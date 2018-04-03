Во вторник, 3 апреля, украинские националисты в количестве двух тысяч человек в очередной раз ходили маршем по Киеву. Если не считать свежего плаката «Чемодан, вокзал, Мальдивы» (адресат — Петр Порошенко), ничего нового они не сказали и не показали. Интересно другое — как поменялось за четыре года восприятие их людоедских речей. И почему они, по-прежнему будучи статистически ничтожным меньшинством, полностью контролируют завоеванную страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Спустя четыре года после государственного переворота облеченные властью, финансируемые олигархами нацисты прямо говорят о необходимости борьбы с инакомыслием и с родной для большинства их сограждан культурой. И в ответ — тишина: как снаружи Украины, так и внутри.

Современные бандеровцы

Четыре года назад союзники киевских нацистов — брюссельско-вашингтонские чиновники и всемирные «либералы» — убеждали, что «там нет бандеровцев». Четыре года спустя флаги запрещенной в России «УПА» — не только в колонне нацистов, но и над зданиями местных администраций в целом ряде городов. К примеру, в Борисполе, где располагается крупнейший в стране аэропорт. Рядом с флагом запрещенной в России «УПА» с какой-то стати висит флаг ЕС. О возражениях ЕС против такого соседства ничего не слышно.

Четыре года назад союзники киевских нацистов утверждали, что они против Кремля, но не против русского языка и культуры. Четыре года спустя родной для большинства граждан Украины русский язык практически полностью изгнан из культурного, телевизионного и образовательного пространства, а на новом митинге «патриотические» «писатели» жалуются лишь на то, что изгнан он недостаточно убедительно. Европейские либеральные защитники прав меньшинств помалкивают.

Четыре года назад государственный переворот называли «мирной революцией» и в расстрелах на майдане обвиняли Януковича. Четыре года спустя расследование тех убийств не ведется, а нацисты, получающие финансирование по официальным каналам, перестали даже скрывать свое участие в противозаконных акциях и рейдерских захватах имущества у «неправильных» владельцев. Защитники прав и интересов бизнеса помалкивают.

Вишенка на торте: оплаченный олигархами митинг проходил под антиолигархическими лозунгами. Никто не интересуется, почему в рабочее время в будний день две тысячи человек с атрибутикой и аппаратурой гуляют по центру Киева и кто им за это платит. Лозунги против олигархов — требование новейшего времени, ведь Путин не напал, хотя бы часть проблем надо списывать на кого-то еще. Но за громкими антиолигархическими словами нет никакого содержания. Они просто «застолбили участок».

Внутри Украины тоже все молчат. Нацисты, не скрывающие намерения отобрать у Русской православной церкви Киево-Печерскую лавру, пришли «поговорить» с предстоятелем лавры, и тот на их приветствие «Слава Украине» ответил им «героям слава». Депутаты от «Оппозиционного блока», былой надежды русской Украины, о нацистах помалкивают, зато пишут в своих социальных сетях, что необходимо возобновить вещание украинских каналов на «оккупированных территориях» Донбасса.

Быть героем трудно, и ни от кого нельзя требовать быть героем. Тех, кто идет на компромиссы, всегда можно понять. И, поняв, констатировать: у Украины нет ни внутренних, ни внешних сил для сопротивления нацизму.

Этот сценарий был предсказуем, и чуда не произошло. Деморализованные предательством и трусостью «своей» власти юго-восточные политики не нашли другого лидера. Они не были готовы к тому, что произошло, зато оппоненты — были, да еще как. Их разъединили и добили поодиночке.

И граждане, и сохраняющие разум политики предпочитают молчать, не замечать, абстрагироваться, идти на компромиссы, минимизировать контакты и с государством, и с нацизмом. Симпатизантов этого режима — лишь несколько процентов населения, но вирус захватывает территории, не встречая сопротивления.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

В русской среде — и в собственно России, и на Украине — сформировался молчаливый пассивный консенсус: нужно дождаться, пока майдан сам себя добьет. Воровством, войной, взвинчиванием агрессии, ненавистью всех ко всем, экономическим коллапсом и крушением инфраструктуры. Пусть эта коалиция ужа с ежом, то есть олигархов с нацистами и грантоедами, сама себя добьет. Ей просто не надо мешать.

У этого консенсуса много приятных сторон, начиная хотя бы с возможности жить почти мирной жизнью во время совершенно реальной войны. Даются клятвенные обещания сделать выводы, в следующий раз не быть неготовыми, больше не обращать внимания на припадочные глупости «либералов».

Лишь с одной проблемой этот консенсус не может справиться. Каждый год майданной власти ведет к деградации не только майданной идеи, но и завоеванной Украины. А еще — к искалеченным жизням миллионов совершенно реальных людей.