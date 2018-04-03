В Башкирии прошедшая неделя и начало новой запомнятся жителям республики не только обильными снегопадами и «разбором полётов» выборов 18 марта, но и острой постановкой вопросов борьбы с коррупцией. Вновь напомнила о себе проблема обветшалости зданий детских образовательных учреждений постройки 30−50 годов прошлого века, пристальное внимание уделялось теме здравоохранения, музыкальную общественность двух регионов будоражил вопрос происхождения духового инструмента курай.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Политика: пресловутый «человеческий фактор»

В результате встречи главы Башкирии Рустэма Хамитова и уфимского мэра Ирека Ялалова республиканскими властями было сделано заявление об оказании финансовой помощи городу в строительстве объектов социального назначения: школ, детских садов. Строительство детского сада в Максимовке, бассейна в Инорсе, поликлиники в Затоне уже финансируются при помощи республиканского бюджета. Заместителям, начальникам отделов муниципалитета была дана задача начать слаженную работу с соответствующими министерствами, ведомствами республики. Совместная работа двух ключевых фигур региона — руководителя столичной администрации и главы республики объясняется объективной необходимостью решения целого спектра смежных вопросов республиканской столицы и региона.

«Слухи о якобы имеющихся разногласиях между Хамитовым и Ялаловым активно муссировали оппозиционно настроенные к региональной вертикали деятели в башкирском сегменте соцсетей, сейчас оснований для таких разговоров стало гораздо меньше. Если внимательно проанализировать информационную политику руководителя республики, то можно обнаружить в ней минимальное количество мероприятий с прямым пиар-эффектом. Возможно, в условиях непростой социально-экономической ситуации и региональных экстрафакторах уровня Кемерово или Волоколамска такая информационная стратегия является более дальновидной и согласуется с усилиями ОНФ ограничить безудержный региональный пиар административных элит в регионах», — подчеркнул политолог Дмитрий Михайличенко.

«Коммерсантъ Уфа» сообщил, что ТИКи Советского и Ленинского районов Уфы направили в районные прокуратуры заявления, в которых попросили надзорное ведомство проверить возможное нарушение закона о выборах со стороны двух уфимских УИКов — №413 и 175. Об этом представители территориальных комиссий сообщили на встрече с членом ЦИК России Евгением Шевченко, прибывшем в Уфу для рассмотрения жалоб уфимских журналистов. На выборах 18 марта журналисты испортили один и вынесли с участка другой избирательный бюллетень, но УИКи отчитались о том, что все выданные бюллетени были погашены. В конце марта о ситуации в Уфе стало известно Элле Памфиловой, которая пообещала «разобраться» в этом. Руководители участковых комиссий признали свои ошибки, но списали их на «человеческий фактор».

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Экономика: уволенные и убыточные, импортозамещение и инвестиции

По данным Башстата, с начала года 99 предприятий и организаций Уфы были вынуждены уволить 1 тыс. 629 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет на данный момент 2 463 человека. Из числа уволенных сотрудников на сегодняшний день трудоустроены 734. Из них 678 человек — в своей организации. Как сообщало агентство «Башинформ», за первые два месяца текущего года по всей Башкирии уволены из-за ликвидации или сокращения численности штата организации 1 тыс. 874 работника. Из них трудоустроен 851 человек, назначена трудовая пенсия по старости — 125.

В Башкирии отмечен самый низкий процент убыточных организаций среди регионов Приволжского округа. Республика занимает пятое место в России после Дагестана, Санкт-Петербурга, Алтая и Чечни. Доля убыточных организаций в стране за 2017 год в среднем составила 26,3%, в Башкирии — 21,3%. Между тем, как отмечает Башстат, сумма убытка убыточных предприятий республики с 2016 года выросла с 12,3 млрд рублей до 24,5 млрд. По сумме сальдированной прибыли Башкирия занимает второе место, уступая только Татарии, а среди субъектов Российской Федерации — девятое место. Прибыль организаций республики (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) по итогам ушедшего года в действующих ценах составила 264,5 млрд рублей. Это на 63,3% превышает уровень 2016 года.

Для исправления ситуации и наращивания промышленного потенциала, в Башкирии разработан новый региональный план по импортозамещению. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в республиканское правительство. В рамках республиканской «дорожной карты» по содействию импортозамещению на 2015−2017 годы было запланировано 45 мероприятий, все они реализованы. Большую роль в реализации планов сыграли созданные в республике за последние годы профильные отраслевые кластеры. Среди них — кластер малотоннажной химии, кластер нефтегазового инжиниринга, геофизический кластер, территориальный нефтехимический кластер, а также кластер радиоэлектроники. Всего на реализацию проектов по модернизации, техническому перевооружению и организации производства новой продукции получено займов по шести проектам на сумму 1,7 млрд рублей. Одобрены еще три проекта на сумму 508 млн рублей.

Как сообщил «Коммерсантъ Уфа», правительство Башкирии скорректирует региональное законодательство после падения объема инвестиций в 2017 году на 100 млрд руб. по сравнению с 2016 годом. В качестве одной из основных причин падения объема инвестиций было названо увеличение стоимости заемного капитала. В частности, в законодательство республики будет внесено изменение по специальным инвестиционным контрактам, это привлечет как минимум два крупных проекта федеральных компаний, которые ждут эти поправки, названия компаний не называются.

Евгений Акатьев Коридор заброшенной школы №51

Социум: школы ветшают, больницы строятся, призывники отбраковываются

Образовательные учреждения Башкирии постройки с конца 30-х до начала 60-х годов нуждаются в ремонте или сносе. В Уфе экстренно расселяют детский сад №46 по улице Вологодской. Ранее предполагалось приступить к ремонту дошкольного учреждения летом. Однако по соображениям безопасности принято решение закрыть его прямо сейчас. Детский сад №46 построен в 1957 году, рассчитан он на 55 мест.

Родители учеников общеобразовательного учреждения в поселке Нижнетроицком Туймазинского района смогли достучаться до властей республики, которые, в свою очередь, пообещали сделать в здании ремонт. Так, в текущем году на эти цели из бюджета региона будут выделены 60 млн рублей.

«БашНИИстрой» порекомендовал снести старое здание школы №44 в Уфе. Ранее образовательное учреждение 1937 года постройки планировали реконструировать.

Более пяти лет стоит пустым здание школы №51 в микрорайоне Инорс.

«Школа 1935 года постройки растаскивается по досочке, по кирпичику, а ведь в ней учился Герой Советского Союза Александр Вакульский, для микрорайона она имела большое значение», — огорчаются жители Калининского района Уфы.

Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в республике за последние пять лет выросли в шесть раз и достигли 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сейчас ВМП в республике получают 50% нуждающихся. В 2011—2012 годах эта цифра была 10%. Кроме того, в прошлом году в Башкирии выполнена 151 пересадка почки, 15 — сердца, 14 — печени. В ближайшие годы на строительство новых объектов здравоохранения республики будет направлено 15 млрд рублей. Будут построены новый корпус онкодиспансера, новый корпус кардиоцентра, детские поликлиники и хирургические корпуса в муниципалитетах.

Из республики на военную службу этой весной отправятся около 5 тыс. призывников. Это меньше, чем в предыдущие годы. Сокращение количества солдат-срочников связано с увеличением числа военных, которые служат по контракту. Служить новобранцам из Башкирии предстоит в разных регионах России. По данным военного комиссариата РБ, в среднем по республике показатель годности к службе в армии составляет 73%, то есть более четверти молодых людей отбраковывается медицинскими комиссиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Криминал: многоликая коррупция

В Уфе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего замначальника управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района. Он обвиняется в мошенничестве, получении взятки, злоупотреблении должностью. Летом прошлого года к заместителю по хозрасчетной деятельности обратилось частное предприятие с просьбой уложить асфальт на его территории. Чиновник оформил этот договор, направив на благоустройство средства из бюджета, а сумму в 1,3 млн потребовал себе лично. При получении денег замначальника задержали оперативники. Выяснилось, что ранее подозреваемый пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищения.

В Башкирии сотрудник полиции и директор ритуального агентства подозреваются в коррупции, третьим по делу проходит их знакомый, охранник одного из ЧОПов. Оперативный дежурный Стерлитамакского УМВД с 2015 по 2017 годы сообщал ритуальному агентству «Память» сведения о смертях граждан в Стерлитамаке. За каждое такое сообщение директор платил ему до двух тыс. рублей. Директору агентства инкриминируют дачу взятки, а охраннику — посредничество в коррупционных сделках. Охранник переводил деньги на карту полицейского, в общей сложности сумма составила 650 тысяч рублей. По ходатайству прокурора, полицейского и директора агентства заключили под стражу.

Верховный суд Башкирии признал виновными во взяточничестве 39-летнюю бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе и 41-летнего адвоката. В августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газовых заправок в Уфе незаконно продавали сжиженный газ. Поэтому оттуда были изъяты документы, компьютеры и другое имущество. Представительница правопорядка предложила директору организации оказать «помощь» в прекращении проверки и возврате изъятого за взятку в 500 тысяч рублей. В посредники для передачи денег был выбран ее знакомый адвокат. При получении части суммы в размере 200 тыс. рублей сообщники были задержаны. Подсудимые не признали свою вину. Суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а адвоката — к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зимние кружева

Весна запоздалая, дорога опасная, скорая медленная

Весна приходит в Уфу с небольшим опозданием, март 2018 года признан аномально холодным. Конец марта и начала апреля удивили жителей республики резкой сменой погоды. Особо снежными оказались 28 марта и 1 апреля. 28 марта Более 300 единиц техники и две тысячи работников коммунальных служб вышли на очистку улиц из-за продолжающегося снегопада. Например, в ЖЭУ №65 на очистку дворов вышли не только дворники, но и все остальные сотрудники.

Ухудшения погодных условий могло стать одной из причин аварии на железнодорожном переезде вблизи деревни Нагаево, там было зарегистрировано столкновение локомотива грузового поезда и легкового автомобиля. В результате аварии водитель автомобиля, 1994 года рождения, и его пассажир, 1986 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП. По словам очевидцев, пострадавших можно было спасти, но «скорая» ехала слишком долго. На переезде это не первая авария с человеческими жертвами.

Культура: всё лучшее — детям и битва за курай

ИА Башиформ сообщило, что В Уфе торжественно открылся проект Академии фонда Владимира Спивакова. Более 100 одаренных детей из образовательных учреждений культуры и искусства республики будут на протяжении недели обучаться у лучших педагогов российского и международного масштаба. Башкирия тесно связана с именем Владимира Спивакова. В далекие 40-е годы именно здесь начался жизненный путь великого маэстро.

«АиФ Уфа» выяснял, чьим народным инструментом является курай. 1 марта 2018 года федеральная служба интеллектуальной собственности зарегистрировала документ, согласно которому местом происхождения музыкального инструмента курай является Башкирия. Республика подавала заявки также на государственную регистрацию товарного знака «Курай» и промышленного образца «Духовой музыкальный инструмент «Курай». После проведения экспертиз Роспатента были получены отказы. Успешной оказалась лишь заявка на получение свидетельства наименования места происхождения. Статус правообладателя получил Республиканский центр народного творчества Башкирии. Только в республике распространен реброплодник уральский (научное название растения курай), стебель которого пригоден для извлечения характерных звуков. Музыкальная общественность Татарии восприняла новость ревностно. В соседней республике не согласны с тем, что курай больше башкирский, чем татарский. Возможна волна исков.