фоне заявления хозяина Белого дома о намерении вывести американские войска из Сирии. Не исключено, что таким образом Трамп сознательно шел на слом игры, затеянной англо-немецко-французской «либеральной коалицией». Принимая вчера, 3 апреля, представителей прибалтийских республик, президент США сначала назвал себя самым большим «противником России» и тут же сообщил, что у него могут быть очень хорошие отношения и диалог с Путиным, а «ладить с Москвой — это хорошо». Иными словами, Трамп продемонстрировал, что не собирается поддерживать дипломатическую изоляцию российского президента, и причин тому может быть множество.

Например, американский лидер не хочет отталкивать Россию, как и терять Турцию, в преддверии новой большой игры на Ближнем Востоке, направленной против Ирана. Или же Трамп руководствуется задачей разгрома зарубежных союзников его противников внутри Соединенных Штатов. Но в любом случае его действия способствуют тому, что кабинет Мэй и ее сателлиты за пределами Великобритании оказываются в сложном положении. Так дело может дойти и до отставок и переформатирования политического поля. А вместе с тем — и до конкуренции за Россию. Как пишет французский политолог Сириль Бре из Парижского института политических исследований, в отношении Москвы «решение не может прийти из США», поскольку «в разгар «русского дела» со стороны Вашингтона любое умиротворение или примирение с Россией для республиканцев будет выглядеть как признак слабости». Поэтому «решение может прийти только из Европы, только Европа знает, что, столкнувшись с Россией, мы должны найти средний путь между примирением и победой». Но пока процессы только развиваются.