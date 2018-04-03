Согласно докладу генерального инспектора министерства обороны США, объединённое командование по созданию системы безопасности в Афганистане (CSTC-A) не может отчитаться за $3,1 млрд, потраченные в период с 2014 по 2017 год. Данные средства были «предназначены для повышения эффективности и возможностей [сил безопасности Афганистана], чтобы [эти силы] становились более профессиональными и все более самодостаточными». В CSTC-A также не могут отчитаться за $700 млн, предназначенных для приобретения боеприпасов для афганских сил безопасности в период с 2015 по 2017 год. Аналогичная ситуация произошла и с $28 млн, выделенными за последние 10 лет на приобретение униформы для афганских сил, пишет Чарльз В. Пена в статье для американского издания The Hill.

ИА REGNUM Пентагон

Учитывая озабоченность генерального инспектора относительно возможного мошенничества или злоупотребления должностными обязанностями, и тот факт, что ежегодно Вашингтон направляет в Афганистан $45 млрд, у американских налогоплательщиков могут возникнуть серьезные вопросы.

Прежде всего, тот факт, что американские военные не могут отчитаться за $3,1 млрд, подчеркивает необходимость проведения в Пентагоне первой в истории аудиторской проверки, о которой заявил финансовый инспектор министерства обороны Дэвид Л. Норквист в декабре 2017 года. Государственные учреждения США обязаны предоставлять финансовые отчеты, начиная с 1990-х годов, но на протяжении уже более двух десятилетий Пентагон отказывался выполнять свои обязанности. Реальность заключается в том, что не только CSTC-A, а Пентагон в целом не может точно отчитаться за потраченные средства.

Остатки армии, 132.1 x 233.7 cm, масло, холст, Элизабет Батлер, 1879 Первая англо-афганская война

Согласно отчету главного бюджетно-контрольного управления США за январь 2017 года, «серьезные проблемы финансового управления в министерстве обороны препятствовали проведению аудита финансовой отчетности».

Во-вторых, если нельзя получить четкую картину того, как Пентагон тратит деньги, то на что именно были потрачены более $650 млрд, из которых $589,5 млрд — это базовый военный бюджет, а $65,2 млрд предназначены для проведения операций на случай непредвиденных обстоятельств за рубежом?

Если нет информации о том, как Пентагон прежде тратил сотни миллиардов долларов, то как можно оправдать рост военных расходов США, и где гарантии того, что дополнительные финансовые средства приведут к расширению военных возможностей Соединенных Штатов?

Также стоит задуматься о том, почему оборонное ведомство США проигнорировало результаты собственного внутреннего расследования, которое выявило, что в течение пяти лет можно было бы сэкономить $125 млрд?

Наконец, учитывая тот факт, что в CSTC-A не могут отчитаться за $3,1 млрд, предназначенных для укрепления сил афганской безопасности, нужно задаться вопросом: существовала ли изначальная потребность в выделении этих $3,1 млрд?

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты

Сначала миссия США в Афганистане заключалась в том, чтобы захватить или ликвидировать лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, ликвидировать сеть «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри Афганистана и свергнуть возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство, поскольку они предоставили убежище террористической группировке и ее лидеру. Через несколько недель талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли власть. В мае 2011 года спецслужбы США ликвидировали бен Ладена.

Но задолго до того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован, цели американской миссии изменились: Вашингтон сосредоточился на поддержке молодого афганского правительства бывшего президента Хамида Карзая. Таким образом, военные США больше не преследовали тех, кто нес ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, Вашингтон сосредоточился на демократической миссии по поддержке государственного строительства.

Реальность заключается в том, что афганская безопасность больше не является обязательным условием для обеспечения национальной безопасности США. Афганистан также не является стратегически значимым для США.

Как бы там ни было, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это угрозы для внутренней безопасности Афганистана и не представляют прямой угрозы для США, не говоря уже об экзистенциальной угрозе. Таким образом, даже если бы в CSTC-A смогли бы отчитаться за $3,1 млрд, они все равно были бы потрачены впустую. То же самое можно сказать и о $3,6 млрд, выделяемых ежемесячно для поддержки американских войск в Афганистане, и о $1 трлн — общей стоимости афганской войны.