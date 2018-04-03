Президент США Дональд Трамп недавно удивил всех, заявив, что его страна «очень скоро» выведет свои войска из Сирии, чем пошел вразрез с решением Пентагона об отправке новых подразделений в арабскую республику. Не стоит ожидать, что из страны будут выведены все войска без исключения, так как часть из них будет вынуждена остаться в стране для подготовки местных сил. Тем не менее на замену выведенным войскам Белый дом должен будет привлечь тех или иных партнеров, которым он сможет доверить обеспечение стабильности в стране, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

U.S. Army Французский солдат

U.S. Army Дональд Трамп

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Автор отмечает, что именно с этим связаны определенные проблемы: кто сможет или захочет заменить американские войска своими? Проще ответить на вопрос о том, кто в этом случае будет неприемлемым для США. Например, Вашингтон не захочет, чтобы от его выхода выиграли Иран или Россия, получающая большую свободу своих действий. Таким образом, США приложат все необходимые усилия для того, чтобы не создавать вакуум власти после своего ухода. Вашингтон также не может обратиться к Израилю, поскольку вмешательство Тель-Авива лишь обострит проблему. То же самое верно и в отношении Саудовской Аравии, так как никто не будет рисковать войной между Эр-Риядом и Тегераном.

Хотя Трамп и не будет против создания Турцией безопасных зон на сирийско-турецкой границе, он, скорее всего, понимает, что Белый дом не может передать все на данный момент контролируемые им территории местным державам, поскольку это приведет лишь к дальнейшему обострению их борьбы в регионе. Для нахождения замены у США нет иного выбора, кроме как обратиться к своим союзникам за пределами Ближнего Востока.

Безусловно, Германии США свою зону влияния передавать не будут. По всей видимости, на эту роль Вашингтон выбрал Францию, посчитав, что Париж станет для Турции более приемлемым партнером в Сирии, нежели Берлин. Это было бы прекрасной идеей, если бы Франция не стала пытаться перетянуть на свою сторону курдские Отряды народной самообороны (YPG), что послужило причиной недовольства Анкары. Скорее всего, отношения двух стран не столь благоприятны, как хотелось бы.

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Пока не известно, было ли это решение принято Парижем самостоятельно или с таким предложением выступили США. Возможно, оно поступило и от других стран, как и вероятно, что всё это была идея президента России Владимира Путина. Так, если Москве и приходилось выбирать, с каким европейским союзником США сотрудничать в Сирии, она бы, без сомнения, выбрала Францию. Париж, несмотря ни на что, придерживается хороших отношений с Россией, а также попытается урегулировать их с ЕС. Франция также прекрасно знает Сирию, которая находилась почти 100 под ее влиянием. Иными словами, США и Россия могут доверять Франции в том, чтобы она стала разделяющих их буфером в Сирии.

Defense.gov Американские морские пехотинцы

Тем не менее есть еще один игрок, который, без сомнения, попытается воспользоваться резкой реакцией Анкары на недавнее контакты Парижа с YPG и сделает все, чтобы Вашингтон забыл о Франции как о замене своих войск в Сирии. Вполне возможно, что эта третья страна из-за ее нынешних крайне напряженных отношений с Россией не захочет, чтобы между Вашингтоном и Москвой формировалось взаимопонимание, которое сыграет России на руку в долгосрочной перспективе. Она может выдвинуть свою кандидатуру в качестве единственной державы, способной ограничить российское влияние на Ближнем Востоке, поэтому Белый дом с большой готовностью передаст ей свое сирийское досье. К тому же, скорее всего, это будет страна из числа тех, которые лучше других государств Запада знает Ближний Восток.