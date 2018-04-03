Вчера в Кремле подтвердили, что Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Вашингтоне. По мнению помощника президента России Юрия Ушакова, саммит возможен только во второй половине года. Если рассуждать на англосакский манер, «с высокой вероятностью» саммит никаких положительных результатов не принесет, если он еще и состоится, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

ИА REGNUM : Что может решить — и может ли вообще — визит Владимира Путина в Вашингтон?

— В современном мире лишь немногие государства обладают такой исключительной привилегией, как обладание национальным суверенитетом. Несмотря на сильные позиции так называемого «глубинного государства» в России, нынешний хозяин Кремля вполне полномочен представлять свою страну во внешних сношениях, отстаивать и продвигать национальные интересы, отвечать и нести ответственность за выполнение достигнутых договоренностей.

Чего не скажешь об американских президентах последних десятилетий, в том числе о Дональде Трампе, являющемся скорее марионеткой, банальным ньюсмейкером в руках «сильных мира сего», негласных акционеров ЗАО «США». Такой вывод в равной мере имеет отношение и к главам других ведущих стран мира, в том числе Англии, Германии, Франции, Италии и т.п.

Сегодня скорее можно говорить о кризисе, сваре в стане «мировой закулисы», руководстве «глубинного государства», откуда одна рука манипулирует командой Трампа, другая дергает за ниточки его политических противников. В этой обстановке ждать от нынешнего американского президента вразумительных речей и ответственных решений просто не приходится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и трампофон

Поэтому, если рассуждать на современный англосакский манер, «с высокой вероятностью» (highly likely) саммит никаких положительных результатов не принесет, если он еще и состоится. До второй половины 2018 года, о чем говорит помощник российского президента, еще надо дожить.

К тому времени «много воды утечет» или, как говаривал в свое время мудрый Ходжа Насреддин, «либо шах помрет, либо ишак сдохнет». События в мире настолько стремительно развиваются, что многие мировые проблемы могут разрешиться и без прямого российско-американского диалога на «высшем уровне».

ИА REGNUM : Какие мировые процессы могут повлиять на проведение самого мероприятия или поставить под вопрос его проведение в принципе?

— Сегодня Китай принял американский вызов начала «торговой войны», в частности, ввел пошлины на 128 наименований и семь видов импортируемых из США товаров, с марта перешел на торги нефтью за юани. Пекин совместно с другими евразийскими странами последовательно реализует трансконтинентальный проект «Один пояс, один путь», оказывает международную поддержку России и другим странам мира, противостоящим давлению коллективного Запада. Во взаимодействии с Россией КНР активно развивает перспективные международные проекты ШОС и БРИКС. Тегеран, Анкара и Москва намерены продвигаться вперед по пути мирного политического урегулирования ситуации в Сирии.

Одновременно осложняются отношения внутри Евросоюза. Далеко не все страны подчинились диктату Лондона по пресловутому «делу Скрипаля». Французский Макрон, видимо, не без указания «сильных мира сего» едет в Россию на экономический форум в Санкт-Петербург. Главе Австрии отвели роль переговорщика Запада с Москвой. В стороне, как всегда, осталась Щвейцария, деловая столица и «спальный район» «сильных мира сего».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Несмотря ни на что, Германия дает «зеленый свет» «Северному потоку». Всё громче антиамериканский, антиевропейский и антипольский ропот на Украине, где народ уже устал от русофобского гнета и политических преследований, бесправия и нищеты. Очевидно, что рано или поздно в пользу народов ДНР и ЛНР разрешится ситуация в Донбассе.

В этих условиях о чём нынешний хозяин Кремля может говорить и договариваться с американским президентом, который мало чего решает сегодня и вряд ли будет способен на большее во второй половине 2018 года? Разве что ему поручат озвучить решения очередного заседания Бильдербергского клуба (негласный форум принятия глобальных решений), которое по традиции может состояться в начале лета.

Российский президент может, конечно, в который раз довести до американцев позицию России по ключевым вопросам современности и международных отношений, но для этого не обязательно лететь за океан.

ИА REGNUM : Есть угроза безопасности российского президента, или вы говорите о возможных политических последствиях и провокациях?

— Зная англосакские повадки, следует опасаться разного рода провокаций со стороны США. Там могут не ограничиться только новыми приступами антироссийской информационный истерии, поощрением массовых протестов против визита московского гостя. Пока, правда, не доходило, чтобы имели место задержания и аресты в Америке первых лиц самых влиятельных и независимых государств мира, но чем черт не шутит.

Максим Цуканов ИА REGNUM Коварство и безнаказанность

Кстати, в России помнят арест государственного (исполнительного) секретаря Союзного государства Белоруссии и России в США в январе 2001 г., который на тот момент был высшим должностным чиновником межгосударственного образования двух стран. Не говоря уже о своих «сукиных сынах», даже из числа высших правителей. Одних убивали, как было с Саддамом Хусейном, других сажали в тюрьмы, так в свое время случилось с панамским диктатором Мануэлем Норьегой.

Одним словом, сегодня англосаксам, а вернее, их хозяевам из «закулисья» верить ни в чём нельзя. Поэтому, может быть, на осеннюю встречу с Трампом, если он еще останется у власти, отправить двойника российского президента. В такой компании американцу будет легче общаться, до другого уровня общения его еще не вырастили — «не по Сеньке шапка».