Совместный всеобъемлющий план действий — ядерную сделку с Ираном — нельзя назвать идеальным соглашением. Оно вместо того, чтобы положить конец стремлению Ирана к ядерному оружию, лишь приостановило его, тогда как после 2030 года все ограничения с ядерной программы страны будут сняты. Тем не менее все это не означает, что президент США Дональд Трамп должен отказываться от соглашения с Тегераном, поскольку такой шаг сыграет на руку самой исламской республике, пишет Деннис Росс в статье для американского издания The Washington Post.

Иранская ядерная программа

Дело в том, что отказ США от ядерной сделки приведет к изоляции страны от ее союзников, так как те не последуют за Вашингтоном, особенно после демонстрации своей готовности обсуждать с Белым домом ряд уступок. В частности, Великобритания, Франция и ФРГ, не готовые к таким же мерам против Ирана, как Белый дом, признают, что обеспокоенность администрации США небезосновательна, и готовы отвечать на нее по меньшей мере частично.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и другие должностные лица P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

При этом давление на Иран всегда было наиболее эффективным только тогда, когда вместе с США его оказывали и другие страны. Ведь именно после того, как ЕС решил ввести бойкот на иранскую нефть, Тегеран стал чувствовать тяжесть своего положения, в результате чего он пошел на переговоры.

Более того, страны ЕС не просто будут добиваться сохранения сделки, они также пойдут на многое, чтобы удержать в ее рамках исламскую республику, чье руководство знает, как играть на страхах европейцев. В частности, Тегеран уже объявил о том, что он может оперативно установить новые и более производительные центрифуги, а также что не будет ограничивать объемы обогащенного урана.

Такое развитие событий обострит опасения ЕС относительно возможности начала войны и подтолкнет их к тому, чтобы с помощью различных предложений удержать Иран в рамках соглашения.

Тем же, кто считает, что США смогут оказать давление на ЕС с помощью угроз введения санкций против европейских компаний, не стоит обольщаться: Брюссель уже выступал против вторичных санкций, а если учесть непопулярность Трампа в странах блока, мало кто из его лидеров захочет выглядеть так, как будто он поддался на американские угрозы.

Однако, считает автор, отказ США от сделки будет сопряжен с гораздо более далекоидущими последствиями. Так, отказ от сделки не направлен на противодействие Ирану в той области, где он представляет наибольшую угрозу, — в его экспансии на Ближнем Востоке.

Jacksonsun.com Конгресс США

И именно противостояние этому расширению и должно стать основной целью администрации Трампа. Вместо этого глава Белого дома хочет, чтобы «другие брали ответственность за это на себя», тогда как борьба с исламской республикой требует мобилизации поддержки, а не перекладывания ответственности.

Таким образом, Трамп может считать, что, выйдя из соглашения, он покажет свою жесткую позицию в отношении Тегерана, однако это не так. Пойдя на такой шаг, он проигнорирует реальную угрозу и сыграет на руку Тегерану. Иранским властям прекрасно известно, что никакого действенного давления на страну не будет, поскольку оказывать его будут только США.