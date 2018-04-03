По мнению бригадного генерала Ярослава Стружика, эксперта фонда Stratpoints, с покупкой американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Польша войдет в «элитную группу из 15 стран». Об этом генерал заявил в интервью Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Контракт дает Варшаве гарантию поставок первых элементов новой системы ПРО в 2022 году. Однако это длинная дорога с несколькими виражами. Первый: сетецентрическая система управления обороной IBCS, разработанная американской компанией Northrop Grumman. Она позволяет координировать все уровни ПВО в Польше, а не только в системе Wisła. Министерство обороны Польши получает IBCS еще до внедрения ее в серийное производство в рамках процедуры yockey waiver, что является большим успехом польских переговорщиков. Но есть и риски. Система должна появиться в Польше в то же время, что и в США, в 2022 году. Однако американцы уже несколько раз переносили предполагаемую дату ввода в строй IBCS в США из-за препятствий на стадии исследований и реализации. Укрепление безопасности Польши, то, что она становится сильнее в военном отношении, говорит эксперт, не нравится России, которая «хорошо анализирует обстановку». Так было и в 2014 году, когда Польша приобрела 40 крылатых ракет JASSM для самолетов F-16 с дальностью 370 км. В последующем польские ВВС должны получать ракеты JASSM с дальностью до 1000 км. То же самое относится к комплексы Patriot — она защитит стратегическую инфраструктуру Польши и станет защитным щитом от нападения. Где именно будут стоят, определят планировщикам генерального штаба Польши. Но нужно помнить, что Patriot — это мобильный комплекс на колесных станциях. Скорее всего, одна из батарей расположится недалеко от Варшавы. Портовая инфраструктура Гданьска и Гдыни — еще одна из самых важных мест. Да, восемь комплексов не смогут обеспечивать полную защиту всей страны. Но как бы жестоко это не звучало, каждая страна защищает стратегические точки и районы. И потенциальный противник намеревается сначала нейтрализовать их.

Иван Шилов ИА REGNUM

NIAID Вакцинация

Санитарные службы бьют тревогу: ситуация с вакцинацией ухудшается. В прошлом году наблюдалась тенденция к снижению прививания как маленьких детей, так и подростков, передает Dziennik Polski (Краков). Об этом говорится в отчете санитарного состояния и эпидемиологической ситуации. Одной из причин снижения иммунизации детей и подростков называют активизацию кампаний против вакцинации, что подтверждают врачи из больницы в Мысленице. Барбара Солаж, глава отдела неонатологии, отмечает, что все чаще сталкивается с родителями, отказывающимися прививать ребенка. По ее словам, некоторые отказываются, даже не зная, от чего именно дети должны быть вакцинированы. В этом случае приходится проводить разъяснительные беседы. Одни родители, получив достоверную информацию, меняют свое мнение и позволяют сделать прививку ребенку, а других убедить не удается. Начальник санитарно-эпидемиологической станции в Мысленице Дорота Мрожек-Будзын говорит, что только такие печальные события, как смерть ребенка, влияют на изменение сознания. Например, прошлогодняя трагедия (вызванная менингококковым сепсисом) привела к увеличению числа детей, привитых от менингококковых заболеваний. Обычно рекомендуется платная вакцинация, хотя в нескольких муниципалитетах можно было использовать бесплатные вакцины. В этом году эту программу власти Мысленице планируют распространить на все муниципалитеты района. Акцент будет делаться на прививки от пневмококка, дети должны получить вакцину не позднее 20 апреля сего года.

Для польских фруктов наступают трудные времена, пора бить тревогу, предупреждает Dziennik Wschodni (Люблин). Польша является лидером в выращивании многих фруктов — например, малины, яблок или смородины. Однако ее позициям кое-что угрожает. Разговор о проблемах шел во время заседания Международной садоводческой конференции в люблинском Университете природоведения. Тяжелые времена наступают для яблок, говорит профессор Эберхард Макош. Польша является одним из крупнейших поставщиков этого фрукта в мире. В большинстве стран производство растет, но потребление падает, а себестоимость выращивания увеличивается. По словам профессора, спокойными о своем будущем могут быть только те фермеры, которые получают от 50 тонн высококачественных яблок с гектара. Черная смородина — черное отчаяние. У тех, кто специализируется на этой ягоде, всё меньше и меньше причин быть счастливыми. Президент польской Национальной ассоциации поставщиков черной смородины Петр Барыла констатирует, что цены упали ниже себестоимости. В 2007 и 2011 годах стоимость ягоды, напротив, резко выросла, но это обернулось ухудшением положения. В Польше получают около 130 тысяч тонн черной смородины, а нужно — на уровне в 100 тысяч тонн, тогда занятием ею будет выгодным. Нечему радоваться и поставщикам смородины красной. Ее ежегодно выращивают не менее 50 тысяч тонн (около 54 тысяч тонн в год дает весь ЕС). С 2013 года наблюдается систематическое снижение выращивания ягоды, старые плантации ликвидируются. Хотя цены на красную смородину выглядят довольно стабильными, даже растут, чего — как и в случае с черной смородиной — опасаются фермеры, прогнозируя возможный резкий кризис на рынке. Больше крыжовника, чем в Польше, в Евросоюзе выращивает только Германия. Польские садоводы поставляют от 10 до 15 тысяч тонн ягоды в год, хотя в 2004 году было около 20 тысяч тонн. Проблема с крыжовником в том, что цена на него не отличаются стабильностью, чему не могут дать объяснение эксперты. Подводя итоги обсуждения, участники конференции назвали несколько проблем, вызывающих беспокойство. Во-первых, в Польше нет крупных садоводческих хозяйств, в среднем фермер использует три гектара, это неэффективно. Во-вторых, неудовлетворительно работают посредники — они не несут никакой ответственности за поставляемые фрукты. В-третьих, сами фермеры иногда принимают безрассудные решения без предварительного анализа рынка. Сначала сажают, а потом думают, куда всё это будут сбывать.

Яблоки

Министерство образования Польши пошло на реформу, которая беспокоит немецкое меньшинство, пишет Wochenblatt (Ополе). Рекомендации чиновников, переданные силезскому куратору образования, приведут к тому, что разработанная для немецкого меньшинства система обучения немецкому языку, хорошо себя зарекомендовавшая за последние несколько лет, перестанет функционировать. До сих пор в начальной школе можно было преподавать немецкий как иностранный язык и как язык меньшинства. В результате ученики, для которых немецкий есть язык меньшинства, имели пять часов в неделю (два — иностранного и три — языка меньшинства). В ходе последнего заседания совместной комиссии, куда входят представители правительства и общин, заместитель министра образования Мачей Копеч успокаивал всех, что нет никаких планов менять систему. Однако силезскому суперинтенданту образования позже были переданы методички, где министерство объясняет: в старших классах с преподаванием двух иностранных языков немецкий можно будет учить или как иностранный, или как язык меньшинства. То есть число часов будет уменьшено. Новая интерпретация приведет к потере работы квалифицированными германистами, которые уже сталкиваются с проблемами на рынке труда после ликвидации средних школ, отмечает председатель Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше Бернард Гайда. Он считает, что внедрение подобной практики станет «огромным шагом назад» в деле образования немецкого меньшинства. Представители Союза обратились в министерство образования с просьбой срочно провести консультации.

«Изгнанные 1939» — под таким названием открылась выставка, в которой демонстрируется, как в 1939 году немцы лишали имений, квартир и имущества поляков на оккупированных территориях Второй республики, рассказывает Radio Szczecin (Щецин). Выставка доехала Щецина и была смонтирована на площади Солидарности. «Это забытый эпизод Второй мировой войны», — говорит Агнешка Кухчиньская-Курч из Центра диалога «Грани», который привез выставку в Щецин. Это горькое напоминание о том, что тема реквизиций — забытая, нежелательная, недооцененная, которая касается «всего лишь» 700—900 тысяч человек. Однако нет истории Второй мировой войны без истории первого этапа депортации, сказавшегося на польском населении. Выставка показывает, что это немцы сначала выселяли поляков, прежде чем их потом выселили самих. Большинство представленных материалов относятся к Великопольше и Поморью. Работа выставки в Щецине продлиться до конца апреля, она была профинансирована Ассоциацией польских городов, а концепцию разработал Институт национальной памяти.

Немецкие мародеры в Польше. 1939

Депутата городского совета Славомира Голампа стали преследовать после того, как он вступился за памятник Революционной борьбе, информируют Super Nowości (Жешув). В марте Голамп выступил с инициативой выкупить землю, где расположен мемориал, чтобы таким образом спасти его от сноса в рамках так называемого закона о декоммунизации. Во время мессы в бернардинской церкви, общине которой принадлежит эта земля, депутат услышал, как один монах жаловался на сложное финансовое положение ордена. Политик объявил о сборе денег, чтобы выкупить памятник у монахов. «Директору школы, в которой я работаю, пришло письмо за подписями родителей, которые требуют вмешательства в мою деятельность, поскольку я борюсь за сохранение мемориала, — говорит Голамп. — В тот же день я получил информацию от своих учеников, что кто-то взломал мой блог на Facebook и от моего имени опубликовал порнографические материалы. Я призываю воевать аргументами, а не таким образом. И протестую против унижения моей личности перед учениками». Депутат уже сообщил в полицию об инциденте. По его словам, расследование уже началось. Как считает Голамп, происходящее выглядит грязной борьбой в преддверии избирательной кампании, и винит своих политических противников. Его коллеги шокированы. «Человек, публично озвучивший свои взгляды, подвергся нападению — такого у нас еще никогда не было, — заявил депутат Конрад Фийолек. — Я знаю также, что группа жителей Жешува, выступающая за сохранение памятника, получила неприятности. Анонимки написали на двух депутатов». Атакой на свободу слова возмущены и те коллеги Голампа, которые придерживаются противоположных взглядов. Депутат Гжегож Корыль подчеркивает, что такие нападения неприемлемы, каждый человек имеет право на свое мнение о мемориале. По его словам, «как местное самоуправление, мы должны протестовать против этих действий».