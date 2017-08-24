28 марта 2018 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламента заявил, что на следующей неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган примут участие в церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую», чем подтвердил сделанное ранее сообщение министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. В этот же день, 28 марта, глава Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам, что российская атомная госкорпорация передала в регулирующие органы Турции все документы, необходимые для получения полной лицензии на строительство АЭС. Лицензия позволит приступить к полномасштабному строительству всех сооружений, входящих в комплекс этой четырехблочной станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Мы уже знакомили вас, уважаемые читатели, с особенностями договора о строительстве АЭС «Аккую» — первой в мировом атомном проекте станции, которая будет строиться по принципу «build — own — operate», «строй — владей — эксплуатируй».

Akkunpp.com Проект АЭС «Аккую»

С августа прошлого года в проекте произошло немало событий, которые довольно широко освещались федеральными СМИ, и предстоящий визит Владимира Путина в Турцию — прекрасный повод подвести предварительные итоги.

Ритмы атомного строительства

С учетом того, что общий объем контракта по строительству «Аккую» около 20 миллиардов долларов, было очевидно, что согласование акционерного соглашения потребует длительных переговоров, чтобы учесть интересы всех действующих лиц. Росатому такого опыта не занимать, и российские специалисты прекрасно понимали, что для выполнения договорных сроков необходимо быстро провести тендеры на оборудование длительного цикла производства. Огромные, многотонные конструкции, к качеству которых в атомной энергетике предъявляются высочайшие требования, изготавливаются порой в течение нескольких лет, поэтому требовалось не спешить, но поторапливаться.

Сложность оборудования не позволяет ускорить сроки его изготовления, кроме того, оборудование должно прибывать на строительную площадку в тот момент, когда строителям уже будет, где его монтировать. Огромная стройка требует тщательного согласования ритма работ всех ее участников — только в этом случае не будет срывов и беспорядка. Очень не хотелось бы, чтобы этот ритм был нарушен — ошибки легко могут привести к сложностям с получением новых заказов, как это случалось у других участников «большой атомной тройки».

В декабре представители агентства по атомной энергии Турции (ТАЕК) закончили инспекцию волгодонского и петрозаводского филиалов «Атомэнергомаша», убедившись, что заводы способны успешно справиться с изготовлением корпусов реакторов и ядерных паропроизводящих установок. Инспекция, завершив свою работу, уехала, а специалисты предприятий приступили к работе, которая для них начинается с тщательного входного контроля всех деталей оборудования — только после этого они приступят к механической обработке всех комплектующих. «Аккую Нуклеар» ведет организационную работу без остановок, приводя в полное соответствие календарные графики всех поставщиков оборудования — оно должно прибывать на строительную площадку в строго определенном порядке, должен иметься запас времени для проведения всех проверок и перепроверок, без которых нельзя добиться высочайшего уровня безопасности реакторных установок поколения III+.

Атомное Средиземноморье

Не секрет, что атомная энергетика для многих и многих явление загадочное — ведь достаточно прогуливать в школе уроки физики и математики, и тогда окружающий мир становится наполненным тайнами и чудесами. Антиядерные и экологические организации всех оттенков стараются отрабатывать свои гранты, Турция тоже подвергается атакам подобного рода публики, да и у нас в России хватает тех, кто ставит своей целью регулярные усилия по раздуванию антиядерной истерии.

Восток, как известно, — дело тонкое, и тонкостей хватает даже в произношении и переводе. Мы привыкли называть будущую первую турецкую АЭС «Аккую», но это, скорее, разговорный вариант, полное произношение турецкого слова Akkuyu на русском звучит как «Аккуйю» с ударением на последнем слоге. Переводится это слово как «белый колодец» — наверное, в стародавние времена имелся тут такой, но теперь он сохранился только как воспоминание. Расположена площадка на землях поселения Буюкеджели на побережье района Гюльнар области Мерсин, причем появилась она давным-давно — Аккую была лицензирована под строительство АЭС еще в 1976 году. Но за все эти годы единственное изменение, которое здесь увидели местные жители, — забор вокруг 14 тысяч гектаров земли на самом берегу моря.

Турецкое побережье средиземного моря

Протесты экологов, финансовые и политические проблемы — годы шли, а дело стояло на месте. Площадка находилась на балансе Компании по выработке электроэнергии Турецкой Республики, которая даже начала строительство причала в бухте, да так и не закончила. А пирс нужен — ближайшая железнодорожная станция почти в 200 км отсюда, в областном Мерсине, в котором находится еще и один из крупнейших в Турции портов.

К 2010 году в Буюкеджели оставалась пара тысяч жителей, единственным занятием которых оставалось сельское хозяйство, да и оно особо не шло, поскольку места тут весьма засушливые. Представители Гринписа и после 2010 года, когда было подписано межправительственное соглашение о строительстве АЭС, пытались уверять, что местные все как один против станции, но вне поля зрения их телекамер жизнь шла совсем иначе. Уже в феврале 2011 каймакамлык (орган исполнительной власти) Буюкеджели за свой счет организовал первые курсы русского языка, в марте открылись курсы и в райцентре, в Гюльнаре. Для города с 50 тысячами населения 200 мест в пяти группах — не так и много, но с преподавателями тут пока непросто, а от желающих освоить основы языка отбоя нет. Местные жители прекрасно понимают, что АЭС обеспечит не менее 6000 рабочих мест, что появятся тут и жилые кварталы для персонала — в Аккую придет «большая жизнь», так что находить желающих поучаствовать в антиядерных митингах гринписовцам становится все тяжелее.

Росатом готовит кадры

Пункт 5 статьи №6 межправительственного соглашения говорит:

«Стороны соглашаются, что граждане Турецкой Республики обучаются и широко привлекаются для целей эксплуатации АЭС. Такое обучение включает, но не ограничивается этим, создание полномасштабного тренажера на площадке АЭС».

13 марта этого года в Обнинске в Институте атомной энергетики (ИАТЭ) при МИФИ первые 35 турецких специалистов получили дипломы о высшем образовании — шесть с половиной лет обучения за плечами. Присутствовавший на церемонии замминистра энергетики Турецкой Республики Неджати Ямач в своем выступлении заявил:

«Российское образование в области атомной энергетики востребовано. И очень символично, что первые турецкие атомщики получили свои знания в городе, где в своё время была построена первая в мире атомная электростанция. Теперь наши молодые специалисты будут принимать участие в строительстве первой в Турции АЭС. И то, что они стали выпускниками, является значительным шагом в реализации проекта АЭС «Аккую».

Выпускники не очень долго мучились с поиском работы. 14 марта в ИАТЭ прибыла небольшая делегация в составе всего четырех человек — генеральный директор АО «Русатом Энерго Интернешнл» (владелец 100% акций АО «Аккую Нуклеар») Анастасия Зотеева, ее заместитель Антон Дедусенко, исполнительный директор «Аккую Нуклеар», Константин Рыжак и директор «Аккую Нуклеар» по персоналу Марина Карасева. Для 35 выпускников нашлись 35 вакансий в штате «Аккую Нуклеар», все выпускники в самое ближайшее время приступят к работе.

Атомный реактор

Этих ребят действительно ждут на строительной площадке уже по той причине, что русским они теперь владеют великолепно — они ведь не только в учебных аудиториях провели все эти годы, были и стажировки на наших действующих АЭС. Масштабные общестроительные работы предстоит вести и турецким подрядным организациям, так что 35 дополнительных «переводчиков» чертежей, да еще и прекрасно понимающих, какое именно оборудование в какой «бетонной коробке» предстоит монтировать, придутся как никогда кстати. Их появление в Аккую «убьет» одну из легенд профессиональных «протестовальщиков» против станции: «Если русские и дадут нам тут работу, то только грузчиков и уборщиков».

Российские вузы продолжают готовить «послов» российской науки и технологии. Технологическая российская школа прирастать будет Турцией, но нельзя ведь исключать и того, что найдутся среди турецких студентов ребята, которые со временем пополнят и штаты наших НИИ, конструкторских бюро. Атомный проект растет и ширится, развиваться он будет еще много лет, и первые выпускники с высшим образованием из Турции — это только начало пути. Такой подход к подготовке специалистов — самый правильный, совсем недавно все мы видели, какой анекдотичной может стать ситуация в том случае, если на этот вопрос не обращать самого пристального внимания.

22 марта Reuters сообщило, что в Объединенных Арабских Эмиратах в присутствии наследного принца и президента Южной Кореи состоялась торжественная церемония в честь завершения строительства первого блока АЭС «Барака». Построили, церемонию и фотосессию с ВИП-персонами провели, а ввод в эксплуатацию перенесли на … 2019 год. Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ отказалось предоставить лицензию на эксплуатацию, поскольку 1800 человек, зачисленные в штат станции, «не имеют опыта и знаний для работы в атомной отрасли».

Можно предположить, что «Аккую» будет не единственной АЭС в этой стране. Конечно, забегать вперед и фантазировать на эту тему преждевременно, но потребление электроэнергии в Турции увеличивается со скоростью 7% в год, с такими темпами даже «Турецкий поток» может не справиться. Это сейчас 2400 МВт мощности «Аккую» составляют 17% общей выработки электроэнергии Турции, но с такой скоростью развития промышленности, демографического роста к моменту окончания четвертого блока этих процентов окажется уже меньше.

Проект перестает быть «бумажным»

Система разрешений сооружения АЭС в Турции, как и во многих других странах, имеет несколько ступеней. Первая — лицензирование площадки для строительства, «Аккую» прошла его в 1976 году, в 2011 году, после ратификации межправительственного соглашения парламентами и регистрации «Аккую Нуклеар», вступили в действие первый и второй пункты статьи 7:

«1. Турецкая Сторона бесплатно выделяет Проектной компании площадку с действующей лицензией и существующей инфраструктурой до конца вывода из эксплуатации АЭС. Дополнительная земля, на которой будет строиться АЭС и которая принадлежит Турецкой Республике, также безвозмездно выделяется Проектной компании.

2. Турецкая Сторона в соответствии с применимыми законами и нормами Турецкой Республики облегчает Проектной компании экспроприацию любой другой земли, принадлежащей частным лицам, необходимой в связи с этим Проектом».

«Безвозмездно», «экспроприация» — звучит ностальгически, остается удивляться, что это не из книги про первые годы советской власти, а из весьма актуального договора двух государств. В июне 2017-го года «Аккую Нуклеар» получила лицензию на генерацию электроэнергии сроком на 49 лет — до 2066 года.

В октябре «Аккую Нуклеар» получила следующую лицензию — ограниченное разрешение на строительство «Аккую». Этот документ позволил приступить к выполнению строительно-монтажных работ по устройству котлована №1 и фундаментной плиты для основных и вспомогательных сооружений, к вертикальной планировке площадки, засыпке бухты до отметки + 10,5 метра, строительству двух грузовых терминалов, сооружению водоотводящих каналов и строительству временных зданий и сооружений.

Устройство фундаментной плиты — этап важный на любой стройке, а при строительстве АЭС он важен вдвойне. Каждая атомная станция строится по индивидуальному проекту, ведь необходимо учитывать все особенности грунта, сейсмологические характеристики местности и даже климатические условия, в которых предстоит работать энергетическим блокам. Буквально через пару недель площадка ожила — стала прибывать строительная техника, сотни специалистов, стали меняться очертания бухты, а жители Буюкеджели и Гюльнара получили возможность выяснить, насколько хорошо они смогли овладеть русским языком.

Дьяков Владимир Леонидович АЭС

10 декабря генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и первый замминистра энергетики Турции Фатих Донмез стали главными участниками церемонии начала строительства АЭС «Аккую». Но и для нас с вами, уважаемые читатели, этот день тоже можно считать знаковым — впервые с начала момента работ на площадке побывали корреспонденты федеральных СМИ, впервые появился репортаж с места событий.

Темпы работы будут только нарастать, так что к моменту визита в Турцию президента России все на площадке будет выглядеть совершенно иначе. «Аккую Нуклеар» и ТАЕК общими усилиями делают все, чтобы во время визита Владимира Путина состоялась не только передача полной лицензии на строительство АЭС «Аккую», но и прошла бы церемония заливки первого бетона. В начале февраля ТАЕК одобрило «главный строительный документ» — отчет по параметрам площадки, ОПП. Кавычки — поскольку назвать словом «документ» огромный том, состоящий из 13 разделов на 6000 страниц, можно только условно. Первая редакция ОПП, составленная в 2014 году, была куда скромнее — всего 800 страниц, но это было только началом работы по верификации параметров площадки.

За минувшие четыре года «Аккую Нуклеар» при помощи специалистов Босфорского, Ближневосточного технического и Средиземноморского университетов, ведущих турецких инжиниринговых компаний Envi Energie ve Cherve Yatyrimlary и Sondage ve Ishaat Muhendislik Mushavirlik дополнительно исследовали, уточнили все, что связано с сейсмологией, гидрогеологией, карстовыми пустотами и другими природными явлениями, которые могут проявляться в районе расположения станции. На этом предлагаем прекратить тратить время на выслушивание рассказов всевозможных антиядерных активистов о неких «неучтенных природных аномалиях» — фантазии о том, что турецкие ученые и инженеры не беспокоятся о безопасности родной страны, всего лишь фантазии, причем совершенно ненаучные.

Накануне заливки первого бетона в основание АЭС «Аккую» пришла еще одна важная новость: 2 апреля проектная компания АО «Аккую Нуклеар» получила полноценный статус стратегического инвестора. Обновленный сертификат стратегической инвестиции выдан АО «Аккую Нуклеар» по заявке, поданной компанией в министерство экономики Турции. Сертификат был выдан на основании вступившего в силу 27 марта 2018 года закона «О внесении поправок в законы о налогообложении, некоторые законы и постановления, имеющие статус закона», ранее одобренного Меджлисом Турецкой Республики (парламентом ТР).

Получение этого сертификата имеет важное значение для экономики проекта. В частности, предусматривается снижение или освобождение от налогов (в т. ч. по налогу на прибыль и НДС) и освобождение от уплаты таможенных сборов и пошлин.

Экономика проекта

«Русатом Энерго Интернешнл», владеющая 100% акций АО «Аккую Нуклеар», — это интегрирующая компания, которая согласовывает взаимодействие в проекте всех структурных единиц Росатома, обеспечивающих не только строительство, но и эксплуатацию энергетических блоков. Машиностроительные заводы, специализированные предприятия, выпускающие контрольно-измерительную аппаратуру и АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом), заводы ТВЭЛ и все предприятия, деятельность которых координирует ФЦЯРБ (Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности), — этот перечень можно продолжать и продолжать.

Проект «Аккую» развивается динамично, в соответствии с планами. Есть и еще один момент, важный для экономики проекта: получениее статуса стратегического инвестора предусматривает снижение или освобождение от налога на прибыль и НДС, а также освобождение от уплаты таможенных сборов и пошлин. Это означает получение льгот на миллиарды долларов. Кроме того, стоит внимательно присмотреться к пятому и шестому пунктам Соглашения о покупке электроэнергии:

«5. ТЕТАШ гарантирует покупку у Проектной компании фиксированного количества электроэнергии, планируемой к выработке на АЭС — 70% блоков 1 и 2 и 30% блоков 3 и 4 в течение 15 (пятнадцати) лет с даты начала коммерческой эксплуатации каждого энергоблока по средневзвешенной цене 12,35 цента США за кВт/ч (без НДС).

6. Проектная компания будет продавать 30% электроэнергии, планируемой к выработке блоками 1 и 2, и 70% электроэнергии, планируемой к выработке блоками 3 и 4, на свободном энергетическом рынке самостоятельно или через розничного поставщика электроэнергии».

ТЕТАШ — это государственная компания по продаже электроэнергии, платежи с ее стороны гарантированы. Давайте просто сравним эти условия с теми, в которых работают АЭС в самой России. По данным Системного Оператора, в 2017 году «Росэнергоатом» средневзвешенно получал за кВт*час 2,24 рубля или, по курсу, от 3 до 4 американских центов, то есть в 3−4 раза меньше того, что предусмотрено Соглашением о покупке с турецким оптовым покупателем, являясь при этом весьма прибыльной компанией. Критики проекта АЭС «Аккую» умеют называть это «повышенными коммерческими рисками», а у нас вот как-то не получается — на наш взгляд, проект совершенно рентабелен. Фиксированная цена продажи электроэнергии, как подсказывает калькулятор, — не слабость, а наоборот, сильная сторона проекта, которая и объясняет спокойную уверенность Росатома в том, что переговоры с потенциальными инвесторами закончатся успешно.

Markgraf-Ave Инвестиции

Не стоит забывать еще и о том, что проект АЭС чрезвычайно важен, прежде всего, для самой Турции. Это не только вопрос престижа, вопрос вхождения в привилегированный «атомный клуб», это, прежде всего, вопрос энергетической безопасности государства. По оценкам правительства Турции, к 2023 году потребность в электроэнергии в стране вырастет до 500 млрд кВт*ч, этот объем необходим для обеспечения экономического развития, для обеспечения потребностей стабильно растущего населения. Гидроресурсы Турции позволяют увеличить количество ГЭС, но они не обеспечат такого объема роста потребления.

Сегодня 28% электрогенерации Турции — это угольные станции, но Турция подписала Парижское климатическое соглашение, увеличивать потребление угля она не намерена. 45% электрогенерации Турции обеспечивают газовые электростанции, в недалеком будущем до ее берегов доберется «Турецкий поток», но и этого будет недостаточно, да и нет в Турции такой газотранспортной системы, при помощи которой газ мог бы добираться от Черноморского до Средиземноморского побережья. Диверсификация производства электроэнергии за счет генерации самой высокотехнологичной, атомной, дающей возможность развития и создания сопутствующих отраслей, от металлургических до медицины — это вопрос появления новых перспектив развития страны, новых рабочих мест…

Атомная энергетика — стратегия развития Турецкой Республики

В 2017 году численность населения Турции перевалила за 80 миллионов человек, его плотность в несколько раз выше, чем в России, но распределено оно весьма неравномерно. Создание нового высокотехнологичного кластера на берегу Средиземного моря, развитие транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест в новейших отраслях промышленности — это цели, которые достигнет Турция, реализуя проект АЭС «Аккую».

О том, что Турция выстраивает именно такую стратегию, говорят и факты, которые ускользают от внимания критиков, предлагающих верить в незыблемость области Мерсин как туристического и сельскохозяйственного региона.

«26 октября прошлого года институт «Гидропроект», входящий в состав «РусГидро», был выбран победителем тендера на оказание консультационных услуг по теме «Разработка обоснования размещения и оценка технико-экономических показателей накопителей энергии при АЭС».

Сообщение кажется малоинформативным? Ничего не поделать — вот таким странным языком пишут у нас официальные сообщения, приходится в буквальном смысле расшифровывать едва ли не каждое слово, чтобы понять, что имеется в виду. Вот и в этом случае приходится вести «следствие».

«Накопители энергии», про которые нужно консультироваться у «РусГидро» — тут вариантов нет, речь идет про ГАЭС — гидроаккумуляционые электростанции. Кто проводил тендер? RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi — турецкая компания. Опять непонятно? 100% акций этой компании принадлежит «Русатом Энерго Интернешнл», как принадлежит этой дочерней компании Росатома и 100% «Аккую Нуклеар». Все, следствие закончено!

Схема ГАЭС

Росатом заказал «РусГидро» обоснование проекта ГАЭС для «Аккую», сделав это в соответствии со всеми нормами международных проектов — через открытый тендер. При этом 1 июня прошлого года «РусГидро» и Росатом в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение «О взаимном сотрудничестве», в рамках которого могли бы обойтись и без всех дополнительных процедур, но таковы уж правила игры.

ГАЭС в связке с АЭС — это регулирование пиков потребления, способ уберечь реакторы от необходимости маневрирования мощностями, способ увеличить их КИУМ, коэффициента использования установленной мощности. Следовательно, уже сейчас Росатом и турецкая сторона (а без участия Турции даже проведение инженерно-изыскательских исследований на территории страны, поиск мест под размещение ГАЭС невозможны) уверены, что регулирование пиков потребления в регионе размещения АЭС «Аккую» будет необходимо. Выращивание олив и белый песок пляжей — это, конечно, пасторально, но сохранение этой идиллической картинки не входит в планы Турции, Турции нужна АЭС, и она будет строиться.

Проект строительства АЭС в Турции для России — это расширение нашего технологического ареала, это еще один шаг к закреплению нашей научной и инженерной школы в этом перспективном регионе. Росатом строит АЭС в Иране, в ближайшее время начнется строительство в Египте. Атомная энергетика многогранна, она балансирует не только энергетическую систему, но еще и помогает стабильному экономическому и общественному развитию странам своего присутствия. Есть АЭС — есть стабильнейший источник электроэнергии, есть возможность развивать экономику, нет повода мигрировать в Европу или еще в каком-то направлении, поскольку хорошо жить можно и у себя дома.

Тот, кто хочет стабильного, планомерного развития Ближневосточного региона, — строит АЭС. Тот, кто сделал ставку на распространение хаоса, — строит по всему миру военные базы, а навык строительства АЭС попросту утратил. Россия — строит АЭС.