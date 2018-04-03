Екатеринбург 3 апреля снова оказался в федеральной повестке. 24 марта вся страна наблюдала за тем, как здесь сносили телебашню — самый высокий долгострой планеты. А сегодня депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли проект закона об изменении схемы управления городом.

Александр Комаров ИА REGNUM Администрация Екатеринбурга

Теперь в городе снова будет единоначалие — глава, который также возглавляет муниципальную администрацию. Правда, его будут не избирать на общегородских выборах, как это было до 2010 года, а назначать.

Ранее на схему единоначалия вернулись многие города России и Урала. В Перми «сильным» мэром стал Дмитрий Самойлов, в Челябинске — Евгений Тефтелев. Процесс возврата к единоначалию вполне закономерный. Но в Екатеринбурге решение об изменении схемы управления городом вызвало широкий резонанс и даже дошло до Кремля. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев, отметив, что это «целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания».

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Зато решение свердловских депутатов охотно прокомментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он его резко раскритиковал.

«Подобные решения, принятые вопреки мнению общества, не просто попирают конституционные права граждан. Они добивают систему местного самоуправления и принципы политической конкуренции, усугубляют разрыв между народом и властью», — считает Сергей Миронов.

Александр Комаров ИА REGNUM Главные городские часы

Об уникальности

Откуда же такой ажиотаж вокруг, казалось бы, рядовой процедуры? Чтобы понять это, нужно углубиться в историю отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. Напомним, это произошло осенью 2010 года. На тот момент мэром был Аркадий Чернецкий, который возглавлял город с 1994 года. На первых прямых выборах, которые прошли в 1995 году, ему отдали голоса более 70% избирателей. Затем он подтвердил свои полномочия на выборах в 1999, 2003 и 2008 годах.

На последних в современной истории Екатеринбурга прямых выборах мэра, которые совпали с президентскими и прошли 2 марта 2008 года, явка составила 55,73% избирателей. За пост боролись четыре человека. Аркадий Чернецкий победил в первом туре. Ему отдали голоса 322 352 человека или 54,01% от общего числа проголосовавших.

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В ноябре 2009 года губернатор Свердловской области Эдуард Россель покинул свой пост. Его место занял Александр Мишарин. А в июне 2010 года стало известно о том, что в Екатеринбурге готовится отмена прямых выборов мэра и переход на модную в то время двуглавую систему управления.

Одновременно активизировались и граждане, которые ратовали за сохранение прямых выборов мэра. В Екатеринбурге был создан комитет «Право выбора», в который вошли депутат городской думы Леонид Волков, депутат областной думы Андрей Альшевских, политолог Константин Киселёв и глава Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин.

Иван Абатуров Эдуард Россель

Публичные слушания по изменению устава муниципального образования были назначены на 17 сентября 2010 года. Изначально их планировалось провести в конференц-зале администрации города. Однако желающих принять в них участие оказалось слишком много. Активность неравнодушных граждан вынудила чиновников искать для публичных слушаний более вместительное помещение. Новым местом был выбран киноконцертный театр «Космос».

На суд собравшихся было вынесено два варианта поправок в устав. Один из них предоставил депутат гордумы Яков Спектор, он предусматривал разделение городской власти на главу и сити-менеджера, при этом глава должен был избираться депутатами гордумы. Второй проект подготовили председатель горизбиркома Илья Захаров и сотрудник администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. Их отличием от поправок Спектора было то, что глава города должен был избираться на прямых выборах.

Публичные слушания начались в 14:15 по местному времени (12:15 мск). Дискуссия вышла жаркой. Только через четыре часа после начала слушаний началось голосование по поправкам. Инициатива Спектора набрала 673 голоса при 648 против и 72 воздержавшихся. Его поправки не прошли. Поправкам Тушина-Захарова, которые предусматривали разделение власти, но сохранение прямых выборов главы города — председателя гордумы, повезло больше. «За» проголосовали 787 человек, «против» — 727, а воздержались 33.

Эрлинг Екатеринбург. Вид с небоскреба Высоцкий

Таким образом, участники публичных слушаний с минимальным перевесом одобрили поправки Тушина-Захарова, которые предусматривали сохранение выборов главы города. А 25 сентября в Екатеринбурге на площади Труда прошла последняя масштабная акция в защиту прямых выборов «сильного мэра». Несмотря на прошедшую накануне волну дезинформации о переносе митинга на площадь Обороны и невзирая на дождливую погоду, на площадь Труда пришли несколько сотен екатеринбуржцев.

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Впрочем, активность горожан не повлияла на планы лишить горожан единого избираемого мэра. Более того, 7 октября комиссия по местному самоуправлению городской думы одобрила поправки в устав города, предложенные заместителем председателя гордумы Яковом Спектором, которые были отклонены участниками публичных слушаний.

Egd.ru Яков Спектор

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12 октября депутаты всё же приняли поправки именно Тушина-Захарова. Таким образом, город перешёл на новую, двуглавую систему управления, но при этом глава муниципалитета избирался на прямых выборах и возглавлял городскую думу.

14 октября глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий был избран членом Совета Федерации. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании обеих палат областного заксобрания. 27 октября Совет Федерации утвердил Чернецкого в новом статусе. А 2 ноября городская дума удовлетворила его заявление об отставке. Эпоха прямых выборов полновластного мэра ушла в прошлое.

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По новой схеме

С уходом Чернецкого вступила в силу новая схема управления городом. Сам теперь уже экс-мэр на своей последней пресс-конференции заявил, что члены его команды сохранят свои посты. Так и произошло. Екатеринбургом начал руководить «коллективный Чернецкий».

Egd.ru Евгений Порунов

Председатель городской думы Евгений Порунов стал главой города. А через некоторое время депутаты назначили и сити-менеджера. Как и ожидалось, этот пост занял первый заместитель Чернецкого Александр Якоб.

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По отредактированному в октябре уставу, председатель гордумы Порунов считался главой города до момента очередных муниципальных выборов. В сентябре 2013 года предстояло избрать на прямых выборах как новую думу, так и главу.

Выборы прошли 8 сентября 2013 года. За год с небольшим до этого Свердловскую область возглавил Евгений Куйвашев. За пост главы города — председателя городской думы боролись 12 человек. Основных кандидатов было два. Человеком от области считался Яков Силин. А в качестве кандидата от оппозиции рассматривался один из основателей фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.

Результаты выборов не порадовали областную власть. Яков Силин получил поддержку 107 204 избирателей или 29,71%. Ройзману отдали голоса 120 194 человека или 33,31%. Этого было достаточно для его победы. Второго тура не требовалось.

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Так Евгений Ройзман стал главой города. Но затем победа начала перерастать в поражение. Отвернулись от него и некоторые давние соратники. Ройзман не сумел выполнить многие из своих предвыборных обещаний. Среди них дотирование частных детских садов, наведение чистоты в городе и даже (что не требует какого-то особенного ресурса) организация в школах антинаркотической пропаганды. Жители столицы Среднего Урала всё чаще критиковали избранного главу за проблемы в городском хозяйстве. Проблемы, на решение которых он практически не может повлиять, ибо городским хозяйством руководит сити-менеджер. У Ройзмана полномочий по управлению городом практически нет.

Иван Абатуров Эдуард Россель

Кроме того, некоторые местные наблюдатели полагают, что он непредсказуем. И это, мол, постоянно заставляет вздрагивать даже горадминистрацию и гордуму. Наконец, эксперты считают, что Ройзман подогревает в городе протестные настроения.

Кроме того, нынешнюю систему, при которой глава города связан отсутствием полномочий по рукам и ногам, вряд ли можно назвать эффективной. На этом фоне решение о переходе Екатеринбурга к назначаемому по конкурсу мэру с широкими полномочиями вполне логично. Для повышения эффективности работы мэрии оказалось целесообразнее объединить должности главы города и сити-менеджера. Что и сделали сегодня депутаты законодательного собрания Свердловской области.

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Отдельно стоит подчеркнуть, что по внедряемой сейчас системе единый мэр будет не избираться всенародно, а назначаться по конкурсу. Это обеспокоило многих жителей Екатеринбурга. Отметим, в некоторых городах России глав избирают на прямых выборах. Среди них Нижний Тагил, Новосибирск, Хабаровск, Анадырь, Абакан, Кемерово, Томск, Якутск и Рыбинск (Ярославская область). Примечательно, что в Рыбинске прямые выборы отменяли. Но затем вернули.

Почему прямые выборы полноправного мэра невозможны в Екатеринбурге — четвертом по численности населения городе России, недоумевают горожане. Вчера, 2 апреля, на площади Обороны прошёл массовый митинг в защиту права избирать мэра.

Впрочем, это не повлияло на депутатов областного заксобрания. Главное решение уже принято. Скоро город окончательно переведут на назначаемого «сильного мэра», и система, которая, пожалуй, не имеет аналогов в России, навсегда уйдёт в историю.