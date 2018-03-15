Майн Рид — из тех писателей, которых все знают, хотя никто их не «проходит» ни в школе, ни в университете. Литературоведческого материала маловато: классические приключенческие романы, стандартные сюжетные ходы. Комментировать и толковать нечего. И Майн Рид остается в читательской памяти необъясняемым детским рассказчиком.

Fantlab.ru Томас Майн Рид. Всадник без головы. Обложка первого издания 1865.

Редкий читатель вступлений к романам может неожиданно для себя узнать, что Рид, оказывается, не американский писатель, а вовсе даже английский; точнее — выходец из Ирландии шотландского происхождения. Биография писателя мало кому известна, ее полностью замещают его романы. Индейцы, мустангеры, плантаторы, южные штаты середины XIX века — он сам, кажется, тоже оттуда.

Томас Майн Рид. Карикатура

Интересно, что в России (и других странах бывшего СССР) Майн Рида знают лучше, чем в Америке или тем более Англии. Судя по всему, тираж его русскоязычных изданий значительно превышает англоязычный. В этом смысле «Оцеола», «Квартеронка» и «Всадник без головы» — это часть русского, а не англо-американского читательского опыта.

Fantlab.ru Томас Майн Рид. Всадник без головы. Обложка первого издания 1865.

Так произошло по многим причинам. Прежде всего потому, что в России всегда любили иностранную литературу. Ни в одной другой стране мира не знают чужих писателей лучше, чем у нас. А литература приключений — она ведь рассказывает «о чем-то другом», и кажется естественным, чтобы и имена с названиями тоже были незнакомыми, экзотичными.

Отсюда — любовь к Майн Риду, Жюлю Верну, Рафаэлю Сабатини и многим другим. Кроме того, русский читатель всегда с благодарностью принимал именно юношеские приключенческие романы. Есть некоторые исключения, но в целом беззаботная сюжетность — не наш конек. А литература, в конец концов, иногда должна просто рассказывать истории.

Тиражи книг Майн Рида и некоторых его коллег по ремеслу, исчисляющиеся многими сотнями тысяч экземпляров, посеяли зерна русской любви к Америке и русского мифа об Америке. И этот миф, судя по всему, не полностью утратил свою привлекательность.

Америка этого мифа — это когда цивилизация уже есть, но есть и еще не освоенные, еще непокоренные земли. Это разные «штаты», каждый со своими традициями, разные и вместе с тем единые. Это новые люди на новой земле — конечно, не в библейском смысле этого слова, но всё-таки начинающие жизнь заново и имеющие возможность построить ее по-новому.

Ozon.ru Томас Майн Рид. Жилище в пустыне. Обложка книги

Для граждан Великобритании, одним из которых был Майн Рид, Америка была возможностью начать всё сначала в новой, но не совсем чужой обстановке. Будущий писатель уехал туда совсем молодым человеком. Повод для эмиграции был простым: выпускник колледжа в Белфасте не мог найти работу. Хотя, конечно, тяга к приключениям тоже сыграла свою роль.

Приключения, как это и должно быть, были незапланированными. Оказавшись в Новом Орлеане, Майн Рид хотел найти место учителя и даже некоторое время практиковался в педагогическом мастерстве. Но стабильного и достойного места не было. Он стал продавцом в торговом центре. А поскольку дело происходило на самом краю «освоенной» Америки, то очень скоро представился случай сопровождать торговцев на новые земли.

Томас Майн Рид. Обложка книги

Так он впервые познакомился с тем миром, с которым мы теперь знакомимся по его романам. Конечно, многие описания и сюжетные ходы в его произведениях носят автобиографический характер; писатель обработал и доработал автобиографию в соответствии со своим талантом и с канонами жанра.

Но тогда до литературы было еще далеко. Сначала была вторая попытка стать учителем. Потом — переезд в северные штаты и занятия журналистикой (интересно, что в Филадельфии Рид был дружен с Эдгаром Алланом По). И, наконец, война США с Мексикой.

Как оказалось, у него призвание и к войне как таковой (звучит как легенда, но совершенный писателем подвиг действительно имел значительное влияние на ход той войны), и к рассказам о войне. Из журнальных заметок в боях с мексиканцами вырос первый роман, пришла первая известность и убежденность в своем писательском даре. Героический поступок во время битвы при Чапультепеке принес ему не только славу, но и тяжелую рану. Поправившись, Майн Рид начал писать романы — сначала в Америке, потом в Англии.

Fantlab.ru Томас Майн Рид. Отважная охотница. Илюстрация из книги.

Событийная часть его биографии на этом вовсе не заканчивается. Позже были не только многочисленные (и, как правило, хорошо продающиеся) романы, но и несостоявшееся участие в баварской революции, и лондонский газетный бизнес, и много чего еще. Своей витальностью Майн Рид легко мог бы поспорить с собственными персонажами.

Что же до его писательской биографии, то она «закончилась» в 1865 году, когда 47-летний писатель издал свой, безусловно, лучший роман — «Всадник без головы». За ним в те 18 лет, что отделяли его от смерти, последовали еще 23 романа, но это был уже «тот самый», знакомый и всё тот же Майн Рид: автор по-английски простых и по-американски сочных историй о пионерах, индейцах и поисках приключений.