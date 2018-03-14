На этой неделе завершается приём заявок на участие в конкурсе на должность мэра Калининграда. Корреспондент ИА REGNUM проанализировал потенциальную скамейку претендентов.

Пока единственный, кто выдвинул свою кандидатуру на вакантную должность — депутат Госдумы Алексей Силанов. Этого 57-летнего политика называют плодом компромисса двух влиятельных региональных групп, условно именуемых «ярошуковской» и «алихановской» (от фамилий прежнего мэра Калининграда Александра Ярошука и действующего губернатора Антона Алиханова).

Силанов успел поработать и с Ярошуком (был его замом), и с Алихановым (в региональном правительстве оба одно время трудились вице-премьерами). «Конёк» Силанова — это социалка (и в мэрии, и в правительстве он курировал образование и здравоохранение), однако калининградцам важно понять, что этой самой социалки в ведении города практически не осталось из-за недавнего перераспределения полномочий. Осталось тяжелое городское хозяйство — с вечными транспортными проблемами, снабжением горожан водой, теплом, благоустройством дворов и прочее и прочее. Это то, чем Силанов никогда не занимался, и это означает, что качественных перемен в городской жизни в ближайшие годы ждать не стоит.

Еще из минусов, которые приписывают депутату Госдумы, отметим его предпенсионный возраст, особенно контрастирующий на фоне младотехнократа Алиханова, и такую характеристику недругов, как «никакой». Действительно, муниципальная карьера Силанова занялась ещё в 2003 года, когда он возглавил комитет по образованию города Калининграда, и с тех пор никаких ярких зарубок в памяти медийного сообщества не оставила.

Er-duma.ru Алексей Силанов

С другой стороны, по словам людей из окружения Алексея Силанова, не выносить сор из избы и семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, — это фирменный стиль политика, поэтому в случае его избрания Калининград ждёт, скорее, тихое созидание, чем градостроительный «хайп». Также важно понимать, что Силанов — в силу того, что он никогда не был первым лицом, — никогда самостоятельно не принимал серьёзные стратегические решения. А в случае победы ему придётся принимать их много раз на дню. Сможет ли он войти в иной режим принятия решений без назойливых консультаций, например, с губернатором — это вопрос.

Кроме фаворита Силанова, в региональной блогосфере мелькали другие кандидаты, олицетворяющие группировки в местном истеблишменте. Это, в частности, два заместителя главы администрации Калининграда: 41-летний Артур Крупин, возглавляющий комитет архитектуры и строительства, и 64-летний Владимир Машков, председательствующий в комитете городского хозяйства.

Крупин, по слухам, является родственником бывшего вице-премьера Калининградской области Сергея Бучельникова, чиновничий рассвет которого пришёлся на конец 1990-х — начало 2000-х годов — времена губернатора Леонида Горбенко и мэра Калининграда Юрия Савенко. То есть, по сути, Крупин — это некий итог операции «Преемник» старокалининградской команды. Команды, давно списанной сегодняшними политическими и финансовыми игроками российского эксклава.

Машков — «варяг», прибывший в Калининград лишь в прошлом году с Урала по поручению первого замглавы АП РФ Сергея Кириенко для поддержки Антона Алиханова. В местном политбомонде Владимира Николаевича в шутку именуют «атомным дедом» (до переезда в Калининград он руководил городком Новоуральск, где градообразующим предприятием является мировой лидер разделительного производства изотопов урана), и именно возраст не позволяет бывшему уральскому чиновнику войти в одну реку дважды.

Дело в том, что федеральное законодательство ограничивает предельный возраст нахождения на госслужбе 65 годами. 7 апреля 2018 года Машкову исполнится 64 года и — если по закону — то такому мэру придётся каждый год продлевать свой срочный договор о трудоустройстве, что, согласитесь, анекдотично для первого лица областного центра. Некорректно также сравнивать руководство Калининградом, где проживает и работает более чем полумиллиона человек, с Новоуральском, где живет 80 тыс. жителей и 100% бюджета формирует «атомный завод».

Теоретически силами в конкурсе мог помериться вице-премьер Калининградской области 39-летний Гарри Гольдман, взятый на работу прежним губернатором Николаем Цукановым и сохранивший свою должность при новом главе региона Алиханове.

Гольдман — человек, которого принято связывать с группой авторитетного предпринимателя Олега Шкиля, входившего в городскую власть в 2006—2016 годах. В феврале 2018 года ФСБ провела силовую операцию в бизнес-структурах Шкиля, после чего в калининградской околополитической среде стало принято говорить об ослаблении позиций Гольдмана. При такой диспозиции переход Гарри Гольдмана на муниципальный уровень первого разряда формально выглядит карьерным понижением, но фактически означает сохранение «империи» Шкиля, если ещё и учесть функционирующих до сих пор «прошкилёвских» депутатов Калининграда.

В этом политпасьянсе есть ещё одна — чисто политическая — фигура, которую можно назвать «тёмной лошадкой». Сотрудники ГТРК «Калининград» обсуждают возможное выдвижение директора телекомпании 37-летнего Николая Долгачёва на пост мэра Калининграда.

ALDOR46 Николай Долгачёв

Слухи о его скором уходе с поста директора ГТРК ходят давно, возможной причиной называют новое назначение в Крым или Москву, но появилась информация, что в столице рассматривается и более оригинальный и неожиданный вариант. Долгачёва могут направить руководить Калининградом.

Ярый патриот, борец с «германизацией» и близкий губернатору Алиханову Николай Долгачёв может выглядеть куда предпочтительнее «половинчатой» фигуры Силанова. Кстати, уже есть подобный прецедент, когда прежний директор ГТРК «Калининград» Сергей Ситников сегодня руководит Костромской областью.

Николай Долгачёв — коренной калининградец. За его спиной — горячие командировки в Донбасс и Крым, председательство в общественном совете по строительству крымского моста и руководство самым западным филиалом ВГТРК в 36 лет. Безусловно, он в активе команды Алиханова как молодой эффективный менеджер патриотической ориентации. Ну и, конечно же, «мэр Долгачёв» стопроцентно означает, что Калининград надолго останется в медийной федеральной повестке дня. Сам Долгачёв в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал сегодня:

«Не могу комментировать, но ничего в этой жизни исключать нельзя».

До завершения приёма заявок осталось три дня. С 6 апреля предварительный отбор кандидатов будет проводить комиссия из трех представителей правительства Калининградской области и трех депутатов горсовета Калининграда. Имя нового мэра Калининграда станет известно 18 апреля 2018 года.