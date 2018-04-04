



МИД России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

В Анкаре завершились переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Помимо личной встречи лидеры двух государств приняли участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), на котором обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и будущие совместные перспективы в области реализации общих проектов стратегического уровня.

Путин и Эрдоган дали символический старт закладке фундамента первой турецкой АЭС «Аккую». Об этом говорят громко. Меньше о том, что в проекте есть проблема с турецкими инвесторами. По соглашению, подписанному между двумя странами, 49% акций стоимостью 20 миллиардов долларов должны быть переданы турецкой стороне, но передача сдвигается на 2019 год. Тем не менее первый энергоблок АЭС должен быть пущен в 2023 году, в год столетия провозглашения республики. Кстати, не случайно Путин поблагодарил Анкару за предоставленный проекту «Аккую» статус стратегической инвестиции, отметив, что это повысит привлекательность его для инвесторов. Москва намерена размещать в Турции заказы для АЭС и привлекать к ее строительству местный бизнес. Более 350 турецких компаний уже подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков.

Akkunpp.com Проект АЭС «Аккую»

В целом, по всем признакам, нынешний визит президента России в Турцию, кстати, первый после его избрания на пост главы государства, был хорошо проработан и подготовлен двумя странами, что естественно, учитывая сложившиеся между Путиным и Эрдоганом достаточное тесные и в чем-то доверительные отношения. Реализуется строительство газопровода «Турецкий поток», Турция намерена купить у России зенитный ракетный комплекс С-400, вопреки серьезному давлению США, укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Не случайно одновременно в самолете российского лидера в Анкару прилетел начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов, который провел встречу с турецким коллегой генералом Хулуси Акаром.

Похоже, все идет к тому, что две страны снимут и все действующие торговые и другие ограничения в отношениях между собой. 2019 год объявлен годом культуры России и Турции. Поток российских туристов на турецкие курорты в 2017 составил четыре миллиона человек, в 2018 году прогнозируется шесть миллионов. То, что Анкара действительно дорожит политическим доверием Москвы свидетельствует и то, что она не поддалась давлению Лондона, требующего проявить «солидарность» и выслать — пускай символически — российских дипломатов. Такой жест в России оценили соответственно. В то же время нынешний визит президента России в Турцию имеет одну важную особенность.

Туристы

Он совмещен с предстоящим в Анкаре саммитом лидеров России, Турции и Ирана. Поэтому если иметь в виду этот аспект двусторонних турецко-российских отношений, то стремление урегулировать ситуацию в Сирии на основе астанинских договоренностей тесно переплетается уже с системой отношений в рамках треугольника Анкара — Москва — Тегеран. Мы еще раз хотим обозначить в этой связи одну важную проблему: если Путин сможет убедить Эрдогана помириться с президентом Сирии Башаром Асадом, то Турция, Россия и Иран смогут кардинально изменить ход событий на Ближнем Востоке и в Закавказье. Тем более что президент США Дональд Трамп сделал заявление об уходе американцев из Сирии, что было воспринято определенными кругами в Турции как нежелание США «терять Анкару».