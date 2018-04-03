Появление гиперзвуковой угрозы поднимает вопросы об эффективности нынешнего военного командного органа США и информационного взаимодействия между объединенным комитетом начальников штабов и советом по национальной безопасности США. Возникновение институционального кризиса угрожает существованию всего оборонного ведомства. По мнению нынешнего председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, создание нового военного руководящего органа может исключить негативные политические последствия для структуры военного командования, обусловленные появлением гиперзвукового оружия, пишет Уильям Холланд в статье для Asia Times.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джозеф Данфорд

Читайте также: Washington Post: Выход США из ядерной сделки сыграет на руку Ирану

Председатель объединенного комитета начальников штабов остается главным военным советником президента США Дональда Трампа. Он предлагает создать постоянный штаб, который помогал бы министру обороны США Джеймсу Мэттису создавать и реализовывать военные планы. Это резко меняет роль объединенного комитета начальников штабов и их отношение к президенту. Данная структура напоминает структуру вермахта, созданную Адольфом Гитлером.

Данфорд — это самый компетентный среди советников Трампа. Предполагается, что постоянный штаб будет предоставлять министру обороны общую оперативную картину, которую учитывали бы при принятии политических решений одновременно по нескольким регионам.

Stratcom.mil Штаб

В настоящий момент объединенный комитет начальников штабов предоставляет краткие обзоры, избегая унификации командования и подчиняясь избранным политикам. Такова отличительная черта отношений, выстраиваемых между гражданскими и военными органами США. Пока непонятно, сможет ли постоянный генеральный штаб, взявший на себя обязательство по разработке военной политики, эффективно действовать в рамках господства американских гражданских чиновников. Тем не менее опасность тевтонского поворота остается реальной.

Сразу же после того как нацисты пришли к власти в 1933 году, Гитлер начал укреплять свою власть над немецким военным командованием, объединив неоднородные службы в единое целое. Так возникло верховное командование, а вместе с ним и полное подчинение всех политических институтов Германии. Идея о создании генерального штаба, планирующего наступательные операции, не может не ассоциироваться с фашистскими или тоталитарными режимами. В настоящий момент политика в сфере обороны разрабатывается и реализуется региональными командующими войск США, председателем объединенного комитета начальников штабов и министром обороны США.

На необходимость реформирования структуры военного командования США указывают свидетельства региональных командующих о наличии многочисленных и разноплановых противоречий, возникающих на разных уровнях управления. Данные обстоятельства заставили членов конгресса пересмотреть закон Голдуотера — Николса о реорганизации министерства обороны США, принятый в 1986 году. Закон Голдуотера — Николса создал нынешнюю командную структуру вооруженных сил США.

Stratcom.mil Надвигающийся шторм

Читайте также: «Запад должен предотвратить холодную войну с РФ, чтобы бороться с Китаем»

В новой стратегии национальной безопасности США и обзоре состава и количества ядерного оружия указано, что современные угрозы, исходящие от ближайших соперников США, вынуждают провести реформирование министерства обороны. Появление американского верховного командования, отвечающего исключительно за наступательные операции, будет отвечать тем вызовам, которые исходят от Москвы и Пекина, однако оно обострит уже и без того дезорганизованные и политизированные отношения между гражданскими и военными органами.

На протяжении нескольких десятилетий нынешний командный штаб разрабатывал планы и реализовывал их на поле боя в рамках консенсусной модели, которая была полностью разрушена при 26-м советнике президента США по национальной безопасности Герберте Макмастере.

В условиях появления передовой вражеской технологии надеяться остается только на создание постоянного генерального командования, которое будет стремиться к наращиванию оборонительных возможностей в Юго-Восточной Азии, одновременно готовясь к высокоинтенсивному конфликту с конкурентами США в Азии и Евразии.