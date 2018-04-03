В январе 2018 года, в преддверии национальных выборов, намеченных на 12 мая, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ошеломил многих наблюдателей, когда согласился на политический альянс с самыми экстремистскими шиитскими группировками, некоторые из которых внесены США в список террористических организаций. Также не стоит забывать, что все шиитские группировки в Ираке подконтрольны иранскому Корпусу Страже Исламской революции (КСИР), пишет Джон Ханна в статье для издания The Foreign Policy.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

Данный шаг премьер-министра Ирака был неожиданным, во многом потому, что Абади был одним из самых важных партнеров США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение более трех лет Вашингтон оказывал ему политическую, экономическую и, самое главное, военную и разведывательную поддержку. Эксперты недоумевали, как Абади мог опереться на наиболее антиамериканские сегменты иракского общества?

Тем не менее, инцидент должен был послужить призывом к пробуждению для администрации президента США Дональда Трампа. Конечно, нельзя сказать, что Абади — это марионетка в руках Ирана. Скорее всего, премьер-министр Ирака имеет близорукий краткосрочный политический расчет, надеясь получить поддержку во время выборов и остаться на второй срок.

Дональд Трамп и Хайдер аль-Абади. Вашингтон, март 2017 года

Большую озабоченность вызывает тот факт, что неожиданный шаг премьер-министра Ирака является свидетельством слабости американской дипломатии в отношении Ирака. Неужели американские высокопоставленные чиновники не потрудились напомнить Абади, что Вашингтон не ждет от премьер-министра Ирака того, что он освободит страну от самых опасных доверенных лиц Ирана всего за одну ночь, однако превращение доверенных лиц Ирана в полноправных политических партнеров — это черта, которую нельзя переходить, не столкнувшись с угрозой отмены всей поддержки со стороны США? Разве американские чиновники не проводили с Абади регулярные переговоры о будущих отношениях США и Ирака?

Если нет, то остается надеяться, что такие переговоры уже ведутся. Узкий дипломатический диапазон — это та проблема, с которой сталкивается американская администрация. А тут, как на зло, совпало так, что выборы в Ираке будут проходить практически одновременно с переговорами по КНДР и ядерной сделки с Ираном. Трамп должен принять решение по ядерной сделке также 12 мая. Ситуация осложняется тем, что в настоящий момент в государственном департаменте США и совете по национальной безопасности происходят крупные кадровые перестановки. Ситуация в госдепе и совете по национальной безопасности стабилизируется в лучшем случае к середине апреля. С таким плотным внешнеполитическим графиком вполне естественно, что в ближайшие недели и месяцы в отношении Ирака не ожидается каких-либо активных действий со стороны Вашингтона.

Иранская стратегия в отношении выборов в Ираке представляется достаточно ясной: доверенные лица должны получить достаточную политическую власть, чтобы заставить любое новое правительство Ирака потребовать вывода американских войск с территории страны. Вместо прямого военного столкновения между шиитскими группировками и американскими военными, Иран, скорее всего, попытается манипулировать демократическим процессом в Ираке. Если Ирану это удастся, то не понятно, как Вашингтон намерен противостоять требованию суверенного иракского правительства о выводе американских войск.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

Это стало бы внешнеполитической катастрофой для США, а не просто унижением. Потеря военного плацдарма в Ираке поставит под угрозу способность США противостоять амбициям Ирана на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты столкнулись бы с принципиальным стратегическим крахом в той части мира, которая долгое время считалась жизненно важной для интересов США, причем без единого выстрела. Такой провал, несомненно, вызовет ликование не только в Тегеране, но в Дамаске и Москве. Региональные союзники США, наоборот, будут дрожать при мысли о возможных последствиях провала Вашингтона.

Соединенные Штаты, безусловно, имеют инструменты для противодействия схемам Ирана. У Абади и других политических лидеров Ирака не должно остаться никаких иллюзий: если Ирану удастся сценарий с выборами, то Вашингтону будет сложно оказывать военную и разведывательную поддержку иракскому правительству. Багдаду также стоит задуматься о своих послевоенных потребностях. На недавней конференции в Кувейте Соединенные Штаты и другие международные доноры пообещали предоставить около $30 млрд на восстановление инфраструктуры Ирака. Маловероятно, что инвесторы будут готовы вкладывать свои деньги, если в Ираке установится гегемония КСИР.

Осталось всего шесть недель до начала иракских выборов. Остается только надеяться, что американская администрация, которая в настоящий момент сталкивается и с другими сложными проблемами в сфере обеспечения национальной безопасности, все же сможет найти способ доказать, что враги США не смогут добиться своих целей.