1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Поездки и инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, итоги этой кампании на региональном уровне, шаги федеральных властей по поддержке территорий, а также протестные акции на местах повлияли на позиции глав регионов в марте 2018 года. Инерция президентской кампании сделала федеральный фактор особенно значимым в региональной политике в прошедшем месяце.

Получили дополнительные политические очки руководители регионов, которые Владимир Путин посетил в финале президентской кампании: губернатор Калининградской области Антон Алиханов (переходит с 27-го на 22-е место), врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (с 14-го на 11-е место), глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 18-го на 16-е место), глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 14-е место), глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 8-го на 7-е место), губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников (с 49-го на 46-е место), удерживает позиции врио главы Дагестана Владимир Васильев (13-е место).

Kremlin.ru Антон Алиханов

Усиливают позиции главы регионов, в которых явка избирателей в ходе президентских выборов оказалась выше ожидаемой, в том числе губернатор Челябинской области Борис Дубровский (с 23-го на 18-е место) и пермский губернатор Максим Решетников (с 22-го на 19-е место).

На наиболее неблагоприятного для власти голосования на президентских выборах в Якутии продолжается нисходящий тренд для главы региона Егора Борисова (с 48-го на 54-е место). Напротив, после серьезного прироста голосов за Владимира Путина в традиционно протестной Иркутской области несколько укрепляются позиции губернатора Сергея Левченко (с 59-го на 53-е место). После заявления главы Вологодской области Олега Кувшинникова о том, что выборы президента показали слабое взаимодействие региональных и муниципальных властей, ослабевают позиции этого губернатора (с 64-го на 70-е место).

После «экологических» акций протеста в подмосковном Волоколамске и ряде других городов региона очень существенно теряет позиции губернатор Московской области Андрей Воробьев (перемещается с 10-го на 20-е место). На фоне акций протеста против мусороперерабатывающего производства в Тарусе и вывоза в Калужскую область подмосковного мусора теряет позиции глава региона Анатолий Артамонов (с 21-го на 24-е место). После резонансных акций протеста медработников в Воронежской области снижается влияние врио главы региона Александра Гусева (с 28-го на 35-е место). Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» и последовавшие акции серьезно ослабили влияние экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева (перемещается с 36-го на 68-е место, исследование проводилось до его отставки).

Сообщения о выделении дополнительных средств на развитие регионов традиционно работают на усиление влияния их глав. Укрепляются позиции врио главы Омской области Александра Буркова (перемещается с 32-го на 26-е место) — после встречи с Владимиром Путиным и решении о выделении региону дополнительных средств на поддержку социальной сферы. Усиливается и влияние главы Новгородской области Андрея Никитина (с 33-го на 30-е место) — после решения Правительства РФ выделить региону 1,25 млрд рублей на ремонт дорог. Укрепляются позиции главы Карелии Артура Парфенчикова (с 37-го на 33-е место) после внесения изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», согласно которым в течение ближайших трех лет республике будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 3 млрд рублей, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры. Укрепляет влияние губернатор Астраханской области Александр Жилкин (с 41-го на 34-е место) — после того, как его регион в числе первых защитил в Минприроды РФ проекты, финансируемые до 2025 года в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги. На них предполагается выделить 98 млрд рублей. Укрепляются позиции главы Чувашии Михаила Игнатьева (с 45-го на 36-е место) — после сообщений о планах строительства эстакады к мосту через Суру.

После заявления главы Минтранса РФ Максима Соколова о том, что объем инвестиций из федерального бюджета на развитие инфраструктуры аэропорта Мурмаши в Мурманской области может составить более 3,5 млрд рублей, усиливается влияние главы региона Марины Ковтун (с 77-го на 71-е место).

Заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах. Глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 35-го на 40-е место) теряет позиции после заявления премьера областного правительства Веры Щербиной, предложившей лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок.

Негативный информационный фон для глав регионов создают проблемы региональной задолженности. После сообщений о росте госдолга Марий Эл на 1 млрд руб в течение месяца ослабевают позиции главы республики Александра Евстифеева (с 53-го на 64-е место).

Традиционно бьют по позициям губернаторов коррупционные скандалы в их регионах. Так, глава Саратовской области Валерий Радаев ослабевает (с 19-го на 21-е место) после сообщений о расследовании уголовного дела о служебном подлоге и превышении полномочий в отношении сотрудника госстройнадзора минстроя региона. Глава Удмуртии Александр Бречалов (с 20-го на 25-е место) теряет влияние на фоне ареста и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта Алексея Горбунова.

2. Федеральная политика в отношении регионов

Послание Президента Федеральному Собранию, предвыборные поездки и тематические акции с участием Владимира Путина на местах задают направления региональной политики Кремля на на ближайшую перспективу. Многие из них сохранят свое значение, как минимум, до парламентских выборов 2021 года. Не только ситуативное значение могут иметь меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, произошедшие в марте (трагедия в Кемерово, а также экологические проблемы и акции протеста в Волоколамске).

Очевиден ряд новых приоритетов региональной политики, обозначенных Кремлем в марте.

Во-первых, серьезное внимание к арктическим территориям (меры по увеличению мощности портов Северного морского пути), регионам Азово-Черноморского бассейна, а также к Дальнему Востоку и Сибири (инициативы по повышению пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог). Однако интерес Кремля к развитию этих территорий повышает требования к их руководству, а также влияние федеральных корпораций и ведомств в данных субъектах РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Во-вторых, вновь подтверждается значение экологической тематики. В Послании Владимира Путина первоочередное внимание было уделено этой проблеме в индустриальных регионах (президент отметил ситуацию в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке), но опыт показывает, что Центр отслеживает наиболее проблемные точки в этой сфере и на других территориях (заметным стало внимание главы государства к проблемам полигонов ТБО еще в ходе «Прямой линии» в июне 2017 года). Вероятно, умение реагировать на общественно значимые экологические проблемы в ближайшее время станет еще более важной частью служебных обязанностей губернаторов. Просчеты в этой области будут серьезно ослаблять позиции глав регионов вплоть до повышения риска их отставок.

В-третьих, необходимость решения проблем безопасности в связи с работой торгово-развлекательных центров в перспективе может расширить возможности федеральных надзорных ведомств на местах. В первую очередь это частично ограничит влияние губернаторов и представителей их команд на региональные бизнес-сообщества.

Таким образом, вновь усиливается ответственность глав регионов, что в итоге может сделать более интенсивной их сменяемость, особенно в наиболее урбанизированных регионах и территориях, где будут реализовываться перспективные федеральные проекты.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Важным фактором, влияющим на настроения региональных элит в апреле-мае 2018 году, станет ожидание перестановок в правительстве и новых отставок в губернаторском корпусе.

На некоторые регионы ротации в Кабмине могут повлиять непосредственно. Например, информация о замене главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева уже стала поводом для обсуждения возможных изменений во внутриэлитном балансе на Кубани, которые могут за этим последовать.

Более значительный, чем ожидалось, результат Владимира Путина на президентских выборах привел к временной паузе в публичных политических конфликтах в большинстве регионов — особенно там, где явка избирателей и поддержка главы государства оказались выше ожидаемых. В то же время в апреле-мае можно ожидать нового всплеска информационных войн в интересах элитных групп, которые рассчитывают на замену или ослабление глав регионов.

При этом в ряде субъектов РФ, являющихся хозяевами чемпионата мира по футболу, предлогом для таких атак станут претензии к подготовке к мундиалю. Вероятно, обсуждение этой темы станет интенсивнее в последние недели мая, накануне чемпионата.

В ряде субъектов РФ, главы которых подтвердили полномочия на выборах в 2017 году, происходит усиление позиций региональных властей в областных центрах. Так, в Калининграде ушел в отставку многолетний глава города Александр Ярошук. А в Свердловской области рассматривается региональный законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. При этом ситуация вокруг Екатеринбурга вышла за региональные рамки — в поддержку противников отмены прямых выборов этого города выступил глава Новосибирска Анатолий Локоть, а в екатеринбургском митинге участвовали либеральные оппозиционные политики, приехавшие из Москвы. Заметное снижение противоречий между областными и ключевыми игроками екатеринбургских элит в 2017—2018 годах ослабляет позиции Евгения Ройзмана и дополнительно мотивирует его превращать этот конфликт в максимально публичный, чтобы сохранить влияние на протестный электорат в городе. Скорее всего, в апреле-мае будут наблюдаться новые шаги со стороны екатеринбургского мэра по активизации уличного протеста в городе.

4. Протестные настроения

Самыми резонансными региональными протестными акциями марта, безусловно, стали митинги в Волоколамске и Кемерово. При всех различиях между этими территориями у этих акций есть общие черты.

Во-первых, готовность граждан, основная масса которых (за определенными исключениями) ранее не была связана с политической оппозицией, быстро переходить к радикальным лозунгам и жестким действиям в отношении представителей региональной и местной власти. При этом такая готовность не исключает открытости к диалогу с властями. Вспомним изначальное ожидание обращения к собравшимся со стороны митингующих в Волоколамске. Как и эффект от действий по снижению напряженности в Кемерово, предпринятых лично Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг в Волоколамске

Во-вторых, акции протеста продемонстрировали проблемы региональных властей в сфере мониторинга протестной активности и реагирования на всплески общественного недовольства. Эффективной и оперативной реакции не последовало ни от Андрея Воробьева, перешедшего на губернаторский пост из сферы политического менеджмента, ни от Амана Тулеева, имевшего огромный опыт взаимодействия с уличной протестной активностью. Вероятно, теперь во многих регионах реагирование на акции социального протеста станет не менее значимой задачей для внутриполитических блоков администраций, чем электоральное администрирование. Вероятно, может усилиться и роль полпредств, которые будут «подстраховывать» региональные власти в решении этой проблемы.

В-третьих, обе акции протеста показали, какие риски несут недочеты региональных властей в решении задач на местном уровне — в области кадровой политики, в обеспечении законности и безопасности, в работе с общественным мнением. Более вероятно, что этот опыт приведет к расширению полномочий и возможностей не столько региональных властей, сколько федеральных ведомств.

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).